آرسنال خائب بعد الخسارة.. وبوستيكوجلو يرفض لوم لاعبي توتنهام

مدن - شعر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، بالخيبة بعد خسارة فريقه أمام ضيفه وست هام يونايتد 0-2 أول من أمس الخميس، في ختام الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر آرسنال فرصة استعادة الصدارة من ليفربول، بعدما أضاع مجموعة كبيرة من الفرص أمام مرمى وست هام، وسط تألق دفاع الفريق الضيف وحارسه ألفونس أريولا.

وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نريد أن نكون في الصدارة، واليوم نشعر بخيبة أمل كبيرة جدا. لقد كانت لدينا سيطرة كبيرة على المباراة. نحن في وضع جيد حقا. الليلة كانت مخيبة للآمال. علينا أن نستعد لمباراة كبيرة أمام فولهام".

وحول ما إذا كان هدف وست هام الأول يجب أن يحتسب، قال أرتيتا: "هذا هو الحال. التكنولوجيا التي لدينا في الوقت الحالي ليست دقيقة بما فيه الكفاية لمعرفة ما إذا خرجت الكرة من الملعب (قبل تمريرها إلى توماس سوتشيك صاحب الهدف)".

وتابع: "لقد سيطرنا على مدار 100 دقيقة. كانت لدينا مواقف كبيرة، كان لدينا لاعبون داخل منطقة الجزاء أحرارا تمامًا. أعتقد أن اللاعبين بذلوا جهدًا هائلاً. إنها غرفة تبديل ملابس خائبة الآن ولكن لدينا مباراة أخرى خلال 72 ساعة. هذا هو حال كرة القدم، علينا أن نتحسن في بعض المجالات".

من جانبه، أكد قائد آرسنال مارتن أوديجارد، أن فريقه قام بما يكفي للتسجيل في مرمى وست هام، رغم الخسارة أمامه اول من أمس.

وشن آرسنال الكثير من الهجمات على مرمى وست هام، لكنه افتقد لفاعلية المهاجمين في اللمسة الأخيرة، ليخسر فرصة استعادة الصدارة من ليفربول.

وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي: "إنها واحدة من تلك الليالي. لقد سنحت لنا العديد من الفرص وقمنا بما يكفي لتسجيل بعض الأهداف، لكن في منطقة الجزاء لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. نتعلم من الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد".

وأضاف: "لقد صنعنا ما يكفي وحصلنا على بعض الفرص الكبيرة. نحن معًا كفريق واحد. الأمر لا يتعلق بعدم تسجيل بعض اللاعبين. علينا أن نتحسن أمام المرمى والأمر متروك للفريق بأكمله للقيام بذلك".

وعن هدف وست هام الأول الذي جاء من لقطة مثيرة للجدل بعدما مرر جارود بووين الكرة قبل أن تخرج بكامل استدارتها إلى توماس سوتشيك، قال أوديجارد: "أعتقد أنها كان قرار متقاربا (سواء كانت الكرة داخل اللعب أو خارجه). نأمل أن يكونوا قد اتخذوا القرار الصحيح هناك. وبعد ذلك حصلنا على فرص كافية للفوز بالمباراة".

وحول موقع أرسنال مع انتصاف الموسم، قال اللاعب النرويجي: "الأمر ليس سيئًا. نحن هناك ونقاتل. نهدف إلى أن نكون أفضل كل يوم. لقد تعلمنا الكثير من الموسم الماضي واكتسبنا بعض الخبرة، ونأمل أن نكون أفضل. يمكننا استثمار ذلك حتى نهاية هذا الموسم".

يعتقد مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، أن تشكيلة فريقه ليست قوية بما يكفي لمواصلة اللعب بأسلوبه الشامل، محذرا من أنه لن يحدث "شيء سحري" في نافذة الانتقالات الشتوية.

بوستيكوجلو: توتناهم يحتاج تشكيلة أعمق

أصر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، على أنه يحتاج إلى تشكيلة أعمق من اللاعبين بسبب أسلوب لعبه الذي يتطلب طاقة عالية، على الرغم من أن الفريق اللندني، لا يلعب هذا الموسم في المسابقات الأوروبية.

وتعرض توتنهام للهزيمة أمام برايتون 2-4 أول من أمس، في مباراة غاب فيها 9 لاعبين من الفريق اللندني بسبب الإصابة أو الإيقاف.

ومن المقرر أن يزداد الأمر سوءا مع مشاركة القائد سون هيونج مين وإيف بيسوما وبابي سار في بطولتي كأس آسيا وكأس الأمم الأفريقية بعد مباراة بورنموث مساء غد الأحد.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لن يحدث شيء سحري في نافذة يناير، ما يتعين علينا القيام به هو الاستمرار في البناء. لقد كانت لدينا فرصة واحدة مع هذا الفريق لتغيير الأمور والقيام بالأشياء بشكل مختلف. المركز الذي نحن فيه جاء بفضل اللاعبين".

وأضاف: "سنرى ما يمكننا القيام به في يناير، ولكن في النهاية الأمر يتعلق ببناء فريق سيوصلنا إلى حيث نريد، من الواضح أن هناك أشياء تحدث ولكني أركز على المباراة. أنا متأكد من أننا سنسمع شيئا ما في اليومين المقبلين".

ورفض بوستيكوجلو، لوم لاعبيه بعد الخسارة، وقال بوستيكوجلو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من العدل القول إننا كنا نبدو كفريق مرهق اليوم، وهو أمر مفهوم. لقد طلبنا الكثير من هؤلاء اللاعبين لفترة طويلة جدًا وافتقرنا إلى القليل من الطاقة اليوم. إنهم (برايتون) فريق جيد وواجهنا صعوبات في التعامل معهم".

وأضاف: "ليس هناك أي تذمر مني بشأن ركلتي الجزاء. لقد كانت واضحة وواضحة. إنه لأمر مدهش أن تقنية الفار تلتقط كل شيء باستثناء التدخل الذي ربما يؤدي إلى طرد لاعب آخر من لاعبينا".

وتابع: "كانت هناك إيجابيات في النهاية، هذه المجموعة من اللاعبين تقدم كل شيء في الوقت الحالي. إنه أمر يتطلب لعب كرة القدم التي نطلبها، وهم يفعلون ذلك أسبوعًا بعد أسبوع. لم نتمكن من منح اللاعبين فترة راحة على الإطلاق وما نطلبه هو أمر مرهق للغاية".

أما قائد توتنهام سون هيونج مين، فاعترف بخيبة أمله من خسارة فريقه القاسية، وقال في تصريحات لشبكة إنتاجات البريميرليج: "إنه أداء مخيب للآمال للغاية. هذه ليست الطريقة التي نتعامل بها مع الموسم. هذا الأداء لم يكن قريبًا من المستوى الذي نريد اللعب به. نحن نعلم ما هي أخطائنا ولكن الآن ليس الوقت المناسب لتوجيه أصابع الاتهام لبعضنا البعض لأن المباريات تأتي بسرعة".

وأضاف: "علينا أن نتحدث عن الشوط الأول والأجزاء الأولى من الشوط الثاني بدلاً من النهاية. نعلم أنه يتعين علينا اللعب بهذه الطريقة منذ الدقيقة الأولى. علينا أن نتعلم الدرس مرة أخرى ونمضي قدمًا. كل فريق قوي في البريميرليج وإذا لم نلعب مثل آخر 15 دقيقة في كل مباراة، فسنعاني ويجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار كبير".

وتابع: "قبل أن يسجلوا الهدف، كان لدينا ضغطا جيدا وقمنا ببعض التحركات التي كان من الممكن أن نقوم بها بشكل أفضل. كان برايتون أكثر دقة منا ثم تسببت ركلتا الترجيح في مشاكل كبيرة لنا. يجب أن نكون أكثر تركيزًا".

الجولة 20

وبعد مرحلة شهدت سقوط كل من أرسنال وأستون فيلا وتوتنهام، يمني ليفربول النفس الاحتفال بالعام الجديد وهو متمسك بصدارة الدوري الإنجليزي، حين يتواجه بعد غد الإثنين مع ضيفه نيوكاسل في المرحلة العشرين.

وخرج ليفربول من المرحلة التاسعة عشرة في الصدارة جراء فوزه الثلاثاء على مضيفه بيرنلي 2-0، مستفيداً من سقوط أرسنال الخميس على أرضه ضد جاره وست هام 0-2، وبقي أمام "المدفعجية" بفارق نقطتين.

وكان ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب من أكبر المستفيدين في هذه المرحلة التي فاز خلالها الأخير على مضيفه إيفرتون 3-1 الأربعاء ما جعل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا على بعد ثلاث نقاط من أرسنال الثاني مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وعاد سيتي بقوة من مونديال الأندية الذي أحرز لقبه في أول مشاركة له، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3-1.

وغادر فريق جوارديولا الى السعودية حيث توج الجمعة بلقب المونديال على حساب فلوميننسي البرازيلي برباعية نظيفة، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري الممتاز حيث اكتفى بفوز وحيد خلال ست مراحل، في سلسلة شهدت تعادله مع كل من تشلسي وليفربول وتوتنهام وخسارته أمام أستون فيلا.

وتبدو مهمة سيتي سهلة اليوم على أرضه حيث يتواجه مع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، خلافاً لليفربول الذي يخوض اختباراً صعباً ضد نيوكاسل الطامح للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خروج من ربع نهائي الكأس على يد تشلسي بركلات الترجيح والخسارة في المرحلتين الماضيتين أمام لوتون تاون (0-1) ونوتنجهام فوريست (1-3).

وبعد الفوز على بيرنلي وتصدر الترتيب، قال المدرب الألماني لليفربول يورجن كلوب "حسناً، 42 نقطة، هذا أمر مرضٍ جداً بصراحة. هذا أمر جميل لأن النصف الأول من الموسم انتهى وما حققناه كان جيداً بالتأكيد. لم يكن مثالياً لكنه كان جيداً".

وسيحاول فريق كلوب تأكيد التفوق على نيوكاسل الذي خرج خاسراً من مواجهاته الخمس الأخيرة مع "الحمر" ولم يفز عليهم في معقلهم ضمن منافسات الدوري منذ نيسان (أبريل) 1994، فيما يعود فوزه الأخير عليهم بالمجمل إلى كانون الأول (ديسمبر) 2015 (2-0 على أرضه في الدوري).

من جهته وبعد العودة أمام إيفرتون، بدا جوارديولا واضحاً بشأن طموح أبطال العالم وحاملي لقبي الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالقول "نريد أن نكون هناك (في الصدارة). ندرك أننا لا نتصدر الدوري لكن الكثير من الأمور ستحصل".

وتابع "لم أرَ أبداً موسماً في الدوري الممتاز (مماثلاً للحالي) حيث يكون بإمكان فرق من ذيل الترتيب أو منتصفه الفوز على أي كان. سيكون هناك الكثير من المفاجآت".

والمفاجآت تحققت بالفعل أول من أمس بخسارة أرسنال أمام وست هام وتوتنهام أمام برايتون (2-4) وقبلها بيوم أستون فيلا أمام الجريح مانشستر يونايتد (2-3 بعدما كان متقدماً 2-0).

وسيحاول آرسنال استعادة توازنه سريعاً حين يخوض الأحد مواجهة دربي أخرى على أرض فولهام، آملاً في استعادة الصدارة ولو موقتاً وتجنب الخروج من المرحلة في المركز الرابع في حال خسارته وفوز سيتي وأستون فيلا الذي يستقبل بيرنلي اليوم.

وبدوره، سيحاول توتنهام النهوض بعد الهزيمة القاسية على يد برايتون 2-4 في لقاء تقدم خلاله الأخير برباعية نظيفة، وذلك حين يستضيف بورنموث الثاني عشر قبل رحلته إلى ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة حامية الأحد المقبل أمام مانشستر يونايتد السابع والذي يمني النفس بمواصلة صحوته من خلال الفوز على مضيفه نوتنغهام فوريست اليوم.

وتفتتح المرحلة اليوم، بلقاء تشيلسي مع مضيفه لوتون تاون حيث يسعى فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى البناء على الفوز الذي حققه الأربعاء في الوقت القاتل على جاره وضيفه كريستال بالاس 2-1 بفضل ركلة جزاء، من أجل الإبقاء على آماله بشق طريقه الى المراكز الأوروبية.

ويقبع تشيلسي في المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 7 انتصارات بفارق أربع نقاط عن نيوكاسل التاسع.

جوارديولا مرتاح

لنجاة أسرة جريليش

أعرب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، عن ارتياحه لأن عائلة نجم الفريق جاك جريليش، لم تتعرض للأذى خلال مداهمة مرعبة لمنزلهم، بينما كان مانشستر سيتي يلعب في إيفرتون مساء الأربعاء.

وتمت سرقة مجوهرات بقيمة مليون جنيه إسترليني، خلال عملية السطو التي شهدت قيام ساشا أتوود، خطيبة جريليش، وأفراد الأسرة الآخرين "بالضغط على أزرار الذعر" لتنبيه الشرطة.

وتم إبلاغ جريليش بالمداهمة من قبل رئيس البروتوكول في مانشستر سيتي مانيل إستيارت، بعد صافرة نهاية المباراة التي فاز فيها سيتي 3-1 على إيفرتون، وبدا القلق على وجه اللاعب وهو يهرع عبر النفق إلى غرفة تبديل الملابس.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل: "كانت العائلة في الداخل، وهذا هو ما هو عليه الأمر اليوم، هذه الأيام تحدث أشياء كثيرة"، لقد كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولعائلته ولكن لحسن الحظ لم تتعرض الأسرة للأذى".

ويلعب سيتي على أرضه أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، ولم يكشف جوارديولا أن جريليش سيغيب عن اللقاء.

وأضاف جوارديولا إن المدافع جون ستونز كان الإضافة الوحيدة لقائمة الغائبين، بعد خروجه مصابا خلال الفوز على إيفرتون.

تين هاج مطمئن على مستقبله

أصر مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، على أنه يحظى بدعم المالك المشارك الجديد لمانشستر يونايتد، السير جيم راتكليف، ويعتقد أن رجل الأعمال البريطاني يمكنه مشاعدة النادي في الفترة المقبلة.

واشترى راتكليف 25 % من أسهم مانشستر يونايتد، بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني، وكان المدير الرياضي لشركة "إنيوس"، السير ديف برايلسفورد على المدرجات في "أولد ترافورد" يوم الثلاثاء، عندما تغلب الفريق على أستون فيلا 3-2.

وألقى وصول المستثمرين الجدد بظلال من الشك على مستقبل تين هاج في يونايتد بعد بداية صعبة للموسم، لكن المدرب الهولندي واثق من حصوله على دعم شركة "إنيوس" المملوكة لراتكليف، على الرغم من أنه لم تتح له الفرصة للتحدث مع المسؤولين شخصيًا بعد.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "إنهم يريدون العمل معي وأنا أريد العمل معهم. سنجري المحادثات والاجتماعات، وسنرى. الجدول الزمني مكثف للغاية ولم يكن لدي الوقت حتى الآن للتحدث معهم ولكن الأمر سيأتي.. انا أنظر للمستقبل".

وأضاف: "أركز على المباراة الآن، لذلك قلت لا، في هذه اللحظة لا أريد أن يكون لدي أي تشتيت. في الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك وقت لنا، ثم سأعرف المزيد. أعتقد أن هذا أمر جيد، إنه إيجابي للغاية، نحن نتطلع حقًا إلى العمل معًا. تريد شركة إنيوس العمل معي في هذا الهيكل وأريد العمل معهم".-(وكالات)

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