أستراليا تبلغ ربع النهائي دون عناء

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الدوحة- تأهل منتخب أستراليا إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الكبير على إندونيسيا بنتيجة 4-0 أمس على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.وسجل المدافع الإندونيسي إلكان باجوت (12 بالخطأ في مرمى فريقه) ومارتن بويل (45) وكريغ جودوين (89) وهاري سوتار (90+1) أهداف الفوز لصالح المنتخب الأسترالي.ويلتقي منتخب أستراليا في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة السعودية وكوريا الجنوبية التي تقام يوم غد الثلاثاء.وجاءت بداية مجريات اللقاء سريعة بين الطرفين، وخاصة من جانب المنتخب الإندونيسي الذي بادر في تهديد مرمى نظيره الأسترالي مبكراً عندما أرسل جاستن هوبنر كرة عرضية من الجهة اليسرى باتجاه القائم القريب حوّلها رفائيل سترويك بقدمه اليمنى مباشرة باتجاه الزاوية الضيقة إلا أن الكرة علت المرمى بقليل (7).في المقابل، نجح المنتخب الأسترالي في افتتاح باب التسجيل من خلال أولى محاولاته على مرمى منافسه، وذلك حينما توغل جاكسون ايرفاين من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ليحوّل الكرة داخل الصندوق قبل أن ترتد من قدم المدافع الأندونيسي باجوت لتخادع حارس مرمى فريقه ارناندو آري وتستقر داخل الزاوية اليمنى (12).وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب الأندونيسي عندما استلم هوبنر كرة على مشارف منطقة الجزاء سددها قوية باتجاه الزاوية اليسرى لكن الحارس الأسترالي ماثيو رايان كان لها بالمرصاد (23).واصل المنتخب الأندونيسي أفضليته النسبية، خاصة الاستحواذ على الكرة وسط الميدان، وحاول في أكثر من مرة تهديد المرمى الأسترالي في محاولة لإحراز هدف التعادل، كان أبرزها تسديدة مارسيليو فيردينان من خارج منطقة الجزاء التي ذهبت فوق المرمى (41).وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن المنتخب الأسترالي من هجمة سريعة على الجهة اليمنى أرسل من خلالها جيثين جونز كرة عرضية نصف طائرة باتجاه القائم البعيد مرّت من أمام الدفاع الاندونيسي قبل أن يحوّلها القادم من الخلف مارتن بويل برأسه مباشرة باتجاه الزاوية اليسرى داخل الشباك (45)، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتفوق أستراليا بهدفين نظيفين.وجاءت أولى المحاولات الخطيرة خلال الشوط الثاني، عندما استلم البديل ميتشل ديوك كرة بينية من زميله بويل على مشارف منطقة الجزاء ليسددها من فوق الحارس الأندونيسي آري، لكنها علت المرمى بقليل (81).وأسفرت أفضلية المنتخب الأسترالي عن تسجيله الهدف الثالث، بعدما أرسل البديل ناثانيال اتكينسون كرة عرضية من الجهة اليمنى حولها ايرفاين برأسه باتجاه المرمى تالق الحارس في إبعادها قبل أن تصل أمام البديل الآخر جودوين الذي سددها مباشرة بقدمه اليسرى داخل الشباك (89).وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجحت أستراليا في تعزيز تقدمها بإحرازها الهدف الرابع إثر ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء ارسلها غودوين باتجاه منتصف الصندوق ارتقى لها سوتار قبل أن يحوّلها برأسه باتجاه الزاوية البعيدة داخل الشباك (90+1)، ليطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة بتفوق المنتخب الأسترالي برباعيةنظيفة.-(وكالات)