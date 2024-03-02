إحباط في بايرن ميونيخ بعد التعادل المخيب أمام فرايبورج

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مدن - أعرب توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، عن خيبة أمله من التعادل أمام مضيفه فرايبورج (2-2)، مساء أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة رقم 24 من الدوري الألماني.وقال توخيل في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "لم نلعب بصورة جيدة في النصف ساعة الأولى وتأخرنا في النتيجة. أظهرنا بعدها رد فعل جيد، وقدمنا شوطا ثانيا جيدا، خلقنا خلاله الكثير من الفرص، ومن ثم حرمنا أنفسنا من الانتصار فرطنا في نقطتين".وأضاف: "لعبنا في النصف ساعة الأولى من دون نظام. لم يكن هناك انضباط ولم نتواجد في مراكزنا. بدأنا في الهجوم وكنا نخسر الكرة عند التقدم للأمام، ونسمح لهم بالهجمات المرتدة. الأمر لم يتعلق بالرغبة حيث، قدمنا المجهود في الشوط الأول، لكن الأمر تعلق بعدم الانضباط".وتابع: "أعتقد أن هناك مراحل شاهدت خلالها قلب الدفاع يركض خلف الظهير. قمنا بأمور لم نتدرب عليها. لعبنا من دون تفكير في الشوط الأول وتمت معاقبتنا، وتحسنت الأمور في الشوط الثاني، لكن في النهاية ليس كافيا أن تقدم شوطا واحدا بصورة جيدة إذا أردت القدوم إلى هنا وتحقيق الانتصار".وأتم: "كان يمكن الدفاع عن الهدف الذي استقبلناه بصورة أفضل، لكن بعيدا عن ذلك هيمنا تماما على الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص الواضحة".من جانبه، علق جمال موسيالا، على تعادل فريقه بايرن في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "قاتلنا وخلقنا العديد من الفرص، ولكن في بعض الأحيان لا يكون مقدرا لك الفوز".وأضاف: "الوضع الذي نمر به مزعج للغاية لي شخصيًا ولنا جميعًا بالطبع، كلنا نريد تحقيق الانتصار وأن نصبح الأبطال ونتوج بالألقاب".وتابع: "يجب أن نتحلى بالإيجابية قدر الإمكان ومواصلة الدافع وتقديم كل ما لدينا حتى النهاية، وربما نخرج بشيء ما".وعلق على الهدف الذي سجله: "جاء بصورة غريزية، تنظر إلى الاحتمالات الممكنة، ومع المراوغات والتمويه بالجسد تنظر ماذا يمكنك القيام به".وأكمل: "خلقنا الكثير من الفرص، ولو تمتعنا بفاعلية أكبر أمام المرمى، لتغيرت المباراة تمامًا، وعلينا خلق العديد من الفرص أيضًا أمام لاتسيو، لا يجب أن نشعر بالإحباط الآن، علينا مواصلة التقدم وتسجيل الأهداف إذا أردنا الحصول على فرص للتأهل".من جهته، أعرب كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، عن خيبة أمله من التعادل.وقال فرويند في تصريحات عقب المباراة بحسب ما نقل الموقع الرسمي لبايرن: "نشعر بخيبة الأمل بالطبع. أردنا تحقيق الانتصار بشدة. الأمر مر وخسرنا نقطتين". وأضاف: "الشوط الأول لم يكن جيدًا وهذا مخيب للآمال، وخلقنا الفرص في الشوط الثاني. علينا النظر إلى اللقاء والبحث عن المزيد من ثبات المستوى، سنحلل اللقاء، ولكن لا يوجد الكثير من الوقت.. أمامنا مباراة مهمة للغاية بعد غد، يجب تقديم المستوى فيها منذ الدقيقة الأولى. أمامنا 90 دقيقة لقلب الأمور. هذا ما نريده بشدة".يذكر أن بايرن ميونيخ يستقبل لاتسيو بعد غد، على ملعب أليانز أرينا، بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة في الذهاب بالأولمبيكو بهدف دون رد.في الجهة المقابلة، أعرب كريستيان ستريتش، مدرب فرايبورج، عن سعادته الغامرة بتعادل فريقه.وقال ستريتش: "اللاعبون أبلوا البلاء الحسن، خصوصا وأنهم دخلوا هذا اللقاء، وهم محبطون ومرهقون بعد مباراة أوجسبورج بعد فقدان كل الطاقة قبلها أمام لانس".وأضاف: "سعيد للغاية، وسعيد أيضا بعودة كريستيان جونتر، وماتياس جينتر. كنا قادرين على اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة، الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، وأظهر الشغف والثقة بالكرة، استحققنا النقطة".بدوره قال جونتر، مدافع فرايبورج: "لا يوجد الكثير الذي يمكن انتقاده. بايرن فريق جيد للغاية وأبلينا بلاء حسنا أمامهم. لا يمكننا إيقاف كل شيء، كان يمكن أن ندافع بصورة أفضل، لكن دافعنا بصورة جيدة في العديد من المواقف الأخرى. في النهاية لم نستسلم وكان التعادل مستحقا".من جانبه، قال فيتشينزو جريفو، لاعب وسط فرايبورج: "الأمر يبدو مثل الانتصار. قدمنا مباراة جيدة يجب أن نفخر بأنفسنا. خلقنا العديد من الفرص للتسجيل، وكان بمقدورنا التقدم (2-0) في مرحلة ما. لعبنا بصورة جيدة للغاية عند الاستحواذ على الكرة وتحلينا بالهدوء". -(وكالات)