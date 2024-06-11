 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أنشيلوتي: مكالمة واحدة ستعيد كروس من الاعتزال

توني كروس رفقة كارلو أنشيلوتي
توني كروس رفقة كارلو أنشيلوتي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن باب الميرنجي ما يزال مفتوحا أمام النجم الألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم.

وقرر كروس الاعتزال نهائيا عقب المشاركة مع منتخب بلاده ألمانيا في نهائيات يورو 2024 هذا الصيف.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحاته لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية: "للأسف قرر كروس الاعتزال، فهو ألماني في قراراته".


وتابع: "لكنه سيواصل العيش في مدريد. قلت له إنه إذا غير موقفه في الخريف، سنبدأ من جديد بمكالمة".

وأضاف: "ألمانيا تلعب على أرضها، لديها فريق مثير للاهتمام".

وعن فرص منتخب بلاده إيطاليا في التتويج بلقب اليورو، قال: "إيطاليا افتقرت إلى التحول بين الأجيال بعد فوزها في عام 2021، ولا أعرف ما هي فرصنا في الفوز بلقب اليورو هذا الصيف". كووورة

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