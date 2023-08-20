الأحد 20 آب 2023
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الليجا

أنشيلوتي يشيد ببيلينجهام ويشرح سبب غضبه من فينيسيوس

نجم ريال مدريد جود بيلينجهام يحتفل بعد التسجيل بمرمى ألميريا أول من أمس -(من المصدر)
نجم ريال مدريد جود بيلينجهام يحتفل بعد التسجيل بمرمى ألميريا أول من أمس -(من المصدر)
 أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار (3-1) على مواجهة ألميريا أول من أمس، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.اضافة اعلان
وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أؤمن بنضج وشخصية بيلينجهام، لقد ساعده الاحتراف في ألمانيا على بلوغ هذا المستوى، إنه يتكيف جيدا مع الحياة في إسبانيا ومع أسلوبنا".
وأضاف: "ألميريا فاجأنا في البداية، لكننا لم نفقد السيطرة، كان لدينا القدرة على التحرك، مما ساعدنا على هز توازنهم، فأتيحت لنا الفرص للتسجيل".
وعن أداء الحارس أندريه لونين، أجاب: "لقد لعب بشكل جيد للغاية كما فعل ضد أتلتيك بيلباو في المباراة الماضية، إنه يحظى بثقتنا مثل الوافد الجديد كيبا، الذي سيلعب عاجلا أم آجلا".
وزاد: "كروس لعب مباراة جيدة للغاية، ومودريتش حافظ لنا على نسق المباراة، يمكنهما اللعب عدد دقائق أقل لكن ذلك لا يؤثر على قيمتهما كنجمين بهذا الفريق".
وحول حديثه مع فينيسيوس في الشوط الأول، كشف: "لقد اشتكيت من أمر بسيط، وأجابني وأخبرته أنه ليس عليه أن يخسر الكرة كثيرا، هذا هو الأمر".
وزاد: "في بعض الأحيان فينيسيوس يخاطر قليلا، ما يجعلني أشعر بالغضب، لكنه موهوب ولا شك في إمكانياته".
وبسؤاله هل تقبل بتخفيض راتبك طالما كاميرات الليجا لا يمكنها دخول غرفة الملابس والكشف عن تكتيك، فأجاب أنشيلوتي ضاحكا: "لا يمكن للكاميرات الدخول لأن هذا حقنا، وإن كان لا بد من دخولها سأقبل تخفيض راتبي".
وعلق على تأثير الحرارة والإرهاق، فقال: "لقد اعتدنا ذلك، ولا ميزة لنا أو عيب، هي مشكلات تعاني منها جميع الفرق، وكان الجميع متعبا اليوم، وألميريا لعب لقاء جيد جدا".
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف ألميريا في المركز الأخير من دون رصيد.
وأبرز الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد تطوره وتأقلمه السريع مع الميرنجي، بعد تسجيله هدفين في الانتصار على ألميريا.
وقال بيلينجهام خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت مباراة مريحة، وسعيد بالتسجيل، لكن الشيء الأهم هو اللعب بشكل جيد والمساهمة في فوز الفريق".
وعن تكيفه السريع، علق: "أعتقد أنني أفضل 10 مرات من الموسم الماضي، وهذا بفضل زملائي هنا، أستوعب كل شيء منهم، وأعتقد أنني يجب أن أستمر في مساعدة الفريق".
وبسؤاله عن مودة الجماهير، رد: "أتمنى أن يستمتعوا بطريقة لعبي، وإذا كانوا سعداء فنحن نكون كذلك بالطبع".
وأكمل بالحديث عن الريمونتادا أول من أمس، فصرح: "لقد شاهدت ريال مدريد يفعلها عدة مرات عبر التليفزيون حين كنت طفلا".
واستطرد: "أتذكر أنني كنت أقول (لن يتمكنوا من ذلك)، وفي النهاية يعودون، الآن أنا أعيشها بالفعل".
وبين: "هنا لا نفكر في الخسارة أبدا، نظرت لوجوه زملائي ولم أر أي مجال للأعذار". -(وكالات)
لاعبات المنتخب الإنجليزي -(من المصدر)

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