 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي: لسنا المرشحين أمام دورتموند.. ومحتار بين كورتوا ولونين

مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي أمس -(من المصدر)
مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي أمس -(من المصدر)
مدن - رفض مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، وصف فريقه بأنه "المرشح" للفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في الأول من حزيران (يونيو) المقبل في ملعب ويمبلي، وقال إنه "مقتنع" بأن لاعبيه سيضطرون إلى "المعاناة" من أجل الفوز بلقبهم الخامس عشر في تاريخ المسابقة.اضافة اعلان
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أمس: "لا نفكر في أننا المرشحون. علينا خوض مباراة ضد منافس يستحق الوصول إلى النهائي بعدما أقصى فرق عالية الجودة. نحن مقتنعون بأننا بحاجة إلى المعاناة والكفاح والنضال، كما هو الحال في جميع النهائيات".
وأضاف: "نحن نعرف جيدا ما هو بوروسيا دورتموند، فريق له باع طويل في المسابقة والخبرة مهمة. إنه فريق وصل بجدارة. وصل أفضل فريقين لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا".
ولم يرغب أنشيلوتي في مقارنة نهائي يوم السبت بنهائي يوم الأربعاء الماضي بين باير ليفركوزن وأتالانتا بالدوري الأوروبي، حين تغلب الفريق الإيطالي على المرشح المفترض للقب، وقال: "لكل مباراة قصتها الخاصة. يجب أن أهنئ جاسبيريني (مدرب أتالانتا)، لكنه نهائي بفريقين مختلفين وتكتيكات مختلفة، وفاز الأفضل، أتالانتا".
وأبرز مدرب ريال مدريد نقاط القوة لدى منافسه. وقال: "إنه فريق سريع في الهجوم، ويحظى بلاعبين ذوي خبرة وشباب. لكن ما لفت انتباهي أكثر، خاصة ضد باريس سان جيرمان، هو الأداء والكفاح في المباراتين. الرغبة في الوصول إلى هذا النهائي. هذا هو أبرز ما يميزهم وما يقلقنا أكثر".
وشرح: "يجب أن نكون مستعدين لجميع جوانب المباراة. الدفاع، لأن دورتموند فريق رائع في الانتقالات، ولديه كتلة دفاعية متكاملة للغاية.. لديه هذه الخصائص المشابهة لنا، ويتمتعون بالقوة في جميع الجوانب. ستكون مباراة تنافسية وكفاحية".
ومن بين أفضل اللحظات في مسيرة الفريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، أبرز الإيطالي دخول خوسيلو ماتو في مباراة إياب نصف النهائي ضد بايرن ميونيخ، عندما سجل ثنائية سمحت للفريق بقلب النتيجة.
وقال: "هناك العديد من اللحظات، كما هو الحال دائما. الوصول إلى النهائي مشابه للعام 2022. مع المعاناة. لقد قدمنا أداء رائعا في دور المجموعات، وبدأنا نواجه مشاكل مع لايبزج في مباراة الإياب، حيث لم يلعب الفريق بشكل جيد، وربع النهائي ضد أفضل فريق في هذه المسابقة والذي أقصيناه بأداء دفاعي رائع ثم الانتفاضة ضد بايرن ميونيخ. أبرز ما حدث.. عندما دخل خوسيلو في نصف النهائي".
كما أشار إلى أهمية دمج المخضرمين والشباب في الفريق لتحقيق النجاح، وقال: "المخضرمون هم القدوة. إنهم جيل الالتزام والموقف الإيجابي. المخضرمون ما زالوا يقدمون هذا. لقد بدأت مرحلة انتقالية في السنوات الأخيرة وبدأ الشباب يتحملون المزيد من المسؤولية. النادي يعمل بشكل جيد للغاية في هذا الصدد، لأن لاعبين شبابا من ذوي الكفاءة الفنية العالية وصلوا وقد فهموا جيدا ما هو ريال مدريد".
من ناحية أخرى، أشاد أيضا بشخصية فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والهدوء الذي ينقله إليه قبل مباريات مثل نهائيات دوري أبطال أوروبا.
وقال: "الرئيس دائما هادئ للغاية وواثق جدا. إنه يعاملنا بحب كبير. إنه سعيد جدا وقضاء الوقت معه قبل هذه المباريات أمر جميل للغاية".
واعترف أنشيلوتي، بصعوبة الاختيار بين البلجيكي تيبو كورتوا والأوكراني أندري لونين في حراسة مرمى الفريق خلال النهائي، مؤكدا أنه "قرار صعب لأن الاثنين يستحقان اللعب".
وأردف: "إنه قرار صعب لأن الاثنين يستحقان لعب النهائي. لونين لأنه قدم موسما استثنائيا، يعاني من الحمى اليوم لكنه سيتعافى بحلول السبت المقبل، وكورتوا لأنه عاد من إصابة وهو أفضل حارس مرمى في العالم. أحب هذا النقاش كثيرا، لذا لن أفعل شيئا طيلة الأسبوع سوى الاستماع".
بالمثل، تطرق المدرب الإيطالي لتطور حالة البرازيلي فينيسيوس جونيور، موضحا أن "العمل الذي قمنا به مع فينيسيوس جرى على نحو جيد. لديه موهبة كبيرة وأضاف لها قدرة كبيرة على تحسين التحرك بدون كرة. بات يفعل ذلك على نحو أفضل، ويتخلص من الرقابة ببراعة. تطور كثيرا وما يزال. يركز على الألقاب الجماعية أكثر من الفردية، ويعمل من أجل الفوز بالتشامبيونزليج مع ريال أكثر من الألقاب الفردية".
كذلك، ذكر أنشيلوتي بأن توني كروس سيخوض آخر مباراة له بقميص الريال في نهائي التشامبيونز ليج، موضحا "آخر مباراة لكروس. أتمنى أن يختتم مسيرته مع ريال مدريد بلقب أوروبي. يستحق ذلك على المستوى الفردي. لكن مشواره لا يتوقف على هذه البطولة. لقد كان لاعبا رائعا، ودخل تاريخ الميرينجي. الختام بدوري أبطال سيكون خياليا، أفضل سيناريو، رغم أنه أصبح جزءا من تاريخ كرة القدم".. -(وكالات)
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