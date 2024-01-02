أنشيلوتي يرفض الحديث عن إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

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مدن - تهرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من الرد على سؤال بشأن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءا من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.ويرتبط مبابي بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد عبر صفقة مجانية، وسبق أن كشفت العديد من التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنجي، سيجري مكالمة جديدة مع النجم الفرنسي، خلال الأسبوع الأول من العام 2024.وسئل أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الميرنجي وريال مايوركا، في الليجا، عما إذا كان مبابي سينضم إلى ريال مدريد في العام الحالي، فأجاب: "لا تعليق، يجب أن تعلم أننا لا نتحدث عن ذلك".وأضاف: "حاليا لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع آخر. إننا نفتقد اثنين من لاعبي الدفاع المهمين للغاية، لكن لدينا اثنين آخرين نثق فيهما كثيرا، روديجر وناتشو، كما يمكن لتشواميني وكارفاخال تقديم أداء جيد في حالات الطوارئ".وسئل هل قرار عدم دخول السوق الشتوية غير قابل للتغيير؟ فأجاب المدرب الإيطالي: "أكرر. نعم، لن نوقع مع أحد".وباستثناء موسمه الأول مع ريال مدريد، يعد شهر كانون الثاني (يناير) بمثابة الكابوس لأنشيلوتي، لا سيما وأنه يتزامن مع استئناف نشاط البطولات بعد توقف عطلة أعياد الميلاد.فمن هزائم أمام فالنسيا أو خيتافي في الليجا، إلى إقصاء من ثمن نهائي كأس الملك، أو خسارة لقب كأس السوبر الإسباني الأخير على يد الغريد التقليدي برشلونة، كلها أمثلة على مدى الود المفقود بين المدرب الإيطالي المخضرم وأول شهور العام الجديد.ولا شك أن المدرب الذي جدد لتوه ارتباطه بالفريق الملكي حتى حزيران (يونيو) 2026، ليفسد بذلك كل مخططات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الذي كان ينوي استقطابه بنهاية هذا الموسم لقيادة "السيليساو"، يضع هذا الأمر جيدا في اعتباره وهو يستعد لخوض أول فصول 2024، بداية من مواجهة مايوركا في الجولة الـ19، ثم أراندينا في كأس الملك، ومن بعدهما الحدث الأهم وهو كأس السوبر الإسباني في السعودية، والبحث عن أول ألقاب العام الجديد.وباسترجاع النتائج السيئة لأنشيلوتي مع الميرينجي في كانون الثاني (يناير)، فإن الاستثناء الوحيد سيكون في أول مواسمه مع الفريق في (2013-2014)، عندما بدأ المدرب الإيطالي بسلسلة انتصارات على مدار 8 مباريات، بواقع 4 في كأس الملك، ومثلها في بطولة الدوري، ودون تلقي أي هدف في كل هذه المباريات.إلا أن الصورة كانت مختلفة تماما في العام الذي شهد بداية النهاية لحقبة الإيطالي المخضرم مع الفريق الملكي، حيث كانت البداية لخسارة تاريخية في "المستايا" على يد فالنسيا، والتي أنهت مسيرة رائعة من الانتصارات على مدار 22 مباراة.وتركت هذه الخسارة آثارها على دربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو في كأس الملك، حيث كانت الخسارة الثانية تواليا في بداية العام على ملعب "فسينتي كالديرون" بثنائية نظيفة، وهو ما جعل مهمة التأهل في مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" أشبه بالمستحيلة، وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين، ومن ثم توديع البطولة من دور الـ16.وبالطبع تسببت هذه النتائج في هزة داخل أروقة النادي الملكي، وتسببت في الإطاحة بأنشيلوتي من منصبه.ورغم مرور سبع سنوات، وبعد العودة غير المنتظرة لـ"كارليتو" مع بداية الموسم 2021-2022، إلا أن لعنة كانون الثاني (يناير) واصلت ملاحقة صاحب الـ64 عاما، حيث سقط الفريق في زيارته لملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، معقل الجار المدريدي خيتافي، بهدف في أول مباريات العام الجديد آنذاك 2022.هذا بالإضافة لتعثر آخر مفاجئ في قلب البرنابيو بتعادل إيجابي بهدفين أمام إلتشي، ليفقد الفريق معها 5 نقاط في مشوار الليجا مع بداية العام.وبينما كانت المسيرة مبهرة في كانون الثاني (يناير) 2014 بثمانية انتصارات متتالية، ودون اهتزاز شباكه بأي هدف، كان الوضع مغايرا تماما في بداية العام 2022، حيث استقبل أهدافا في مبارياته السبعة في هذا السهر، وحتى في مباراة الكأس أمام "المغمور" ألكويانو.ولم تكن بداية العام الماضي باستثناء، فمع العواقب التي خلفتها مشاركة المنتخبات المختلفة في أول كأس عالم يقام في الشتاء (قطر 2022)، دفع الفريق ثمن التراجع البدني الكبير للاعبيه، لتبتعد بطولة الليجا التي كان يحمل لقبها بخسارة أمام فياريال، ثم تعادل وسط أنصاره ضد ريال سوسييداد.ولم تساعد بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية على تهدئة أزمات الريال، بل إن خسارة اللقب على يد الغريم الأزلى البرسا، زادت من تعقيد المشهد.وإزاء حالة الود المفقود بين أنشيلوتي وشهر كانون الثاني (يناير)، يأمل المدرب الإيطالي في أن تكون بداية 2024 مغايرة، مثلما كان الحال في ولايته الأولى في 2015. -(وكالات)