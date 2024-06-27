%9.8 انخفاض المسافرين الذين استقبلهم مطار الملكة علياء في أيار

أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 653,936 مسافرًا خلال شهر أيار 2024، مسجلًا بذلك انخفاضًا نسبته 9.8% مقارنة بإحصائيات عام 2023.

اضافة اعلان



وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر ذاته 5,896 حركة، بانخفاض نسبته 6.4%، وتعامل مع 6,827 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بارتفاع نسبته 34.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



من ناحية أخرى، شهدت الإحصائيات في أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي انخفاضًا نسبته 6.0% منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023؛ إذ بلغ الإجمالي 3,292,087 مسافرًا.



أما بخصوص حركة الطائرات، فقد سجّل المطار 28,318 حركة، بانخفاض نسبته 5.9%، وتعامل مع 32,670 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا نسبته 30.6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.



الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير قال في بيان صحفي: "بالنظر إلى الحركة الجوية في شهر أيار، فإن النتائج المسجّلة تأثرت إلى حد كبير بالاضطرابات الناجمة عن الحرب المستمرة في غزة، مما أثّر على عمليات شركات الطيران وتدفق السياحة إلى المملكة. ورغم هذه التحديات، فإننا ما نزال راسخين في التزامنا بالتميز التشغيلي ورضا المسافرين، وتعزيز الاتصال وضمان تجربة سفر مُرحِّبة تجعل جميع المسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم يشعرون كأنهم في بيتهم".