آرسنال يأمل بقلب النتيحة أمام بورتو.. وبرشلونة يسعى لتخطي عقبة نابولي

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يتطلع آرسنال إلى قلب تأخره في مباراة الذهاب أمام بورتو بهدف نظيف، عندما يلتقي الفريقان مجددا اليوم على ملعب "الإمارات"، في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دور أبطال اوروبا لكرة القدم.وأعطى هدف جالينو الرائع في اللحظات الأخيرة في مباراة الذهاب، أفضلية نسبية لبورتو قبل التوجه إلى لندن.وبينما يظل آرسنال واثقا من قدرته على التعويض، يشعر المدرب ميكيل أرتيتا بالقلق بعدما فشل لاعبوه خلال مباراة الذهاب، في تسديد أي كرة على المرمى لأول مرة منذ عامين في المسابقات كافة.وسيتعين على "الجانرز" التغلب أيضا على إحصائية سلبية، حيث فاز الفريق بمباراة واحدة فقط من آخر تسع مباريات له في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا (تعادل واحد و7 هزائم)، ويواجه احتمال الإقصاء في هذه المرحلة للمرة الثامنة على التوالي، خلافاً للدوري الإنجليزي، حيث حقق ثمانية انتصارات متتالية سجل خلالها 33 هدفا.في لندن، حيث تصدر آرسنال الدوري الإنجليزي بفوزه الصعب على برنتفورد 2-1 وتمسك به مستفيدا من التعادل بين مانشستر سيتي حامل اللقب ومضيفه ليفربول (1-1)، يبحث الفريق عن مواصلة رحلته الأوروبية.وقال أرتيتا الذي لم يحرز فريقه لقب المسابقة القارية مكتفيا بوصافة نسخة العام 2006، مع مدربه الرمز الفرنسي أرسين فينجر: "إذا أردت بلوغ ربع النهائي عليك أن تفوز على خصمك، وهذه مهمتنا على أرضنا. بورتو فريق منظم للغاية دفاعيا ويكسرون إيقاعك طوال الوقت".في المقابل، تلقى بورتو، بطل العامين 1987 و2004، جرعة ثقة كبيرة، بفوزه على غريمه التاريخي بنفيكا 5-0 الأسبوع الماضي، فقلص الفارق معه إلى ست نقاط في المركز الثالث من الدوري المحلي، الذي يتصدره سبورتنج لشبونة.وقال مدربه سيرجيو كونسيساو: "عرف اللاعبون كيف يسيطروا على المساحات وكيف يؤذون الخصم في المقدمة. خصمنا استحوذ أكثر على الكرة لكن بورتو كان أكثر خطورة".وسجل جالينو ستة أهداف في آخر ست مباريات لبورتو، فيما سجل مواطنه إيفانيلسون 10 في آخر 12 مواجهة.من ناحية ثانية، يأمل برشلونة الإسباني في تخطي أزمة إصاباته عندما يستقبل نابولي الإيطالي اليوم أيضا.وفيما كان الفريق الكاتالوني يعالج أخطاء بداية الموسم ويعود إلى سكة النتائج الإيجابية، تعرض إلى صفعة موجعة مع الإصابة الثالثة بفخذ لاعب وسطه الشاب بيدري والالتواء في كاحل لاعب وسطه الآخر فرنكي دي يونج، ليلحقا بالشاب جافي الغائب لفترة طويلة جداً.وحقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه مايوركا 1-0 بهدف الشاب لامين يامال، مبقيا على فارق النقاط الثماني مع ريال مدريد المتصدر، ونقطة عن جاره جيرونا الثاني.وكانت تشكيلة المدرب تشافي الذي أحرز اللقب القاري أربع مرات عندما كان لاعباً فذاً في خط الوسط، عادت بالتعادل من جنوب إيطاليا 1-1، عندما افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 60، ثم عادل أفضل لاعب أفريقي النيجيري فيكتور أوسيمين قبل ربع ساعة من النهاية.وكان الهدف الـ18 لليفاندوفسكي في 21 مباراة ضمن دور الـ16 من البطولة القارية، التي أحرز فريقه لقبها خمس مرات آخرها في العام 2015، فيما أحرز "بارتينوبي" لقباً قارياً يتيماً في العام 1989 بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج راهنا).تحسر تشافي الذي سيترك فريقه في نهاية الموسم، على التعادل ذهاباً قائلا: "ليست نتيجة جيدة لبرشلونة لأنه كان يتعين علينا تحقيق الفوز".وأقر ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو بصعوبة الموسم الحالي عندما صرح: "أعلن المدرب أنه سيرحل وعرف الفريق المطبات. من الصعب شرح هذه الدينامية، لكن كرة القدم تمنحك دوماً فرصة التعويض، وهذا ما سيجسده الفوز على نابولي. يجب أن نبقى متحدين وإيجابيين".وتابع: "كان موسم نابولي صعباً أيضاً. أحرزوا لقب الدوري الإيطالي بمستويات استعراضية. غيروا المدرب بعد ذلك، لكنه لم يكن مناسباً. غيروا مجدداً ولم تفلح الأمور، فقاموا بالتغيير مجدداً. نابولي يواجه ضغطا مماثلا لنا".لكن "بلاوجرانا" لم يخسر في آخر ثماني مباريات (5 انتصارات و3 تعادلات)، ولم تهتز شباكه في آخر ثلاث مواجهات.في المقابل، يمر نابولي في مرحلة متوازنة بعد بداية سيئة في الدوري وتغييرات طالت جهازه الفني وصولاً إلى تعيين فرانتشيسكو كالتسونا، إذ لم يخسر في آخر خمس مباريات (فوزان و3 تعادلات) في "سيري أ"، حيث يحتل المركز السابع.وقال كالتسونا بديل والتر ماتزاري بعد مباراة الذهاب: "لدينا عمل كبير. أحببت الروح القتالية وأعتقد أنه كان بمقدورنا تحقيق الفوز".وفقد نابولي رسميا لقب الدوري الإيطالي، لابتعاده بفارق 31 نقطة عن إنتر المتصدر، قبل عشر مراحل على ختام المنافسات.وكانت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، ريال مدريد الإسباني المتوج 14 مرة (رقم قياسي)، بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ضمنت بلوغ ربع النهائي.ويختتم ثمن النهائي غدا، بمواجهتي أتلتيكو مدريد الإسباني مع إنتر الإيطالي (0-1) وبوروسيا دورتموند الألماني وأيندهوفن الهولندي (1-1). -(وكالات)