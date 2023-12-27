أرقام مميزة لرونالدو بعد اكتساح النصر لاتحاد جدة

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مدن - علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على اكتساح اتحاد جدة أول من أمس.وقاد رونالدو النصر للفوز على الاتحاد، بنتيجة 5-2، أمس الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه في "إنستاجرام" خلال احتفاله بالتسجيل، وعلق: "انتصار مهم، نحن لا نتوقف".وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء، بينما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدفين آخرين، كما سجل البرازيلي تاليسكا هدفا.ثنائية رونالدو رفعت رصيده إلى 19 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري الموسم الحالي، كما وصلت أهداف النجم البرتغالي إلى 33 هدفًا مع النصر في الدوري السعودي في العام 2023.وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي واحد بدوري المحترفين السعودي، بعد نجم أهلي جدة السابق السوري عمر السومة، الذي وقع أيضا على 33 هدفا في 2016.وسيكون الطريق مفتوحا أمام رونالدو لزيادة عدد أهدافه هذا العام، عندما يواجه النصر التعاون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.من جهة أخرى، انفرد رونالدو بقائمة هدافي العام 2023 بكل البطولات حول العالم، برصيد 53 هدفا، متخطيا رقم هاري كين، وكيليان مبابي، ثنائي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على الترتيب، ولكل منهما 52 هدفا.ويتفوق الثلاثي على إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفا.على جانب آخر، سجل رونالدو لأول مرة في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي، ليضمه إلى قائمة ضحاياه، بعدما فشل في هز شباك العميد خلال مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.في المقابل، فشل "الدون" في التسجيل أمام كل من الفيحاء والهلال والتعاون والباطن.-(وكالات)