أنشيلوتي يشيد بفريقه رغم التعادل.. ومودريتش يعبر عن غضبه

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مدن - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، رضاه عن التعادل 1-1 مع ريال بيتيس أول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، في معقل الأخير "بينتو فيامارين".وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت مباراة جيدة من الطرفين، والنتيجة عادلة.. استقبلنا هدفا بعد فقدان الكرة، عندما كنا في أفضل حالاتنا.. لكن ريال بيتيس لم يستحق الخسارة، لقد لعبوا بشكل جيد، مثلنا".وعما إذا كان نجم ريال مدريد، لوكا مودريتش، غير راض عن تغييره في اللقاء، أجاب: "لا أعرف".وبحسب صحيفة "آس"، فإن مودريتش لم يتردد في إخفاء غضبه من هذا التبديل، حيث ألقى زجاجة المياه التي أعطاها له أحد أفراد الجهاز الفني، ثم ركل حاوية الزجاجات بقدمه.يذكر أن مودريتش عاد من إصابة طفيفة، حرمته من التواجد في آخر مباراتين مع ريال مدريد، وبالتالي تغيير أنشيلوتي للنجم الكرواتي، كان من أجل إراحته.وبشأن حراسة مرمى الميرينجي، قال أنشيلوتي: "لونين قدم أداءً جيدًا، وأظهر ثقةً وأمانًا.. سنرى في المباراة المقبلة من سيحرس المرمى".وأردف: "في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يريد الشخص.. أعتقد أنها كانت مباراة متكاملة، مع نجاحات وأخطاء.. هذا ما حدث، علينا أن نرضى بالنتيجة هذه، وديناميكية الفريق جيدة، الشيء السيئ الذي حدث، هو أن رويبال سجل هدفًا رائعًا وأدى إلى التعادل.. أنا راضٍ، لا يمكن دائمًا أن يكون كل شيء على ما يرام".وأتم أنشيلوتي: "هدف بيتيس جاء من تسديدة رائعة، وكان هدفًا عظيمًا. إنها نقطة جيدة، هل تريدونني أن أقول إنني حزين أو غاضب؟ لست كذلك.. أنا سعيد".من جهته، قال النمساوي ديفيد ألابا عقب التعادل، إن النادي الملكي حصد "نقطة مهمة للغاية"، وقال: "أعتقد أنها نتيجة طيبة، لأن هذا الملعب صعب".وأضاف "هذه نقطة مهمة، ومع ذلك فمن الطبيعي أن نشعر بقليل من الحزن، لكننا سنواصل الصراع".وبخصوص مباراته رقم 100 بقميص الملكي، قال "أنا سعيد جدا. سيروقني أن أستمر في التطور ولعب 100 مباراة أخرى، كوني لاعبا في ريال مدريد مهم بالنسبة إلي. أنا سعيد في النادي".وحول جودة ريال دفاعيا هذا الموسم، إذ لم يتلق سوى 10 أهداف في 16 جولة لعبت هذا الموسم، قال: "نحن أقوياء في الخلف. نعمل معا بقوة، لكننا نعرف أن الموسم سيكون طويلا، ولهذا علينا الاستمرار على نفس المنوال".في الناحية المقابلة، أكد مدرب ريال بيتيس، التشيلي مانويل بيليجريني، أن فريقه "أعطى انطباعا" بأنه كان أقرب إلى حصد النقاط الثلاث.وقال المدرب التشيلي: "الفريقان راهنا منذ البداية على الأداء الجيد، والسعي للتسجيل. إنني سعيد لـ52 ألف مشجع"، معتبرا أن "الفرص التي كانت أكثر وضوحا" أتيحت لريال بيتيس وبينها تسديدة إيسكو في القائم في نهاية المباراة.وأبرز بيليجريني الهدف الذي سجله إيتور رويبال ليحقق ريال بيتيس التعادل، مشيرا إلى أن اللاعب الذي سجله "يجتهد كثيرا في المباريات والتدريبات وسجل هدفا عظيما".وقال مدرب بيتيس: "رودريجو لاعب كبير، أعتقد أنه جعلنا نعاني في أول 15 مباراة، لكنه لم يشكل أي خطورة بعد ذلك"، مشيرا إلى أن الفريق الخصم "لم يستحق حصد نقطة".وحول إيسكو ألاركون، أوضح أنه "مهم للغاية لأنه يتحلى بالمهارة والشخصية وتكريس الجهد. يخوض المباريات بشكل رائع"، معربا عن سعادته الشديدة لانضمامه إلى بيتيس.أما إيسكو لاعب ريال مدريد السابق، فيرى أن التعادل يبدو منصفا، وقال: "بعد رؤية نهاية المباراة واقترابنا من تسجيل الهدف الثاني، يبدو الأمر مقبولًا. ندرك الفريق الذي واجهناه والفرص التي أتيحت لهم. التعادل منصف".وأضاف عن دعم الجمهور للفريق، قائلا: "يحملونا على أكتافهم في كل مباراة، لقد جعلنا من ملعبنا حصنًا، نأمل أن نستمر بهذا الشكل، إذا أردنا تحقيق هدفنا علينا أن نواصل هكذا ونحسن أداءنا خارج ملعبنا".وعن أداء الحكم سوتو جرادو، أوضح: "في هذه الأيام يتحدث الناس كثيرًا عن الحكام، نحن جميعًا نشكو كثيرًا، لا يعجبني ما تتجه إليه كرة القدم، مع البرامج المخصصة للحديث عن أداء الحكام".وزاد: "كرة قدم جميلة جدًا ولا يمكننا أن نضيع الوقت في الحديث عما إذا كان الحكم يحكم بشكل صحيح أم خاطئ، الآن مع الكاميرات وتقنية VAR، يتم مساعدة الحكام بشكل أكبر، ما علينا فعله هو التركيز على لعب كرة القدم". -(وكالات)