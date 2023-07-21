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"أزمة الشنغارد".. ورنالدو في ورطة تهدد "عقد المليار دولار"

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"أزمة الشنغارد".. ورنالدو في ورطة تهدد "عقد المليار دولار"
وضع قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو نفسه في ورطة قانونية، بعدما ارتدى واقيا للساق "شنغارد" يحمل علامة "أديداس"، الشركة المنافسة لـ"نايكي" التي ترعى النجم البرتغالي.اضافة اعلان

ففي مباراة ودية أمام سلتا فيغو الإسباني، الإثنين، كان واقي الساق الخاص برونالدو ظاهرا أسفل جوربه الطويل، وبتدقيق النظر يمكن رؤية علامة شركة "أديداس" الألمانية.
ورغم الهزيمة الثقيلة للنصر بخماسية نظيفة، فإن "أزمة الشنغارد" كانت أبرز ما في اللقاء، إذ يمكن أن تكبد صاحب الـ38 عاما خسائر مادية فادحة بسبب خرقه المحتمل لعقد رعاية مع "نايكي" الأميركية.


شراكة للأبد
يرتبط رونالدو بعقد رعاية مع "نايكي" منذ عام 2003.
لعب "الدون" على مدار العقدين الماضيين بأكثر من 70 زوجا من أحذية الشركة، التي كانت تعتمد عليه في الترويج لأحدث وأفضل منتجاتها.
في عام 2016، أصبح رونالدو ثالث رياضي في تاريخ الشركة يحصل على عقد رعاية مدى الحياة بقيمة مليار دولار وفق تقارير صحفية.
أصبح رونالدو مرادفا لـ"نايكي"، حيث ظهر في إعلانات عدة للشركة مع تطور حياته المهنية.
تعني الشراكة أن على صاحب الكرات الذهبية الخمس ارتداء ملابس ومعدات من "نايكي" حصرا، بما في ذلك أحذية كرة القدم والقمصان، إلا إذا كان ناديه تحت رعاية شركة أخرى، كما كان الحال في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
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