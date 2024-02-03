أنشيلوتي يهاجم تشافي بقسوة

رد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، باقتضاب ولكن بقسوة على تصريحات تشافي هرنانديز، الذي أكد أن الدوري الإسباني "مشوش بالكامل" وأن "هذا ما يراه حتى الأعمى"، مؤكداً أن مدرب برشلونة يهبط لمستوى لا يليق بالمحترفين.



وقال أنشيلوتي اليوم السبت رداً على سؤال عن تلك العباراة التي قالها تشافي الجمعة: "أعتقد أنني محترف، وباعتباري محترفاً لا أريد الهبوط إلى هذا المستوى احتراماً لكرة القدم الإسبانية. لا تسألني أكثر عن هذا لأنني لا أريد الهبوط لمستوى لا يليق بالمحترفين".





وبنفس الطريقة رد المدرب الإيطالي على اتهامات رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، قائلاً "لا أهبط إلى هذا المستوى"، حينما وجه له سؤال ثان من الصحافيين حول التصريحات التي صدرت في الساعات القليلة الماضية من جانب النادي الكاتالوني.

وشعر أنشيلوتي، الذي كانت تربطه علاقة جيدة بتشافي، بخيبة أمل كبيرة من تصريحات المدرب الكاتالوني بعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقرارات التي اتخذها حكم المباراة بناء على طلب التحكيم عبر الفيديو.





كان تشافي أكد في مؤتمر صحافي أنه يتفق تماماً مع تصريحات لابورتا، الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين"، على اعتبار أن الحكام يتأثرون بها.

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وقال "هذا يشوه المسابقة بالكامل. ويؤثر عليهم بالكامل، وهذا ما يراه حتى الأعمى".