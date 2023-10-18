أسرار خفية وراء فشل بيع يونايتد.. ورايا يكشف عن نواياه في آرسنال

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مدن - كشف تقرير بريطاني، عن بعض كواليس فشل عملية بيع مانشستر يونايتد، إلى القطري الشيخ جاسم بن حمد.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أصيب كبار موظفي مانشستر يونايتد بالذهول من التحول في عملية الاستحواذ من الشيخ جاسم إلى السير جيم راتكليف خلال الأيام الأخيرة.وأشارت إلى أن موظفي أولد ترافورد كانوا يستعدون لشراء الشيخ جاسم النادي كاملا هذا الشهر، كما طلب من بعضهم عدم حجز أي إجازة سنوية للمساعدة في إتمام عملية الاستحواذ.وكانت الاجتماعات ما تزال مستمرة الأسبوع الماضي، لمحاولة إنقاذ العرض القطري، الذي كان مهتما بشراء 100 % من أسهم النادي بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.وأوضحت الصحيفة أن عددا من أفراد عائلة جليزر بمجلس إدارة النادي، كانوا سعداء بصفقة البيع إلى الشيخ جاسم.لكن الرئيس المشارك جويل جليزر، الذي كان يتحكم في العملية، هو من أوقف الصفقة، واشترط إما الحصول على عرض يبلغ 6 مليارات إسترليني أو احتفاظ الجليزرز بأغلبية الأسهم في النادي.وأدت شروط جويل جليزر إلى انسحاب الفريق القطري خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد 12 شهرا من المفاوضات لشراء النادي.وحول الشيخ جاسم أنظاره إلى شراء عملاق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سحب عرض الاستحواذ على مانشستر يونايتد، حيث وجه انتباهه إلى شراء توتنهام هوتسبير، بالاشتراك مع شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة لباريس سان جيرمان.وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لعب دورا في عرض الشيخ جاسم لشراء مانشستر يونايتد، وسيعمل الثنائي معا لمناقشة شراء توتنهام.وأوضحت أن شركة قطر أبدت اهتماما منذ فترة طويلة بتوتنهام، كما كان الشيخ جاسم ينظر إليه دائما كبديل حال فشله في شراء مانشستر يونايتد.العفو عن حكامليفربول وتوتنهاماتخذت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، قرارات جديدة بشأن الطاقم الذين أدار مباراة ليفربول وتوتنهام في البريميرليج.وفاز توتنهام على ضيفه ليفربول 2-1 في الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.وشهدت المباراة، إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادة التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار.وأخطأ حكم الفيديو دارين إنجليند ومساعده دان كوك، في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح أثناء اللقاء.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت لجنة الحكام عودة الثنائي إنجليند وكوك للتواجد في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ الواقعة المثيرة للجدل.وأشارت إلى أن إنجليند سيكون الحكم الرابع في مباراة برينتفورد ضد بيرنلي في الجولة التاسعة من البريميرليج، بينما سيكون كوك أحد المساعدين في مباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد.رايا: سأكافح لمنافسة رامسديلتحدث دافيد رايا، حارس مرمى آرسنال، عن انتقاله للمدفعجية قادما من برينتفورد منذ شهرين على سبيل الإعارة، وسلط الضوء على علاقته بالحارس الآخر أرون رامسديل.وقال رايا في حوار مع صحيفة "ذا أتلتيك" بشأن انتقاله إلى آرسنال: "اتخذت خطوة مهمة على مستوى الأندية، أنا أتواجد في واحد من أهم الأندية في العالم، هذا يمثل حافزا لي ويمنحي شعورا بالفخر، خصوصا أن أحد أهدافي كان التنافس في دوري الأبطال".وعن إمكانية انتقاله لآرسنال بصورة دائمة، علق رايا: "إذا كان الأمر بيدي، لقمت به أمس وليس الآن، في الصيف أردت بشكل الرحيل وكانت تلك رغبة النادي أيضا، كان يتبقى في عقدي عام واحد، وأردت اتخاذ تلك الخطوة، ومن ثم أتت فرصة التوقيع لآرسنال".وأضاف: "كانت لي بعض المحادثات مع ميكيل (أرتيتا) قبل التوقيع، فالأمر كان معقدا وكانت هناك مشاكل مالية، لكنه كان من المدربين الذين أردت العمل معهم ومع فلسفته، بالنظر إلى كيفية تحويله آرسنال بأسلوبه الخاص".وبالنظر إلى المنافسة مع رامسديل على التواجد في التشكيل الأساسي: "سأقاتل من أجل ذلك، أرتيتا منحني الثقة بالتواجد هنا، هو يريد تواجد اسمين بارزين في كل مركز، والأمر يتعلق بي للحصول على الفرصة والقتال للمشاركة، لا أريد التفيكر في أبعد من ذلك، وإذا كان هناك تدوير في التشكيل كما يحدث في كل المراكز، فسأقدم المساعدة داخل وخارج الملعب".أما عن علاقته برامسديل، قال: "جيدة للغاية، في نهاية اليوم نحن زملاء وهذا أمر مهم، بيننا تنافس صحي ولا توجد أي مشكلة، نحن ندفع بعضنا البعض في التدريبات كل يوم، وعندما يعاني من الإحباط بعض الشيء، أدفعه للأمام وهو كذلك، يتواجد في التدريب 3 أو 4 حراس لساعات كل أسبوع، وبالتالي تحتاج لعلاقة جيدة حتى يكون التدريب جيدا".وتابع: "لا أريد التفكير في المستقبل بل التعامل يوما بيوم، لكن سيكون مثاليا أن أتوج بلقب مع آرسنال، ويتم استدعائي لليورو وأن أحظى ببطولة جيدة".وحول مشاركته في بناء اللعب، قال رايا: "هذه تعليمات المدرب، فهو لا يريدنا تسديد الكرة بل جذب أحد لاعبي الفريق الخصم للضغط لتحرير لاعب من فريقنا، المدرب يبحث عن التفوق، الجماهير ليست معتادة على امتلاك الحارس للكرة فترة طويلة، وإذا لم يضغط الخصم فعليك انتظار الوقت المناسب للتمرير، هذه مخاطرة ولكن أتحمل المسؤولية، وإذا حدث خطأ فسأرفع يدي للاعتذار".وأتم بالحديث عن مستقبله: "في الوقت الراهن لا أفكر في شيء، هل أحب اللعب في الدوري الإسباني؟ بالطبع، ولكن في الوقت الراهن أتواجد في آرسنال وأنا سعيد للغاية، سنرى ما سيحدث في السنوات المقبلة".نيوكاسل يحصر الأضرارسيكون نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أكبر المتضررين من فضيحة المراهنات الإيطالية، التي كشفها الصحفي فابريزيو كورونا.ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن ساندرو تونالي نجم نيوكاسل، راهن على مباريات كرة القدم، منتهكا المادة 24 من قانون العدالة الرياضية، وإذا تم تأكيد الاتهام، سيواجه حظرا لمدة 3 سنوات على الأقل.وأوضحت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه في حالة تعاون تونالي مع السلطات والتوصل إلى اتفاق بعد الاعتراف بالذنب، فإن العقوبة ستنخفض إلى النصف (18 شهرا).وذكرت أن عقوبة فاجيولي، لاعب يوفنتوس، المتورط أيضا في القضية، ستكون حظرا من 10 إلى 18 شهرا، وهي بذلك عقوبة مخففة لأنه تعاون على الفور مع السلطات، وقدم معلومات أساسية في القضية.وقالت الصحيفة إن عقوبة تونالي واللاعبين الآخرين المتورطين ستكون أكثر قسوة، لأن الاتحاد الإيطالي يريد إرسال "إشارة قوية" إلى لاعبي كرة القدم والرأي العام تجاه المذنبين.وأضافت "لاجازيتا ديللو سبورت" أنه ليس واضحا حتى الآن إذا كان تونالي قد راهن على مباريات ميلان عندما كان ما يزال لاعبا في الروسونيري، أم بعد الرحيل.وسيفحص المحققون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الخاصة بتونالي، وإذا تطابقت شهادة اللاعب مع نتيجة الفحص من المحتمل أن تكون العقوبة حظرا لمدة 18 شهرا فقط.يشار إلى أن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الماجبيز.-(وكالات)