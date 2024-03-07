أنشيلوتي يعتذر عن الأداء الباهت.. مدرب لايبزيغ فخور.. وغوارديولا يتحلى بالواقعية

اضافة اعلان

مدن - لم يخف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، استياءه من مردود فريقه في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ووقع ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع لايبزيغ الألماني، إلا أنه نجح بخطف بطاقة التأهل على خلفية انتصاره في لقاء الذهاب بهدف نظيف.واعترف أنشيلوتي: "كانت المباراة سيئة ولعبناها بطريقة سيئة، بالقليل من الحدة والقليل من الاكتراث، لقد لعبنا بتحفظ منذ البداية، الفكرة كانت أن نضغط بشكل أكبر، ولكن الحقيقة أننا لعبنا ببطء شديد، لعبنا بضغط منخفض وبضعف شديد، وبالقليل من الحركة إلى الأمام، والكثير من التمرير الجانبي".وأضاف: "لم تكن الليلة الأفضل لنا، وعلينا أن نعتذر، ذلك يحدث أحيانا في دوري أبطال أوروبا".وركز أنشيلوتي على الدور الذي لعبه الجانب "السايكولوجي، موضحا: "لعبنا ضد خصم يتحلى بالجودة وليس لديه ما يخسره، الجانب الذهني كان حاسما، فقد حاول لايبزيغ فعل كل شيء".من جانبه، قال مدرب لايبزيغ الألماني ماركو روزه: "إنه "فخور للغاية" بلاعبيه في ضوء أدائهم أمام ريال مدريد الإسباني، على الرغم من خيبة الأمل التي أصابتهم بعد الإقصاء من دور الـ16 بسبب الخسارة ذهابا (1-0) والتعادل إيابا (1-1)".وفي تصريحاته بعد المباراة، قال روزه: "كانت مباراة رائعة على مستوى الأداء بالنسبة لفريقي، أنا فخور للغاية بأداء اللاعبين رغم حزني وخيبة أملي جراء تعرضنا للإقصاء، كنا قريبين للغاية من البقاء في المسابقة، وأظهرنا ما نعرف كيف نفعله، كنا مقتنعين بقدرتنا على تحقيق ذلك، وكنا بحاجة إلى هدف واحد فقط للوصول إلى الوقت الإضافي، تهانينا لفريق ريال مدريد، الذي فعل الكثير من أجل البقاء في دوري الأبطال".واستطرد: "كانت لدينا خطة ووضعناها موضع التنفيذ في مباراتين، كنا نعرف ما هي مميزات ريال مدريد وتمكنا من الدفاع بشكل جيد للغاية، باستثناء الهدفين اللذين تلقتهما شباكنا، إنه أداء استثنائي من جانب فريقي".في المقابل، كشف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، سر تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، رغم عدم إيمان مسؤولي ناديه في البداية بقدرته على ذلك.وتأهل حامل اللقب للدور ربع النهائي هذا الموسم بعد فوزه على كوبنهاجن الدنماركي (6-2) في مجموع مباراتي دور الـ16، وأكد المدرب الإسباني في تصريحات تلفزيونية، أن تسجيل فريقه هدفين مبكرين أسهما في تخفيف صعوبة باقي المباراة وبشكل ساعده على التأهل إلى الدور التالي.وبسؤاله عن سبب استمرار النرويجي إيرلينغ هالاند في الملعب حتى قبل نهاية المباراة بدقيقتين، أجاب: "إنه بحاجة فقط لاستعادة إيقاع المباريات"، وذلك بعد غيابه سابقا عن الملاعب لنحو شهرين.ورغم الفوز، أقر غوارديولا بصعوبة الوصول لمنطقة جزاء كوبنهاجن، نظرا لاعتماد الفريق الدنماركي على الدفاع بـ 4 أو 5 لاعبين في الخط الخلفي.وتطرق جوارديولا للحديث عن قدرة فريقه على خطف اللقب بالموسم الماضي، قائلا: "أتذكر عندما وصلت إلى هنا قبل سنوات، لم يكن النادي مؤمنا بقدرتنا على التتويج باللقب، حيث كانت الخطة مبنية على المضي قدما خطوة بخطوة، وهذا بسبب وجود فرق أخرى قوية قادرة على حمل اللقب، لكن النادي منحني الوقت الكافي للاقتراب من هذا الهدف وتحقيقه".وفي ختام تصريحاته، رفض مدرب السيتي ترشيح فريق بعينه للفوز باللقب هذا الموسم، بقوله: "لقد رأينا تأهل ريال مدريد، بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، والأسبوع المقبل سنرى من سيرافقنا، لذلك يجب أن ننتظر لمعرفة باقي المتأهلين، لأن الجميع قادر على المنافسة".بدوره، وصف المدير الفني لفريق كوبنهاجن الدنماركي ياكوب نيستروب، مشوار فريقه بـ"الطويل للغاية" إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وانتهت مغامرة كوبنهاجن حينما سقط بنتيجة 3-1 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في "ستاد الاتحاد"، وظفر مانشستر سيتي ببطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي إذ كان تفوق بنتيجة 3-1 أيضا في مواجهة الذهاب في ضيافة "ستاد باركن".وافتتح نيستروب تصريحاته بعد صافرة نهاية المباراة معلنا: "أنا شديد الفخر، أنا فخور بمشوار فريقي لأنه كان طويلا للغاية".وأضاف: "أنتم الإنجليز تحصلون على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بتتويجكم أبطالا للدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا حللتم في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع، فتحصلون أيضا على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل".واستطرد: "إذا كنت بطلا للدوري الدنماركي، يتعين عليك السفر إلى آيسلندا والتشيك وبولندا فقط لتصل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا"، في إشارة إلى اضطراره لخوض الأدوار التمهيدية.وسرد في تصريحات ترجمها الموقع الرسمي لنادي كوبنهاجن: "كان مشوارا أوروبيا طويلا للغاية، وقد واجهنا سبارتا براغ التشيكي في الدور التمهيدي، هذا المشوار بالنسبة لنا لم يقتصر على دور المجموعات ثم المباراتين ضد مانشستر سيتي (في دور الـ16)، بل ضم أيضا الخصوم الذين واجهناهم قبل دور المجموعات، والذين كان من الصعب اللعب ضدهم".وعبر نيستروب عن قناعته بأن كوبنهاجن فعل كل ما في وسعه، لافتا "كان يستحق خوض مباراتي دور الـ16 ضد مانشستر سيتي". -(وكالات)