أرقام وحقائق بعد انتهاء الجولة الثانية لكأس آسيا 2023

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الدوحة - دخلت منافسات دور المجموعات في كأس آسيا 2023 لكرة القدم مرحلة الحسم، مع نهاية مباريات الجولة الثانية أول من أمس، والتي شهدت نجاح منتخبات قطر المضيفة وأستراليا وإيران والعراق والسعودية في مواصلة البداية المثالية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.وقد شهدت الجولة الثانية 12 مباراة مثيرة تم خلالها تسجيل 19 هدفاً و8 انتصارات، بما في ذلك فوز العراق المذهل 2-1 على بطل الكأس (اليابان) أربع مرات، وفوز البحرين في اللحظات الأخيرة على ماليزيا.العراق ينهي سلسلة اليابانوبعد الخسارة أمام العراق 1-2 يوم الجمعة، تعرض المنتخب الياباني لأول خسارة له في 26 مباراة في دور المجموعات بكأس آسيا.قبل هذه المباراة كان الفائز بلقب البطولة أربع مرات من قبل، هو صاحب أطول سلسلة متتالية دون هزيمة في دور المجموعات من البطولة القارية، حيث فاز في 19 وتعادل في ستة مباريات من آخر 25 مباراة.النتيجة التي كانت أول فوز للعراق على اليابان منذ فوزه 1-0 في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 1982، أوقفت أيضا سلسلة انتصارات فريق هاجيمي مورياسو التي تتضمن 11 مباراة في المباريات الدولية التي بدأت في حزيران (يونيو) 2023.فوز ثالث لإندونيسياالتقى منتخبان من جنوب شرق آسيا في كأس آسيا للمرة الأولى منذ 52 عاماً، عندما واجهت إندونيسيا فيتنام على ستاد عبد الله بن خليفة في الدوحة يوم الجمعة.وكانت ضربة جزاء في الشوط الأول من القائد أسناوي مانجكوالام، هي التي ساعدت المنتخب الإندونيسي بقيادة المدرب شين تاي-يونج، على تحقيق الفوز 1-0.وكان هذا أيضاً الفوز الثالث فقط لإندونيسيا في البطولة القارية بعد الانتصارين 2-1 على قطر في العام 2004 والبحرين 2-1 العام 2007.البحث عن هدف أولبعد تعادله السلبي مع لبنان في الجولة الثانية، خرج منتخب الصين بالتعادل السلبي الثاني على التوالي، بعد مباراته الافتتاحية أمام طاجيكستان، وتعني هذه النتيجة أن المنتخب الصيني هو واحد من خمسة فرق فقط لم تستقبل شباكها أي هدف بعد؛ ومع ذلك، فهم أيضاً واحد من سبعة فرق فقط لم تسجل لغاية الآن.وبما أن طاجيكستان ولبنان تجدان صعوبة في تسجيل الأهداف أيضاً، فإن النقطتين جعلتا الصين تتموضع في المركز الثاني بالمجموعة الأولى قبل مباراتها الأخيرة أمام قطر المتصدرة.ومع وجود مصيرهم بين أيديهم، يأمل المنتخب القادم من شرق آسيا في الحفاظ على تماسكه في الدفاع مع إعادة اكتشاف لمسته التهديفية في خط الهجوم.مهاجمون ينجحون في التألقسجل خمسة لاعبين حتى الآن في مباراتين متتاليتين خلال دور المجموعات. وهم سلطان عادل (الإمارات)، وجاكسون إيرفاين (أستراليا)، ومهدي قائدي (إيران)، وأيمن حسين (العراق)، وأكرم عفيف (قطر).حسين وعفيف يتصدران ترتيب هدافي البطولة بمجموع ثلاثة أهداف لكل منهما، وكانت ثنائية المهاجم العراقي في مرمى اليابان بمثابة أبرز محطات البطولة حتى الآن.أيد آمنةتصدى حارس مرمى الإمارات خالد عيسى لثماني تسديدات (وهو الرقم الأعلى بين حراس المرمى في أول جولتين)، وذلك في المباراة التي تعادل فيها منتخب بلاده مع فلسطين 1-1 يوم الخميس. وجاءت أفضل لحظة لحارس نادي العين البالغ من العمر 34 عاماً في الدقيقة 39 عندما حرم تامر صيام من التسجيل عبر ضربة جزاء بعد أن لعب فريقه بـ10 لاعبين.وجاء كل من يزيد أبو ليلى، الذي ساعد "النشامى" على الحصول على نقطة في التعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية، واللبناني مصطفى مطر، الذي حافظ على شباكه نظيفة في تعادل سلبي مع الصين، في المركز الثاني مع ستة تصديات في الجولة الثانية.إزعاج المدافعينلم ينجح أي لاعب في التسبب بارتكاب لاعبي الفريق الخصم أخطاء خلال مباريات الجولة الثانية، أكثر من العماني صلاح اليحيائي الذي كسب سبع مخالفات، منها اثنتان في الثلث الهجومي، خلال المباراة أمام تايلاند ضمن المجموعة السادسة يوم الأحد.وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها لاعب خط الوسط المهاجم، لم تتمكن عمان إلا من الحصول على نقطة واحدة بعد التعادل السلبي مع تايلاند.ويأتي بعد ذلك في القائمة كل من البحريني علي مدن، والهندي سوريش سينغ، والفيتنامي فام توان هاي، والقرغيزي أوديلجون عبد الرحمانوف، حيث حصلوا على خمس مخالفات لمنتخباتهم في مباراتهم الثانية.المباراة رقم 100 لسنتوريون ثيراثونساهم ثيراثون بونماثان في قيادة منتخب تايلاند للخروج بنتيجة التعادل السلبي خلال المباراة أمام عمان في مباراتهم الثانية بالمجموعة، وهو كان يخوض مباراته الدولية رقم 100 مع الفريق الذي شارك لأول مرة معه في سن العشرين في العام 2010.وانضم الظهير البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يغيب عن مباراة الجولة الثالثة ضد السعودية بسبب الإيقاف، إلى نادي النخبة الذي يضم كياتيسوك سيناموانج، وتيراسيل دانجدا، وتوتشتاوان سريبان، وبيابونج بوي أون، وداتساكورن ثونجلاو كلاعبين شاركوا في 100 مباراة دولية أو أكثر مع منتخب تايلاند.سيطرة واضحةاستمتعت السعودية بنسبة استحواذ كبيرة على الكرة بلغت 75 % خلال فوزها 2-0 على منتخب قرغيزستان، الذي لعب جزءاً كبيراً من مباراة المجموعة السادسة بتسعة لاعبين يوم الأحد. وهذه هي أكبر نسبة استحواذ تمتع بها فريق خلال جولتي البطولة.واحتلت اليابان المركز الثاني في القائمة، لكنها تعرضت للخسارة بنتيجة 1-2 على الرغم من استحواذها على الكرة بنسبة 72 % أمام العراق على ستاد المدينة التعليمية.5 تسديدات على خشبات المرمىشهدت المباراة التي فازت فيها أوزبكستان على الهند 3-0 يوم الخميس أكبر عدد من التسديدات التي ارتدت من خشبات المرمى، وذلك في 5 مناسبات، وهو الرقم الأعلى في هذه النسخة لغاية الآن.فقد سدد جلال الدين مشاريبوف وشيرزود نصرولاييف وجمشيد إسكندروف في إطار المرمى للأوزبك، بينما أنقذت العارضة المدافع الهندي أكاش ميشرا من تسجيل هدف في مرمى منتخب بلاده، قبل أن يسدد راهول كي بي محاولة ارتدت من قائم مرمى أوزبكستان.تفاعل قياسيسجلت كأس آسيا 2023، أرقاماً قياسية على صعيد التفاعل والمتابعة في غضون الأيام العشر الأولى عبر المنصات الرقمية في الاتحاد الآسيوي، التي تجاوزت حاجز 1.5 مليار تفاعل، لتصبح أول بطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصل إلى هذا الرقم.وفي تأكيد على مقدار الحماس الذي تحظى به لعبة كرة القدم في قارة آسيا، فإن هذا الإنجاز الجديد يشكل ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 836 مليون تفاعل على امتداد جميع مباريات النسخة السابقة من البطولة العام 2019 في الإمارات.وتصدرت أرقام التفاعل مع كأس آسيا، منصة فيسبوك، التي سجلت 266 مليون متابعة و56.6 مشاهدة لمقاطع الفيديو، بنسبة زيادة تبلغ 48 % مقارنة بالنسخة الماضية.كما سجلت جماهير كرة القدم الآسيوية حضورها بقوة من خلال حساب كأس آسيا على انستاجرام بمجموع 259 مليون متابعة، ويوتيوب (473 مليون متابعة)، في حين حظيت منصة اكس بمجموع أرقام متابعة وصل إلى 95.5 مليون متابعة، وحظيت منصات ويبو ودوين الصينية بمجموع 281 مليون متابعة. -(وكالات)