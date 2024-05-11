أنشيلوتي عن موقعة بايرن ميونخ: نتظاهر بالموت ثم ننهض ونفوز

كشف المخضرم الإيطالي أريجو ساكي، مدرب ميلان السابق، الحديث الذي دار بينه وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عقب إقصاء بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد، عاد ليقتل بايرن بعد تقدم الأخير (1-0) حتى الدقيقة (88)، قبل أن يسجل خوسيلو، هدفين متتاليين، منح الريال بهم الانتصار، والعبور للنهائي.

وقال ساكي، عبر صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "أول شيء أخبرت به أنشيلوتي، أنه قضى وقتًا سيئًا".



ورد أنشيلوتي: "إنه تكتيك يا أريجو. نتظاهر بالموت، وفجأة وفي نهاية اللعبة ننهض ونفوز".



وتابع ساكي: "كارلو رجل نزيه. لقد أخبرني أن دخول خوسيلو (بطل الثنائية ضد بايرن) تم اقتراحه عليه من قبل ابنه دافيدي".



وأردف "في مدريد حيث لدي العديد من الأصدقاء بدءًا من الرئيس بيريز. الجميع يخبرني أنهم يعشقونه. أخبرته أن يكون حذرا لأن بوروسيا دورتموند بقيادة ترزيتش فريق قوي ويركض ويضغط".



ونوه "أنشيلوتي شخص لا يترك شيئا للصدفة، فهو دقيق جدا ويعرف أن النصر هو نتيجة العمل والتضحية والجهد ولا شيء أكثر من ذلك".



وحول الوصول المحتمل لكيليان مبابي، علق ساكي: "أنا فضولي لمعرفة كيف سيتمكن مبابي من التأقلم مع آلية ريال مدريد، عند إجراء تعاقدات معينة عليك أن تنتبه لكيفية تناسب البطل مع الواقع الجديد".



وأتم "لكنني أعتقد أن كارلو سيكون قادرا على التعامل مع هذا الموقف أيضًا. لقد أنشأ مجموعة ذات شخصية قوية جدا وكرر ذلك لي أيضًا أثناء المكالمة الهاتفية، إنهم جميعا رجال رائعون أدركوا أهمية العمل الجماعي". كووورة

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