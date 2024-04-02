أبو زمع: 99% من لاعبي منتخب النشامى غير مدخنين

قال المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأردني عبد الله أبو زمع إن 99 % من لاعبي المنتخب الوطني الأردني وصيف بطل آسيا في نسختها الأخيرة غير مدخنين.

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وأضاف أبو زمع في تصريحات تلفزيونية: "اللاعبون الأردنيون الآن باتوا يعلمون جيدا أن تميزهم وإنجازهم سينعكس حتما على قيمتهم السوقية".



وبين المدرب الذي كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأردني في نهائيات أمم آسيا في قطر أن اللاعبين كانوا ملتزمين إلى أبعد الحدود ويعرفون واجباتهم.



وقال: "جيلي ضم نجوما ومن سبقونا كانوا كذلك لكننا لم نكن ملتزمين، حيث كان التزامنا خارج الملعب وفي المعسكرات وداخل الملعب لا يتعدى 50%، في المقابل يلتزم لاعبو الجيل الحالي بنسبة تصل إلى 98%".



وأشار إلى أن الجهاز الفني والطبي في المنتخب الأول كان يهتم بأدق التفاصيل فيما يخص غذاء اللاعبين وراحتهم "وهذه خطوط حمراء لا يمكن الخطأ فيها أبدا".



وأوضح: "هذه التفاصيل الصغيرة تلعب دورا كبيرا في الإنجاز الذي تحقق للمنتخب الأول (بلوغ نهائي كأس آسيا)".



ولفت إلى أن "الجيل الحالي في المنتخبين الأولمبي والشباب تغير تفكيره، وباتوا مهتمين أكثر بالاحتراف".



وشدد أبو زمع على أن "المنتخب الأولمبي الأردني يسير على نفس نهج المنتخب الأول في الالتزام والانضباط". -كووورة