أنشيلوتي يشيد بقتالية لاعبيه.. راموس ينتقد التحكيم.. ومدرب يونايتد يرفض تقديم الأعذار

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مدن- أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بأداء الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور في فوز فريقه على مضيفه نابولي بنتيجة 3-2، أول من أمس، ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.وصرح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "ما نطلبه من فينيسيوس أن يبحث عن المركز الذي يكون أفضل فيه، وبيلينجهام يتأقلم مع ذلك. لقد اتحدا بشكل جيد ولديهما الكثير من الإبداع، وجود كليهما في الجانب الأيسر يخلق الكثير من الخطورة".وتابع أنشيلوتي بخصوص اللاعب الإنجليزي الذي سجل هدفا في المباراة وقدم تمريرة حاسمة: "الأمر المثير للدهشة بشأن بيلينجهام أنه يبلغ من العمر 20 عاما، ويبدو أنه في الثلاثين من عمره بسبب شخصيته وسماته".واستطرد: "إنه دائما يركز بشكل جيد، وهو أمر نادر للاعب في عمره، الكفاءة والقوة البدنية والمهارة، من الواضح أنه فاجأ الجميع قليلا، نجاح الفريق هجوميا في الشوط الأول كان بسبب تحرك بيلينجهام وفالفيردي ورودريغو بشكل جيد بين الخطوط، ولم يتمكن ضغط نابولي من إيقاف تلك الحركة".وأكد المدرب الإيطالي: "لقد كانت مباراة كاملة وجادة، شوط أول جيد للغاية، تعاملنا مع الكرة بشكل رائع، وخلقنا فرصا جيدة، تغيرت المباراة بعد ركلة الجزاء، لقد ضغطوا علينا، وعانينا لمدة 15 دقيقة، ثم استعدنا السيطرة مرة أخرى".وعن مودريتش، الذي تركه أنشيلوتي على مقاعد البدلاء مرة أخرى، قال: "لقد منحته بعض الدقائق للمساهمة بخبرته، لقد فعل ما توقعناه منه، ووضع خبرته ومعرفته بالفريق تحت تصرف الفريق، 30 دقيقة على مستوى عال، يمكنه المساهمة، هذا ما يطلبه كل مدرب من أي لاعب لا يشارك ويغضب، لوكا في هذا الشأن رائع".وكان ريال مدريد استهل المباراة باستقبال هدف عقب خطأ للحارس كيبا، وعن هذا الأمر، قال أنشيلوتي "كل لاعب له خصائصه، كيبا هائل بين العارضتين، لكنه يعاني في الكرات الهوائية، لا أحد كامل"، مضيفا بلهجة مازحة ليقلل من أهمية الخطأ: "أنا أيضا وسيم جدا، ولست مثاليا".مدرب نابولي: فوز الريال ليس عادلامن جانبه، يرى المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، رودي غارسيا، أن خسارة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني ليست عادلة؛ حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "لا أعتقد أنها نتيجة عادلة، يبدو التعادل أكثر عدلا، لكن كرة القدم تكون قاسية بهذه الطريقة في بعض الأحيان".وأضاف: "لقد لعبنا بتكافؤ مع هذا الفريق الرائع، لكن المشكلة لا تكمن في تلقي الهدف الأول بهذه الطريقة، لأن اللعب من الخلف هو أسلوبنا ونحن نعلم أن هناك مخاطر في ذلك، يدرك اللاعبون أن باب الخطأ يبقى مفتوحا".وتابع: "ظهرت مشكلتنا بعد التعادل، فقد قام اللاعبون بفتح المجال بصورة مبالغة، عندما تكون في لحظة صعبة عليك أن تبقى ثابتا، لا أن تضغط بقوة من الخطوط الأولى، وتفتح المساحات التي ينتظرها فينيسيوس وبيلينجهام".وأشار: "جاء هدف بيلينجهام في وقت لم نقم فيه بحماية الدفاع، كان ينبغي علينا أن نجعل لاعبي خط الوسط والأجنحة قريبين منه، وأن ندفعه للأطراف، من الأفضل أن نترك الكرة لريال مدريد مع كارفاخال أو كامافينجا بدلا من بيلينجهام أو فالفيردي خلف لاعبي وسطنا".واختتم: "أعتقد أن الأمر يرجع إلى سلوك الفريق الذي كان خاطئا، عندما تكون النتيجة 1-1 يجب أن نبقى متحدين وثابتين وألا نغامر بالضغط المتقدم، أعتقد أن الفريق والقادة في الملعب يجب أن يتعلموا كيفية قراءة اللحظات المختلفة للمباراة".توخيل: لن نحقق أهدافناوأقر المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل، بصعوبة انتصار فريقه على مضيفه كوبنهاجن بنتيجة (2-1) في ثاني جولات دور المجموعات، ليحافظ "العملاق البافاري" على صدارة مجموعته الأولى بوصوله إلى النقطة السادسة بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين.وقال المدرب الألماني في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة للغاية، خاصة أنهم دافعوا بشكل قوي وجعلوا المهمة صعبة علينا لكسر تكتلهم، لقد سيطرنا على المباراة ولم نمنحهم فرصا حقيقية لتهديدنا، لذلك كان صعبا علينا استقبال هدف من أول فرصة لهم في الشوط الثاني، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة، لذلك فإن العودة بالنتيجة مؤشر يؤكد مدى جودة الأداء".وأشاد توخيل بالتأثير الإيجابي للاعبه توماس مولر عقب مشاركته كبديل في الدقيقة 77، قبل أن يصنع هدف الانتصار لزميله ماتيس تيل، مشيرا في هذا الصدد: "لقد كان واضحا عليه مدى تعطشه ورغبته في المساعدة، لعب دورا بالغا في الفوز رفقة جوريتسكا وتيل بعدما جلبوا الكثير من الحيوية والخطورة عند مشاركتهم".وأكد توخيل أن فريقه بحاجة دائما إلى تأثير البدلاء، بقوله: "لا يمكننا تحقيق أهدافنا بـ11 لاعبا فقط، تبديلاتنا الثلاثة تأخرت بضع دقائق، لأنني كنت أفكر في الدفع بهم قبل معادلة موسيالا للنتيجة".وكاد كوبنهاجن أن يسجل التعادل في الوقت القاتل بعدما ارتطمت الكرة في قدم تشوبو موتينج، وكانت في طريقها للشباك لولا تألق الحارس زفن أولريتش، الذي أخرجها ببراعة قبل تجاوز خط المرمى. وعن ذلك، قال توخيل: "زفن لعب دوره، وهذا ما يصنعه فارق الجودة في المستويات العالية إلى جانب العمل الجماعي".واختتم: "كوبنهاجن لم يكن لديه ما يخسره في النهاية، وكانوا قريبين من تسجيل هدف عكسي، لكن زفن تصدى للكرة بشكل رائع، وهذا أمر قابل للحدوث دائما".راموس: الحكم لعب دور البطولةفي المقابل، أكد مدافع إشبيلية سرجيو راموس، عقب التعادل مع إيندهوفن الهولندي 2-2 في دوري الأبطال، أن الحكم دانييلي أورساتو لعب دور البطولة "أكثر قليلا مما ينبغي" أثناء المباراة.وقال قائد الفريق إن هذا حدث في "كرات حاسمة" مثل هدف أدريا بدروسا الملغي وركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الفريق الهولندي والمخالفة الأخيرة التي قادت إلى التعادل بهدفين، لافتا: "إنها قرارات سريعة جدا، لكن لديك الفار لتتأكد وترى الأمور بصورة أوضح. ركلة الجزاء، هدف بدروسا الملغي... إنها أمور كثيرة".وأضاف: "في هذه المسابقة، يكون التحكيم متساهلا بشكل أكبر، لكن يبدو أن كل الأمور كانت ضدنا، علينا مواصلة التعلم"، مشيرا إلى شعوره بالقليل من العجز، بعدما قدم فريقه مباراة جيدة، ليرحل بطعم مر بسبب التعادل.واستطرد: "حين لا تحصد النقاط الثلاث، لا تكون السعادة مكتملة، الأمر مؤسف، الحصول على النقاط الثلاث صعب في هذه المسابقة".تين هاج: لا توجد أعذاروأعرب إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن عدم شعوره بالقلق بشأن إمكانية الرحيل عن منصبه بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية هذا الموسم؛ حيث تواصلت أزمة النتائج بخسارة يونايتد أمام ضيفه غلطة سراي التركي 3-2 في دوري أبطال أوروبا.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن مانشستر يونايتد فرط في تقدمه 2-1 ليخسر 2-3 في نهاية المطاف، وهو يعاني حاليا من أسوأ بداية لموسم منذ العام 1986.وخسر مانشستر يونايتد 6 مباريات من أول 10 مباريات للمرة الأولى في 37 عاما، وبدأت الشكوك تحوم حاليا حول قدرة الفريق على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين فقط.ولكن تين هاج الذي قال إنه لا توجد أعذار لأداء فريقه المتواضع، أكد أن الجميع داخل النادي يتعاونون في الاتجاه نفسه.ولدى سؤاله عما إذا كان يخشى ترك منصبه، قال المدرب الهولندي: "الموسم الماضي: كان ممتازا، ورائعا للغاية، حققنا أكثر مما توقعناه، ندرك أيضا أن في هذا المشروع ستكون هناك فجوات مشتركة، في هذه اللحظة نحن في فترة صعبة للغاية كما يعلم الجميع، لكننا سنخرج منها سويا وسنقاتل معا، سندعم بعضنا بعضا. أنا، المديرون، الفريق، كلنا سنقاتل".وأردف: "نعلم أن بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، وبالعمل الجماعي سنعبر هذه الأزمة، لو أعطيت تفسيرا، سترون المبررات، لا توجد مبررات، لا يمكن أن نرتكب الأخطاء التي نقع فيها، يجب أن نلعب بشكل أفضل، إنها حقيقة بسيطة، يجب أن نفوز بمبارياتنا".ولدى سؤاله عن إمكانية إخراج الحارس الكاميروني أندريه أونانا من التشكيل الأساسي تجنبا لمزيد من الأخطاء القاتلة، دافع تين هاج عن حارسه السابق في أياكس. وقال: "وصل أندريه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع أياكس، وفي الموسم الماضي كان في نهائي دوري الأبطال مع الإنتر، لذلك، نعم، لديه القدرات ليكون أحد أفضل حراس المرمى في العالم".وتابع: "لقد أظهر وسيواصل إظهار ذلك، لقد رأينا عن كثب قدراته وشخصيته العظيمة، عندما يرتكب الأخطاء، سينهض من كبوته".-(وكالات)