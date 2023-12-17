الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أوزيل يسخر من نجم هوليوود لعدم معرفته بأرسنال

لعب مسعود أوزيل لنادي أرسنال لمدة 8 سنوات ثم انتقل لفريق فينيرباش التركي واعتزل كرو القدم في مارس الماشي
لعب مسعود أوزيل لنادي أرسنال لمدة 8 سنوات ثم انتقل لفريق فينيرباش التركي واعتزل كرو القدم في مارس الماشي

بعد أن صرح النجم ليوناردو ديكابريو بعدم معرفته لنادي كرة القدم البريطاني، أرسنال، رد اللاعب السابق مسعود أوزيل بسكل ساخر.

كان ليوناردو ديكابريو حاضرا لحدث في لندن بصحبة نجمة Killers of the Flower Moon ليلي جلادستون، وعندما ذكر أحد الحضور أن بعض لاعبي كرة القدم ذو مستوى أعلى من أشهر لاعبي السلة، رد الممثل: "أفضل من مايكل جوردان، أفضل لاعب سلة على الإطلاق؟".

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ثم أعرب بعدها ديكابريو بعدم متابعته لكرة القدم وسأل "ما هو أرسنال؟"، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا لأنه قد أكد حبه للرياضة منذ حضوره لكأس العالم عام 2010.

وعلق مسعود أوزيل على الخبر ناشرًا: "أرسنال نادي أكبر من 25 عاما.. فكيف له أن يعرفه؟"، في إشارة منه لنظرية متداولة عن عدم قدرة ليوناردو ديكابريو على الارتباط بامرأة فوق سن الـ25.

لعب مسعود أوزيل لنادي أرسنال لمدة 8 سنوات ثم انتقل لفريق فينيرباش التركي واعتزل كرو القدم في مارس الماشي.

على صعيد آخر، رشح فيلم Killers of the Flower Moon لـ8 جوائز جولدن جلوب لعام 2023 من بينها أفضل ممثل، أفضل ممثلة مساعدة وأفضل فيلم دراما وأفضل مخرج لمارتم سكورسيزي.

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