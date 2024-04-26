أرتيتا يؤكد جاهزية آرسنال لـ"ديربي" شمال لندن.. وكلوب يدلي برأيه حول خليفته

البريميرليج

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مدن- أصر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على أن فريقه سيكون جاهزًا لمواجهة توتنهام يوم غد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أنه لعب 4 مباريات منذ أن خاض توتنهام مباراته الأخيرة.ويدرك آرسنال أهمية الفوز في ديربي شمال لندن على ملعب "توتنهام هوتسبير"، إذا ما أراد الاحتفاظ بفرصه في إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر حاليا ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.وأشار أرتيتا إلى أن الإرهاق لن يكون عاملاً بالنسبة لفريقه، وسيكون اللاعبون "جاهزين تمامًا" للمواجهة ضد جيرانهم.وقال أرتيتا في مستمر صحفي أمس: "ما يمكنني قوله هو أن اللاعبين سيكونون على استعداد تام للعب ضد خصم عظيم".وبعد الهزيمة على ملعب الإمارات أمام أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الحالي، فاز آرسنال في المباراتين التاليتين بنتيجة إجمالية قدرها 7-0. وبعد هزيمة ليفربول في ديربي ميرسيسايد يوم الأربعاء امام إيفرتون 0-2، أصبح آرسنال يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الريدز.من ناحية ثانية، سيكون يورين تيمبر على أعتاب العودة إلى تشكيلة آرسنال، بعد شفائه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي تعرض لها في آب (أغسطس) الماضي.وقال أرتيتا عندما سئل عن حالة مدافعه الهولندي: "سيتعين علينا اتخاذ هذا القرار غدًا بعد جلسة تدريبية، إنه قريب جدًا، لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث قريبًا بالنسبة له، لكنه قريب جدًا".وأضاف: "بصرف النظر عن يورين، سيكون الجميع متاحا في وقت قريب جدا، إنه يرفع مستوى الجلسات التدريبية وسيكون ذلك أمرًا مهمًا للغاية".وتابع: "إنه صداع جيد.. تشعر باللاعبين لأنك ترى مدى رغبتهم في ذلك. إنه أمر صعب دائمًا، لكنهم أيضًا على استعداد تام للدخول إلى أرض الملعب مهما كنا بحاجة إليهم. هناك روح جيدة جدا".سون: جاهزون لآرسنالتعهد نجم توتنهام سون هيونج مين، بأن فريقه سيبذل قصارى جهده، بتعويض خسارته الأخيرة 0-4 أمام نيوكاسل، من خلال عرض قوي ونتيجة إيجابية في ديربي شمال لندن على أرضه أمام آرسنال مساء غد.ويحتاج توتنهام للفوز في المباراة، من أجل الاحتفاظ بأمل احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.وقال سون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "نتيجة غير مقبولة وأداء غير مقبول مني أيضًا. كمجموعة، نحن نتحدث كثيرًا عن هذه المباراة وذلك الأداء، والجميع يعرف كيفية التقدم".وأضاف: ""ليس هناك شك في أننا نستطيع العودة، نعمل بجد. ستكون مباراة جيدة حقًا لتحقيق ذلك، سيكون الدافع أعلى مما كان عليه في المباريات الأخرى. إنه ديربي كبير ونعلم ما يعنيه ذلك للفريق والنادي وكذلك للجماهير، أمضينا أسبوعًا كبيرًا للتحضير لهذه المباراة الكبيرة ونمر بشعور رائع. سوف نستعد جيدًا ونلعب بأسلوبنا. علينا أن نكون مستعدين".ويعترف سون بأن أقرب آرسنال أصبح أحد أفضل الفرق في العالم، وأن هناك سلسلة صعبة من المباريات أمام توتنهام في الفترة الأخيرة من الموسم.وأوضح سون: "سيكون اختبارا جيدا لفريقنا.. نحن صغار جدا وما نزال نفتقر إلى الخبرة لأننا نبني فريقًا شابًا، بعض اللاعبين في موسمهم الأول بالدوري الممتاز".وواصل: "من المهم جدًا الالتزام بطريقة لعبنا، أعتقد أنه اختبار جيد جدًا ضد أحد أفضل الفرق في العالم، لذا فهو مثالي. تريد أن تحظى دائمًا بمنافسة جيدة وتريد دائما مواجهة أفضل الفرق في العالم". وسجل سون 15 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منها هدفين في التعادل 2-2 مع أرسنال خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، ليصل إجمالي أهدافه إلى 6 ضد آرسنال.وزاد: "أنا دائمًا من النوع الذي يتمتع بثقة كاملة في المباريات ويؤمن بنفسه. أخوض كل مباراة بالعقلية نفسها، هذا لا يحفزني أكثر لأنه آرسنال. كل مباراة تعتبر كبيرة بالنسبة لي وفرصة لإظهار مدى إعجابي".وأكمل: "ليس مهما من يسجل الأهداف أو إذا سجلت 6 أهداف سابقًا في هذه المباراة، أنا فقط بحاجة إلى أن أكون مستعدًا لأكبر مباراة في الموسم".بوكيتينو: ليس مطالبا بالتحسن وحدياعترف مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بأنه لم يتحدث إلى مالك النادي تود بويلي شخصيًا منذ أشهر. ويستعد تشيلسي لملاقاة أستون فيلا مساء اليوم، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته القاسية أمام آرسنال 0-5 مساء الثلاثاء، والتي شددت الخناق على المدرب الأرجنتيني، وسط مطالبات بضرورة تحسن النتائج.وادعى بوكيتينو خلال مؤتمر صحفي أقيم أمس، بأنه ليس الوحيد الذي من المفترض أن يخضع للتدقيق بسبب عروض تشيلسي السيئة، موضحا بأن على لاعبيه أيضا أن يثبتوا أنهم على قدر المسؤولية.وقال بوكيتينو: "يبدو أنني فقط من يحتاج إلى التحسن، أليس كذلك؟ الأمر دائما وكأنه.. على المدرب أن يثبت أنه يستحق أن يكون هنا في الموسم المقبل. نحن جميعا مسؤولون عن هذا الوضع وعلينا جميعا أن نثبت أننا نستحق أن نكون هنا في الموسم المقبل".وتمتد المسؤولية أيضًا إلى المديرين الرياضيين بول وينستانلي ولورنس ستيوارت، اللذين واجها انتقادات شرسة، لأن تشيلسي سينهي موسمًا آخر خارج المراكز الأربعة الأولى وبدون أي لقب.ولم يتحدث بوكيتينو مع المالكين، لأن التواصل يحدث من خلال وينستانلي وستيوارت، على الرغم من أن المدرب مرتاح لهذه الحقيقة. وأضاف بوكيتينو: "لكي أكون صادقًا، في الأشهر القليلة الماضية لم نلتقي. نحن نتواصل من خلال المديرين الرياضيين. آرائي ومشاعري لم تتغير رغم عدم تقاطع المسارات".وتضم قائمة المصابين في تشيلسي الآن 12 لاعبًا، وكان إنزو فرنانديز من بين أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية، ما أدى إلى استبعاده حتى نهاية الموسم.وقال بوكيتينو عندما سئل عما إذا كان بإمكان فرنانديز الانتظار حتى نهاية الموسم ليخضع للجراحة: "إنه يشعر بالألم والقيود بسبب المشكلة، الشيء الأكثر أهمية هو حل المشكلة بالنسبة له. إذا لم يتمكن من الأداء بسبب الوضع فهذا ليس جيدًا له أو للنادي".كلوب: سلوت رجل جيدأبدى مدرب ليفربول يورجن كلوب، رأيه حول نية النادي التعاقد مع مدرب فينورد آرني سلوت بنهاية الموسم الحاتلي.وكان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، وبدأ النادي مفاوضاته مع سلوت، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق بحلول عطلة نهاية الأسبوع.وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس: "لست مشاركًا في هذه العملية، فقط لتوضيح ذلك. الأمر يعجبني كثيرًا إذا كان هو الشخص المناسب.. وهو يريد قبول المنصب، لذا دعونا نمضي قدما، أنا متحمس".وأضاف: "أحب الطريقة التي يلعب بها فريقه كرة القدم. كل الأشياء التي أسمعها عنه كرجل، إنه رجل جيد. بعض الأشخاص الذين أعرفهم يعرفونه، لكني لا أعرفه بعد. أخبرني بعض الناس أنه رجل جيد حقًا. أنا أحب ذلك كثيرا".وتابع: "مدرب جيد، رجل جيد. نتطلع للنادي إذا كان هو الحل. أنا أكثر من سعيد. ليس من حقي أن أحكم على هذه الأشياء، لكن كل هذا يبدو جيدًا بالنسبة لي".وأردف: "هذه أفضل وظيفة في العالم، وهذا أفضل ناد في العالم. من الواضح الآن أنني أساعد حتى من خلال عدم إنهاء السباق على أعلى مستوى. هناك مساحة للتحسين. عمل عظيم، فريق عظيم، جمهور رائع. سيتولى وظيفة مثيرة للاهتمام حقًا".من ناحية ثانية، اعترف كلوب أن الهزيمة مساء الأربعاء أمام إيفرتون 0-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز، كانت الأكثر إيلاما في مسيرته التدريبية.واستطرد: "لا أستطيع أن أتذكر أنني شعرت بخيبة أمل أو إحباط بعد مباراة ما مثلما شعرت بعد مباراة إيفرتون. خسرت الكثير من المباريات في حياتي. تشاهد الفريقين الآخرين أرسنال وسيتي يلعبان كرة قدم إيجابية للغاية ويحققان نتائج جيدة".وأكمل: "ألوم نفسي بنسبة 100 % لأننا لم نكن في مزاج جيد. لقد خسرنا كل المعارك الحاسمة تقريبًا، وكان ذلك سيئًا حقًا. بشكل عام، منذ أسبوع أو أسبوعين لا نلعب كرة قدم إيجابية".وزاد: "لدينا فرص ولكن يبدو أننا نحاول اللحاق بشيء ما. سأحاول كل ما بوسعي لمحاولة لعب كرة القدم مرة أخرى لأن ذلك لم يكن ممكنًا في المباراة الأخيرة. لا أستطيع أن أقول إنني أعتقد أنهم ما زالوا يشعرون بوجودنا".وختم: "أنا متأكد تمامًا من أن آرسنال وسيتي ينظران إلى الأمر الآن على أنه سباق بين حصانين، وعليهما أن يقولا شيئًا آخر علنًا، لكنني لا أتوقع أن يخسرا مباراتين". وست هام (الذي سيلعب مع ليفربول السبت) يجب عليه إظهار رد فعل ونحن كذلك".كاراجر يفضل توخيلأكد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، بأن على ليفربول التفكير في مرشح جديد لخلافة مدربه يورجن كلوب، بدلا من التعاقد مع الهولندي آرني سلوت.ولدى كاراجر تحفظاته، حيث أوضح أن سلوت أمامه مهمة كبيرة لخلافة كلوب، واقترح التعاقد مع الألماني توماس توخيل، الذي سيترك بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الحالي أيضا، خصوصا وأنه يملك خبرة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.وكتب كاراجر في مقال لصحيفة "تيليجراف": "الأخبار السيئة هي أن الرجل الأكثر قدرة على الإشراف على الفترة المقبلة في ليفربول سيرحل، إذا كان كلوب مسؤولاً في الموسم المقبل، فإن ليفربول سيتقدم للأمام وينافس مرة أخرى محليا وأوروبيا.. مع سلوت، هذا الإيمان المطلق سوف ييتحول إلى أمل".وأضاف: "ليس المقصود بأي شكل من الأشكال هناك انتقاد المدرب الهولندي، بمجرد أن أعلن كلوب رحيله واستبعد تشابي ألونسو نفسه، أصبحت خيارات ليفربول محدودة. بغض النظر عن مدى تألق سلوت، ولا أحد يفوز بلقب الدوري أو يقود فريقًا إلى نهائي أوروبي دون أن يقدم أوراق اعتماد جدية، المدرب التالي دائمًا سيكون مدربا يحظى بتقدير كبير، ولكن ليس بالضرورة المدرب الذي تتسارع نبض القلب عن سماع خبر تعيينه". وتابع: "لا يوجد أحد متاح لتقليد هالة كلوب وسلطته وعلاقته الطبيعية مع المشجعين، هذا العامل بعيد المنال للغاية. منذ ظهور أخبار سلوت، سمعت وقرأت العديد من وجهات النظر التي تشير إلى أن الاختيار منطقي من الناحية التكتيكية وكيف أن البيانات المتعلقة بأسلوب فينورد تجعله مناسبًا بشكل طبيعي".وأردف: "كنت سأعطي اهتمامًا أكبر لمدرب مثل توماس توخيل الذي واجه بيب جوارديولا وتغلب عليه في نهائي دوري أبطال أوروبا. تبع توخيل كلوب في ماينتس وبوروسيا دورتموند وقدم أداءً جيدًا. لم ينجح الأمر في بايرن ميونيخ هذا الموسم، لكن ما عليك سوى إلقاء نظرة على كارلو أنشيلوتي وأوناي إيمري للتعرف على كيفية تعافي كبار المدربين من النكسات".وختم: "سلوت تعيين تم تحديده بالعقل وليس بالقلب، كان تعيين كلوب بالعقل والقلب معا".راشفورد يوجه رسالة لمنتقديهوجه نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، رسالة مثيرة للقلق إلى المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كشف أنه تعرض لـ"أشهر من الإساءة".وواجه المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا موسمًا صعبًا على أرض الملعب، حيث فشل في تكرار أرقام الموسم الماضي، عندما سجل 30 هدفا، فأحرز حتى الآن 8 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم.وتعرض راشفورد لانتقادات ساخرة من صانع محتوى على "يوتيوب" يدعى مارك جولدبريدج، الذي نشر مؤخرا مجموعة من الفيديوهات التي يهاجم فيها النجم الإنجليزي الدولي، ووصل الأمر إلى وصفه بأنه "مفيد مثل سلة المهملات بدون عجلات".وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، رد راشفورد على منشور عبر منصة "إكس"، قال فيه إن الانتقادات التي تلقاها كانت غير عادلة.وكتب مهاجم يونايتد مدعيًا أنه سئم من الإساءة التي تلقاها في الأشهر الأخيرة، وقال: "أنا أقدر دعمك، إنها إساءة مستمرة منذ أشهر.. هذا يكفي".كفريق، عانى فريق إريك تين هاج من موسم كئيب، وخرج من دوري أبطال أوروبا، وتراجع الآن إلى المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.ويوم الأحد الماضي، تأهل يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على فريق كوفنتري سيتي المنافس في دوري التشامبيونشيب بركلات الترجيح، على الرغم من إهدار تقدمه بثلاثة أهداف في المباراة. وخرج راشفورد مصابًا خلال المباراة، وتعرض لصيحات الاستهجان من قبل مشجعي يونايتد على مدرجات ملعب "ويمبلي".ونشر جولدبريدج مقطع فيديو على قناته على اليوتيوب يتحدث فيه عن المباراة، حيث ادعى أن تين هاج ترك راشفورد في الملعب لفترة طويلة.وقال: "ترك راشفورد على أرض الملعب، فهو مفيد مثل سلة المهملات بدون عجلات".وفي مقطع فيديو منفصل بعد نصف النهائي، أضاف: "لماذا ما يزال يتم اختيار (راشفورد)؟ لماذا لا يتم تبديله ومتى سيحدث ذلك؟ لقد نفدت الأعذار ولا أعرف ماذا أقول. لا ينبغي أن يلعب لمانشستر يونايتد في الوقت الحالي. إنه محرج".وأضاف: "ما أريد معرفته هو هل هذا موجود في عقده (المشاركة في المباريات كأساسي)؟". -(وكالات)