السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أعلام فلسطينية في ملعب أوساسونا بعد تصريح مهاجم إسرائيلي

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العشرات من مشجعي أوساسونا يرفعون أعلاما فلسطينية
رفع العشرات من مشجعي أوساسونا أعلاما فلسطينية، في مباراة الفريق أمام ضيفه غرناطة التي أقيمت الجمعة في الدوري الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن أوساسونا "قد يواجه مشاكل" بسبب تصرف جماهيره، رغم تحقيقه الفوز بهدفين نظيفين.اضافة اعلان

وأقيم اللقاء على وقع توترات تتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، فقد تعرض مهاجم غرناطة الإسرائيلي شون وايزمان للانتقادات بسبب تعليقاته عن الصراع.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، دعا وايزمان إلى "إسقاط 500 طن من القنابل على فلسطين".

وقال نادي غرناطة إنه تحدث مع لاعبه بهذا الشأن، علما أن وايزمان لم يسافر إلى بامبلونا مع فريقه لخوض مباراة الجمعة بعد أن أبلغته السلطات أن سلامته في خطر.

وقرر مشجعو أوساسونا على ما يبدو الاحتجاج على تصريح اللاعب بشكل جماعي، عبر رفع أعلام فلسطين.

وحتى الآن لم يكن هناك أي رد أو اقتراح بإيقاف وايزمان أو تغريمه بسبب تعليقاته، لكن تم تقديم شكاوى قانونية ضده.
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