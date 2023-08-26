آرسنال يفقد نقطتين.. ومانشستر يونايتد يقلب تخلفه إلى فوز ثمين

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حرم فولهام مضيفه آرسنال من تصدر الترتيب مؤقتا، بتعادله معه 2-2 أمس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتقدم فولهام في الدقيقة الأولى عبر أندرياس بيريرا، قبل أن يسجل آرسنال هدفين عن طريق بوكايو ساكا (70 من ركلة جزاء) وإيدي نكيتياه (72)، لكن جواو بالينيا أحرز هدفا لفولهام في الدقيقة 87.وارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات.واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 4-3-3، حبث لعب توماس بارتي كظهير أيسر ينتقل إلى وسط الملعب عن الاستحواذ، ليكمل الخط الخلفي إلى جاني ويليام صليبا وبن وايت وياكوب كيويور، وأدى ديكلان رايس دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه مارتن أوديجارد وكاي هافيرتز، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي.في الجهة المقابلة، لجأ مدرب فولهام ماركو سيلفا، إلى طريقة اللعب 4-3-3 أيضا، حيث تكون الخط الخلفي من كيني تيتي وعيسى ديوب وكالفن باسي، وأنتوني روبنسون، وأدى جواو بالينيا دور لاعب الارتكاز، خلف ثنائي الوسط ساسا لوكيتش واندرياس بيريرا، فيما تشكل الخط الأمامي من هاري ويلسون وراوول خيمينيز وبوبي دي كوردوفا ريد.وافتتح فولهام التسجيل في الدقيقة الأولى، عندما مرر ساكا بطريقة خاطئة للخلف، ليحصل بيريرا على الكرة ويسدد مباشرة مستغلا ارتباك الحارس أرون رامسديل.وحاول آرسنال التعديل مبكرا، عندما شق مارتينيلي طريقه من الناحية اليسرى بعد تمريرة من أوديجارد، ليسدد كرة ضلت طريق المرمى في الدقيقة الرابعة.ورفع ساكا عرضية من الناحية اليمنى، قابلها هافيرتز بمتابعة ضعيفة لم تجد طريق الشباك في الدقيقة 11.ومرر تروسارد كرة موزونة إلى مارتينيلي الذي تقدم بها قبل التسديد، لكن حارس فولهام بيرند لينو أبعد الكرة في الوقت المناسب بالدقيقة 18.وارتدت تسديدة ساكا من قدم روبنسون في الدقيقة 20، وكاد خيمينيز يضيف الهدف الثاني لفولهام في الدقيقة 22، لكن مقصيته الغريبة ابتعدت عن الزاوية العليا للمرمى بسنتمترات قليلة.وأهدر ساكا فرصة خطيرة لآرسنال في الدقيقة 31، عندما قابل عرضية نحو القائم البعيد من تروسارد، بلمسة متسرعة فوق المرمى.وأنقذ لينو مرمى فولهام من فرصة خطيرة في الدقيقة 32، عندما تصدى محاولة مارتينيلي الأرضية نحو الزاوية الضيقة، ثم هدأت المجريات قليلا، قبل أن يسدد أوديجارد كرة قوية في مكان وقوف الحارس الألماني بالدقيقة 44.وعاد لينو لمسلسل تصدياته، عندما أوقف تسديدة جديدة ساكا في الدقيقة 48، ورد فولهام في الدقيقة 52، عبر اختراق وتسديدة من دي كوردوفا ريد، مرت بجانب القائم الأيمن.وتلقى أوديجارد تمريرة من وايت، ليطلق تسديدة علت المرمى في الدقيقة 61، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح آرسنال، بعد عرقلة البديل فابيو فييرا داخل المنطقة، نفذها ساكا بنجاح في الدقيقة 70.وسرعان ما أضاف آرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 72، عندما أرسل فييرا كرة عرضية ناحية البديل الآخر إيدي نكيتياه الذي أودعها في الشباك، وسط غضب من سيلفا ولاعبي فولهام لوجود باسي مصابا على الأرض قبل تسجيل الهدف.ولعب فولهام منقوصا منذ الدقيقة 83، بعد حصول مدافعه باسي على البطاقة الصفراء الثانية، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق التعادل في الدقيقة 87، عبر البرتغالي بالينيا الذي تابع ركلة ركنية نفذها زميله البديل هاريسون ريد، بلمسة واحدة أنيقة بعيدا عن متناول الحارس رامسدايل.وكاد فولهام يهرب بالفوز في الوقت بدل الضائع، عندما انطلق البديل أداما تراوري بالكرة وانفرد بالحارس رامسديل الذي تصدى لمحاولته، ثم برع لينو في التصدى لتسديدة قوية من فييرا.من ناحية ثانية، قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين (3-2) على ضيفه نوتنجهام فورست.وسجل ثلاثية يونايتد كريستيان إريكسن (17) وكاسيميرو (52) وبرونو فيرنانديز (76)، بينما سجل ثنائية نوتنجهام تايو أونيي (2) وويلي بولي (4).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس مؤقتا، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند 3 نقاط.بدأ يونايتد المباراة بقوة، بتسديدة مقوسة من أنتوني من على حدود المنطقة في الدقيقة الأولى، أبعدها الحارس مات تيرنر إلى ركلة ركنية.وأتى رد سريعا من نوتنجهام فورست بافتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية، من هجمة مرتدة سريعة، تخطى خلالها أونيي ماركوس راشفورد لينفرد قبل وسط الملعب، ويسدد كرة أرضية سكنت الشباك.وسرعان ما أضاف نوتنجهام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة، بعدما أرسل برينان جونسون عرضية من مخالفة في الجانب الأيمن، تابعها بولي برأسية سكنت الشباك.وظهر يونايتد هجوميا للمرة الأولى في الدقيقة 11، بتسديدة من فيرنانديز من خارج المنطقة، أمسك بها تيرنر بسهولة.ونجح مانشستر يونايتد في تقليص الفارق في الدقيقة 17، بعدما سدد فيرنانديز كرة من خارج المنطقة تصدى لها تيرنر، وتابعها مارسيال ممررا الكرة لراشفورد في الجانب الأيسر داخل المنطقة، الذي أرسل عرضية أرضية، تابعها إريكسن بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.وبحث يونايتد عن تعديل النتيجة سريعا، بتسديدة مقوسة من كاسيميرو من على حدود المنطقة، أمسك بها تيرنر.وأهدر كاسيميرو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 26، بعدما تابع كرة عرضية من ركنية داخل منطقة الياردات الست أمام الشباك الخالية من حارسها، ليسدد رأسية مرت بغرابة إلى جوار القائم.وكاد نوتنجهام أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتوغل من جونسون في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرسلا عرضية أرضية تابعها وايت بتسديدة مباشرة اصطدمت بزميله أونيي وهي في طريقها للشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم نوتنجهام (2-1).وبدأ يونايتد الشوط الثاني، بتسديدة من فيرنانديز من خارج المنطقة في الدقيقة 48، ذهبت بعيدا عن المرمى.ونجح يونايتد في تعديل النتيجة في الدقيقة 52، بعدما أرسل راشفورد بينية مميزة داخل المنطقة، تابعها فيرنانديز بتمريرة بالرأس لكاسيميرو الخالي من الرقابة، ليسجل بسهولة في الشباك.وكان يونايتد قريبا للغاية من تسجيل الهدف الثالث، بتسديدة مقوسة من أنتوني من على حدود المنطقة، تألق تيرنر في إبعادها إلى ركنية في الدقيقة 54.واستمر زحف اليونايتد تجاه مرمى نوتنجهام، بتمريرة سحرية من أنتوني لفيرنانديز في الدقيقة 59، ليسدد البرتغالي كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم.وتعرض نوتنجهام لضربة كبيرة في الدقيقة 68، بعد تلقي وورال البطاقة الحمراء المباشرة، لإعاقته فيرنانديز المنفرد بتيرنر من خارج منطقة الجزاء.وتحصل يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 76، بعد تعرض راشفورد للإعاقة من قبل دانيلو، ونفذها فيرنانديز بنجاح، بتسديدة قوية على يمين تيرنر.وكاد بولي أن يعدل النتيجة لنوتنجهام في الدقيقة 84، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، تألق أونانا في إبعادها إلى ركلة ركنية.وعاد يونايتد للظهور في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة أرضية من راشفورد من داخل المنطقة، أمسك بها تيرنر بسهولة، لينتهي اللقاء بفوز يونايتد (3-2).وتابع توتنهام بدايته الجيّدة مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو، وفي غياب هدافه هاري كاين المنتقل الى بايرن ميونيخ الالماني في صفقة ضخمة، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0، في المباراة الثانية من المرحلة بعد فوز تشلسي على لوتون تاون 3-0 الجمعة.وسجّل لفريق شمال لندن جيمس ماديسون (17) والسويدي ديان كولوشيفسكي (63)، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط.ويدين توتنهام بالفوز إلى لاعب الوسط الهجومي ماديسون القادم من ليستر سيتي مقابل 50 مليون دولار.وترجم هدفه المبكر في الشوط الأول سيطرة توتنهام، فيما بدا بورنموث الأفضل في الثاني، إلى ان حسم كولوشيفسكي النتيجة منطقياً في الدقيقة 63.وكانت مشاركة ماديسون غير مؤكّدة بعد اصابته خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.وفيما يلمع ماديسون مع فريقه الجديد، يتابع المهاجم البرازيلي ريشارليسون أداءه المخيب، فاستبدله المدرب بعد ساعة من انطلاق المباراة.ومني ايفرتون بخسارته الثالثة تواليا هذا الموسم بسقوطه على أرضه امام ولرفهامبتون 0-1.في المقابل، تعادل طرفا لندن برنتفورد وكريستال بالاس 1-1.وتختتم المرحلة اليوم الاحد، فيلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد مع ليفربول.البوندسليجاتصدر يونيون برلين جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفضل فوزه الساحق على مضيفه دارمشتاد 4-1 أمس السبت في المرحلة الثانية للبوندسليجا.وفي باقي المباريات، تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه بوخوم 1-1 وفاز هوفنهايم على مضيفه هايدنهايم 3-2 وفولفسبورج على مضيفه كولن 2-1 وفرايبورج على ضيفه فيردر بريمن 1-0.وعلى ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور لعب يونيون برلين أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد برندن آرونسون في الدقيقة 21 لحصوله على إنذارين، لكنه حقق فوزا عريضا رغم النقص العددي.وتقدم روبن جوسينس بهدف ليونيون برلين في الدقيقة الرابعة لكن مارفين ميهليم أدرك التعادل لدارمشتاد في الدقيقة 24.وتقمص روبن جوسينس دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له وليونيون برلين في الدقيقة 34 وبعدها بخمس دقائق سجل كيفن بيهرينس الهدف الثالث، وتكفل دانيلو ديوخي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 65.وسجل يونيون برلين انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويعتلي الصدارة، في الوقت الذي ظل فيه دارمشتاد بدون رصيد في المركز قبل الأخير.وعلى ملعب رورستاديون، تقدم كيفين ستوجر بهدف لبوخوم في الدقيقة 13 ثم تعادل الهولندي دونيايل مالين لدورتموند في الدقيقة 56.وحصد دورتموند نقطة واحدة رفعت رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع كما حصد بوخوم أول نقطة له ليتقدم للمركز الثالث عشر.وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، قلب فولفسبورج تأخره بهدف أمام مضيفه كولن إلى فوز مثير بهدفين ليسجل انتصاره الثاني في البوندسليجا.وتقدم لوكا فالدشميدت بهدف لكولن في الدقيقة 55 لكن جوناس ويند رد بهدفين لفولفسبورج في الدقيقتين 62 و75.ورفع فولفسبورج رصيده إلى ست نقاط متأخرا بفارق الأهداف فقط عن يونيون برلين المتصدر، وظل كولن بلا رصيد في المركز الرابع عشر.وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، حسم فرايبورج فوزه على فيردر بريمن بهدف قاتل سجله ماكسيميليان فيليب في الوقت بدل الضائع للمباراة.ورفع فرايبورج رصيده إلى ست نقاط ليقاسم يونيون برلين وفولفسبورج الصدارة، وظل فيردر بريمن بدون رصيد في المركز الأخير.وعلى ملعب فويت أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدفين أمام مضيفه هايدنهايم إلى فوز مثير بثلاثية ليحصد أول ثلاث نقاط له ويتقدم للمركز العاشر وظل هايدنهايم الصاعد للمرة الأول إلى البوندسليجا بدون رصيد في المركز الخامس عشر.وتقدم هايدنهايم بهدفين في الدقيقتين 26 و58 عن طريق يان نيكلاس بيست ومارفن بيرينجر لكن هوفنهايم رد بهدفين حملا توقيع ماكسيميليان بيير وبافيل كاديرابيك في الدقيقتين 77 و80 ثم حصل الفريق على ضربة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة، سجل منها أندريه كراماريتش هدف الفوز القاتل. -(وكالات)