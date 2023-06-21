آرسنال يتفق مع هافيرتز.. ومانشستر سيتي ينجز صفقة كوفاسيتش

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يقترب آرسنال من إنجاز صفقة ضم مهاجم جديد، حسب ما أكدته تقارير صحفية أمس.وذكر موقع "ذا أثليتيك"، أن آرسنال توصل إلى اتفاق مع تشلسي، لضم نجم الاخير كاي هافيرتز، مقابل حوالي 65 مليون جنيه استرليني.وأضاف الموقع، أن الشروط الشخصية مع هافيرتز، قد تم الاتفاق عليها بالفعل مع المهاجم، قبل التفاوض مع تشيلسي.وفي البداية، قدم آرسنال عرضا لتشلسي قيمته 50 مليون جنيه استرليني، لاستقدام هافيرتز، لكن العرض قوبل بالرفض.لكن آرسنال رفع من قيمة عرضه ليصل إلى 60 مليون جنيه استرليني، فيما قدم راتبا أسبوعيا للنجم الدولي الألماني قيمته 210 آلاف جنيه استرليني، قبل أن يفرض تشلسي زيادة طفيفة في العرض على شكل إضافات، ليتم التوصل إلى اتفاق.ويحرص تشلسي على موازنة فواتيره وعدم التعرض لعقوبات اللعب المالي النظيف، من خلال بيع عدد من لاعبيه خلال الصيف. وسيحول آرسنال اهتمامه بعد إنجاز صفقة هافيرتز، إلى لاعب الوسط ديكلان رايس الذي قدم النادي اللندني عرضا ثالثا لفريقه وست هام يونايتد من أجل ضمه، بعد رفض عرضين سابقين.سيتي يضم كوفاسيتشتوصل مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية الموسم المنصرم الى اتفاق مع تشلسي لضم لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاتشيتش مقابل 30 مليون جنيه (38 مليون دولار)، وفق ما أفادت تقارير أمس.وسيدفع سيتي 25 مليون جنيه لضم ابن الـ29 عاما بالإضافة الى خمسة ملايين من مكافآت محتملة.ويدخل كوفاسيتش، الذي وصل الى تشلسي في 2018 من ريال مدريد الاسباني - على سبيل الاعارة بداية - عامه الاخير في عقده مع النادي اللندني.سيصبح الصفقة الاولى لسيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية وسيمنح المدرب الاسباني بيب جوارديولا خيارات في خط الوسط مع الرحيل المحتمل للالماني إلكاي جوندوجان الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي ولم يمدده حتى الآن.وتوّج كوفاسيتش بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال ومرة مع تشلسي وسيكون واحدا من عدة لاعبين سيرحلون عن الفريق اللندني مع سعي المدرب الارجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو في تقليص العدد الكبير في تشكيلته بعد الصفقات التي أبرمتها الإدارة الأميركية الجديدة خلال صيف 2022 ومطلع العام الحالي.آرسنال يبدأ حملة التصفيةيجهز آرسنال لتصفية قائمته هذا الصيف، من اجل إفساح المجال أمام الوافدين الجدد، حيث يحاول المدرب ميكيل أرتيتا إعادة بناء فريقه قبل موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.ويبدو أن مستقبل إيدي نكيتياه وفولارين بالوجون قيد النظر، حيث ورد أن آرسنال مستعد للسماح لأحدهما بالمغادرة، ولكن ليس كلاهما.كما يبدو أن آرسنال مستعد للاستماع إلى عروض بشأن لاعب خط الوسط توماس بارتي والظهير الاسكتلندي كيران تيرني، وفقا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت".وكان نكيتياه فعالا في جزء صغير من حملة آرسنال الموسم الماضي، حيث سجل أربعة أهداف في جميع المسابقات، لكنه تمكن فقط من خوض 9 مباريات كأساسي في الدوري.وتمتع اللاعب الإنجليزي باتساق في الأداء مع غياب جابرييل جيسوس للإصابة، لكن عودة البرازيلي كانت بمثابة نهاية لوقت نكيتياه في التشكيلة الأساسية.وما يزال نكيتياه متعاقدا مع آرسنال حتى العام 2027، لكن يبدو أن آرسنال منفتح حول بيع نجم أكاديميته، إذا حصل على عرض مناسب من الأندية المتنافسة.وفي الوقت نفسه، استمتع بالوجون بموسم غزير على سبيل الإعارة مع ريمس في الدوري الفرنسي، وسجل 21 هدفا في جميع المسابقات.وفي سن 21 عاما فقط، يشاع أن بالوجون هدف لإنتر ميلان، لكن آرسنال يطالب بمبلغ 40 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الذي لم يظهر بعد مع الفريق الأول لفريق ميكيل أرتيتا.والانتقال الدائم بعيدا صفقات الإعارة، هو الخيار الوحيد بالنسبة لبالوجون، ما لم يضمن فرصا منتظمة مع الفريق الأول في النادي اللندني الموسم المقبل.أما الإعلان عن وضع بارتي للبيع، فجاء مفاجأة بالنظر إلى أهمية لاعب خط الوسط في الفريق خلال الموسم الماضي.وانضم النجم الغاني إلى آرسنال من أتلتيكو مدريد في العام 2020، ومنذ ذلك الحين شارك في 99 مباراة مع رجال ميكيل أرتيتا، بما في ذلك 40 مباراة الموسم الماضي.من ناحيته، يبدو تيرني من أبرز المرشحين لمغادرة آرسنال، وحظي باهتمام نيوكاسل يونايتد الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.نيوكاسل مهتم بضم تونالييواصل نيوكاسل يونايتد سعيه لضم أحد نجوم الدوري الإيطالي بعد محادثات مع وسطاء هذا الأسبوع.وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن نجم وسط ميلان والمنتخب الإيطالي ساندرو تونالي، يحتل مكانة عالية في قائمة أهداف مدرب نيوكاسل إيدي هاو للموسم الجديد.وأضافت الصحيفة، أن نيوكاسل يحاول الاتفاق على مقابل مادي مع ميلان لإتمام الصفقة، ومن المرجح أن تتسارع هذه الخطوة في الأيام المقبلة، حيث تركزت المحادثات الأولية على مبلغ يترواح بين 40 و45 مليون جنيه إسترليني.ولدى نيوكاسل تقييم لكل لاعب ضمن ميزانية محدودة، يصر النادي على عدم تخطيها.وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر صحفية إيطالية، أن عقدا يحتوي على راتب يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو الحد الأعلى للأجور في نيوكاسل، تمت مناقشته مع وكلاء اللاعب، لكن إبرام اتفاق مع ميلان سيكون المفتاح لإتمام الصفقة.في الوقت ذاته، تستمر المفاوضات بين نيوكاسل وإنتر ميلان، بشأن التعاقد مع نجم الأخير نيكولو باريلا، حيث استفسر "الماجبيز" عن اللاعب من خلال وكلائه الأسبوع الماضي.-(وكالات)