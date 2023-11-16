93% نسبة إنجاز مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

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تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية، اليوم الخميس، مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء الذي بلغت نسبة الإنجاز الكُلية فيه نحو 93٪؜.وشدد أبو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الرئيسية في المشروع قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لتسليم المشروع للمشغل للبدء بالتشغيل التجريبي من خلال الربط مع مشروع الباص السريع داخل عمان.ووجه المعنيين في الوزارة الى ضرورة متابعة الأعمال بشكل يومي وتزويد الوزارة بتقارير مفصلة عن سير الأعمال وتذليل العوائق التي تواجه سير العمل ليصار إلى حلها بشكل فوري، بما يسهم في استكمال الأعمال خلال المدد الزمنية.ولفت أبو السمن الى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.وقال ان هذا المشروع يؤسس لتجربه ومفهوم جديدين في النقل بين مدن المملكة، حيث تتطلع الحكومة لاطلاق مشاريع مماثلة خلال الاعوام المقبلة. وأستمع الوزير إلى إيجاز حول سير الأعمال بالمشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بالحزمة الأولى 96 بالمئة باستثناء اعمال جسر المسلخ وفي الثانية 98 بالمئة، وفي الثالثة 87 بالمئة ،فيما بلغت بالرابعة 99 بالمئة.وبلغت كلفة المشروع نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان، وهو مقسّم على 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم.وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاث مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة الى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة الى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.