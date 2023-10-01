أنشيلوتي ينتقد ناتشو بعد الخطأ العنيف أمام جيرونا

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انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لاعبه ناتشو فرنانديز، الذي تلقى البطاقة الحمراء لتدخله العنيف، خلال الانتصار (3-0) على جيرونا، أول من أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة بالليجا.وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ناتشو بالوقت بدل الضائع، بعد تدخله العنيف على بورتو لاعب جيرونا.وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن نسلط الضوء على العمل الدفاعي للفريق لأن جيرونا يلعب كرة قدم جيدة للغاية، وكان ذلك حاسما".وأضاف: "فينيسيوس بخير، لقد أراد أن يلعب أكثر، لكنه قدم مباراة جيدة، وهو يفتقر إلى القليل من التألق، وأعتقد أن الـ70 دقيقة التي لعبها كانت جيدة جدا".وعن طرد ناتشو، علق: "ما حدث كان يمكن تجنبه، نحن آسفون، هو اعتذر وآمل ألا يكون لاعب جيرونا تعرض لإصابة قوية، وناتشو حزين للغاية".وبسؤاله عن مركز جود بيلينجهام، أوضح: "لقد وضعنا المزيد من اللاعبين خارج المنطقة، لمنع فينيسيوس من التراجع للدفاع".وحول مشاركة كامافينجا كظهير أيسر، كشف: "لم تكن حالة عاجلة، وفكرت بالفعل في إشراك فران جارسيا، لكن بما أن فينيسيوس كان لدينا على الطرف الأيسر، كان الفريق بحاجة إلى المزيد من المساعدة في الدفاع".وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 19 نقطة في المركز الثالث.من ناحية ثانية، قدم ناتشو اعتذارا عن تصرفه العنيف في مواجهة جيرونا، ولم يتمكن بورتو لاعب جيرونا من استكمال اللقاء، ونقل إلى المستشفى على الفور.وكتب ناتشو على حسابه بشبكة "إنستجرام": "أريد أن أعتذر لبورتو عن التصرف غير المتعمد في المباراة.. اليوم وطوال مسيرتي الاحترافية لم أقصد أبدا إيذاء أي شخص. آمل أن تتعافى بشكل جيد وبسرعة".على صعيد آخر، كشف الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، سر صناعته للهدف الأول خلال الانتصار على جيرونا.وقال بيلينجهام، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كان انتصارا مهما، وجيرونا قدم أداء جيدا للغاية، وحققنا المطلوب اليوم بثلاثة أهداف والخروج بشباك نظيفة".وأضاف: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا، ولدي حرية في التحرك والاستمتاع بكرة القدم، وفي كل مرة أرتدي هذا القميص أحاول بذل أفضل ما لدي، كان بإمكاني تسجيل المزيد من الأهداف اليوم، لكن الشيء المهم هو الفوز".وعن صناعته الهدف الأول بتمريرة بوجه القدم الخارجي، علق: "لقد كنت أرى لوكا مودريتش كل يوم لعدة أشهر، وأريد فقط أن أكون مبدعا، وهذا الهدف خفف علينا الضغط من البداية".وحول تسجيله 7 أهداف وصناعة هدفين حتى الآن هذا الموسم، كشف: "إنها بداية جيدة، وأريد الاستمرار في هذا المسار، ولن أتمكن دائما من التسجيل والصناعة، لكنني سأبذل قصارى جهدي".وعن احتفاله الشهير، أوضح: "لا أتذكر المرة الأولى، أعتقد كانت مع برمنجهام، وإنه لأمر رائع أن أرى الأطفال في المدارس يحتفلون بهذه الطريقة".إلى ذلك، أبدى خوسيلو مهاجم ريال مدريد، سعادته بالمشاركة في الانتصار، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "أنا سعيد، لقد كانت مباراة مهمة، والهدف الأول ساعدنا، والفوز يمنحنا دفعة للأمام".وعن تسجيله 4 أهداف خلال 8 مباريات، علق: "لقد جئت للمساعدة، ووجودي هنا مصدر فخر، أحاول تحقيق أقصى استفادة بكل فرصة يمنحها لي المدرب".وأتم بالحديث عن صناعته الهدف الثالث لبيلينجهام: "كنت أحاول إنهاء الكرة بالتسديد في الشباك، لكنني تركت له الكرة حين رأيته بطرف عيني".وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن خوسيلو سجل في مبارياته الأربع الأخيرة التي بدأها أساسيا في الليجا، وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا الإنجاز طوال مسيرته.وأضافت الشبكة، أن أنشيلوتي فاز مرة واحدة على الأقل على كل خصومه خلال مسيرته ببطولة الليجا كمدرب لريال مدريد (27 خصما). -(وكالات)