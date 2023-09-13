الأربعاء 13 أيلول 2023
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إسبانيا تستعرض أسلحتها.. وفيران على الطريق الصحيح

الإسباني فيران توريس يحتفل بهدف له في مرمى قبرص أول من أمس -(من المصدر)
الإسباني فيران توريس يحتفل بهدف له في مرمى قبرص أول من أمس -(من المصدر)
مدن - أبدى خوسيلو ماتو مهاجم المنتخب الإسباني، سعادته بالمشاركة في الانتصار العريض (6-0) على حساب قبرص، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.اضافة اعلان
وقال خوسيلو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، لأن الفوز اليوم يساعد على تحقيق أشياء مهمة، كان من المهم الفوز اليوم أمام جماهيرنا، وبهذا العدد من الأهداف".
وأضاف: "خلقنا الكثير من الخطورة وحصلنا على الكثير من الركلات الثابتة، وسجلنا أهدافا عدة، من الجانب الأيمن، أنا سعيد بالتسجيل اليوم وبأداء المنتخب".
وعما دار بينه وداني كارفاخال الذي صنع له الهدف، علق: "لقد تحدثنا بين الشوطين عن ذلك، وإمكانية استغلال هذه المنطقة لأن الخصم يلعب بثلاثي في خط الدفاع، كانت هناك مساحات يجب استغلالها".
وبهذا الانتصار يحتل المنتخب الإسباني وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط خلف المتصدر المنتخب الأسكتلندي (15 نقطة)، بينما يتذيل منتخب قبرص الترتيب من دون نقاط.
من جهته، صرح مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد فوز فريقه العريض على ملعب "نويفو لوس كارمينيس" في غرناطة، أن مفتاح الفوز في المباراة كان "المثابرة والتحلي بالصبر".
وفي مؤتمر صحفي بعد المواجهة، أوضح دي لا فوينتي أن "المباراة سارت كما أردنا"، وتابع: "أردنا أن يلعب جافي وميرينو في تلك المساحات الصغيرة، وكنا على حق، نفذت خطة اللعب التي خططنا لها بنجاح".
وأردف: "أنت تريد هذا النوع من المباريات، والأهداف تجذب الانتباه، لكنني سعيد بها، وعدم الشعور بالتعب من العمل. هذه المباريات، إذا لم يتم فهمها بشكل جيد ولم يتم خوضها بالأسلوب اللازم، فلن تنتهي بهذه الطريقة".
وأكد المدرب أن "المباراة لم تكن سهلة أمام مثل هذا الفريق. في إسبانيا هناك لاعبون جيدون للغاية وأنا محظوظ".
وأضاف: "نحن متفائلون للغاية، هناك فريق مقتنع بالفكرة التي نحاول فرضها على المجموعة. عبر هذه النافذة، تم تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها. التحدي الماثل أمامنا حاليا هو مواصلة التحسن والتطور لأن هامش التحسن كبير للغاية".
في السياق ذاته، يرى فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني، أنه على الطريق الصحيح، بعدما سجل هدفين خلال الانتصار العريض.
وقال فيران، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن تسجيله هدفين: "أهم شيء هو فوز المنتخب في المباراتين، والآن حان الوقت للعودة إلى النادي ومواصلة العمل".
وأضاف: "يجب أن أقوم بعملي مع فريقي، حتى تأتي المكافأة بالقدوم إلى المنتخب الوطني، وكلما أتيحت لي الفرصة لن أتردد في إظهار أفضل ما لدي".
وأتم: "إذا كنت أعمل على شيء، فهو أنني أريد استغلال الدقائق التي أمتلكها والحصول على ثقة المدرب، وأعتقد أنني على الطريق الصحيح".
إلى ذلك، حقق داني كارفاخال نجم المنتخب الإسباني، رقما مميزا خلال الانتصار.
وصنع كارفاخال هدفين في المباراة، الثالث الذي سجله خوسيلو في الدقيقة 70، والرابع الذي سجله فيران توريس في الدقيقة 73.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كارفاخال قدم تمريرتين حاسمتين في المباراة نفسها لأول مرة له بقميص المنتخب الإسباني.
وخاض كارفاخال 38 مباراة بقميص "لا روخا" لم ينجح من قبل في صناعة هدفين بالمباراة نفسها، سوى ضد قبرص.
وأضافت الشبكة، أن المنتخب الإسباني سجل 6 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين لأول مرة في القرن الحادي والعشرين. -(وكالات)
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