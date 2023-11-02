850 طبيبا أردنيا تطوعوا للذهاب إلى غزة

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سجل 850 طبيبا أردنيا بينهم 250 مختصا في الجراحة كمتطوعين للذهاب إلى غزة، وذلك بعد أن فتحت نقابة الأطباء باب التطوع، وفق ما أكد نقيب الأطباء زياد الزعبي الخميس، وسط عدوان إسرائيلي متواصل على القطاع المحاصر دخل أسبوعه الرابع.الزعبي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اتحاد الأطباء العرب، قال لتلفزيون "المملكة"، إن مجلس النقباء "قرر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة فتح باب التطوع للأطباء الذي ما زال مفتوحا".كما قرر مجلس النقباء إنشاء مستشفى ميداني في القطاع، وذلك بالتعاون مع النقابات الصحية الأخرى وبدعم مالي كامل من المجلس، على ما ذكر الزعبي.وتحدث عن "اتصالات تجرى حاليا مع الهلال الأحمر المصري واتحاد الأطباء المصريين ليكون المستشفى الميداني في رفح، حيث يجري استقبال جرحى من غزة، كما تُجرى اتصالات مع جهات دولية أخرى لتأمين موقع للمستشفى داخل القطاع أو على الحدود مع الجانب المصري" لكن الزعبي أكد أنه "لم يتلق أي إجابة حتى اللحظة".وقال إن مجلس النقباء "سيعرض اقتراحا على القوات المسلحة الأردنية ليكون المستشفى الميداني المقترح بجانب المستشفى الميداني الأردني العامل في القطاع أو تزويد المستشفى الميداني الأردني في القطاع بالأطباء والكوادر الصحية الأخرى المتطوعين من النقابة".