إسبانيا واليابان تحبطان زامبيا وكوستاريكا وتعبران لثمن النهائي

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سيدني - تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم، إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2023، بفوزه الكبير بنتيجة (5-0) على نظيره المنتخب الزامبي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للدور الأول من البطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا "استضافة مشتركة".وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلتهما تيريسا أبيايرا وجينيفر هيرموسو في الدقيقتين 9 و13، وأضاف الفريق 3 أهداف في الشوط الثاني بتوقيع ألبا ريدوندو في الدقيقتين 69 و85 وهيرموسو مجددا في الدقيقة 70.ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، ليقتسم صدارة المجموعة مع نظيره الياباني، الذي استفاد أيضا من الفوز الإسباني على زامبيا، وحجز مقعده مع إسبانيا في الدور الثاني للبطولة.وتحسم الجولة الثالثة الأخيرة صدارة المجموعة لصالح أي من المنتخبين الإسباني والياباني، اللذين يلتقيان معا في الجولة الثالثة، فيما يلتقي منتخبا زامبيا وكوستاريكا، في مواجهة تستهدف "حفظ ماء الوجه" فقط، من خلال المنافسة على احتلال المركز الثالث في المجموعة، بعدما ودع كل منهما البطولة رسميا.ومع تفوق المنتخب الإسباني في فارق الأهداف، سيكون التعادل كافيا له في المباراة أمام المنتخب الياباني، المتوج بلقب البطولة في نسخة العام 2011.من جانبه، وضع المنتخب الياباني قدما في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، بفوزه الثمين 2-0 على نظيره الكوستاريكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات.وحسم منتخب اليابان، المباراة بهدفين في الشوط الأول، من توقيع هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو في الدقيقتين 25 و27.الإصابة تفاقم أزمة أسترالياتلقى المنتخب الأسترالي صدمة جديدة، متعلقة بالإصابات في صفوفه قبل مواجهة نظيره النيجيري اليوم، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2023 للسيدات، إثر إصابة لاعبته ماري فاولر بارتجاج في الدماغ.وأعلن الاتحاد الأسترالي، أن فاولر نجمة هجوم الفريق، التي تخوض كأس العالم للمرة الأولى، وزميلتها المدافعة المخضرمة آيفي لويك، ستغيبان عن مباراة المنتخب النيجيري.وأوضح الاتحاد، أن اللاعبتين تعرضتا لارتجاج إثر واقعتين منفصلتين خلال تدريبات الفريق، حيث يشكل غياب فاولر بشكل خاص صدمة كبيرة للمنتخب الأسترالي، الذي عانى بالفعل من غياب نجمته الشهيرة سام كير عن مباراة الفريق الأولى أمام المنتخب الإيرلندي بسبب الإصابة في ربلة الساق، والتي تعرضت لها في التدريب الأخير قبل افتتاح البطولة مباشرة، كما تغيب كير عن المباراة أمام نيجيريا.ولم تعد بعد المهاجمة كايا سيمون إلى صفوف المنتخب الأسترالي إثر إصابتها بقطع في الرباط الصليبي للركبة العام الماضي، ما يعني أن كايتلين فورد ستكون المهاجمة الوحيدة المتاحة في صفوف الفريق قبل مباراة نيجيريا.وكان المنتخب الأسترالي، استهل مسيرته في البطولة، التي تستضيفها بلاده بالتنظيم المشترك مع نيوزيلندا، بالفوز على المنتخب الأيرلندي 1 - 0، علما بأن الأخير يشارك في البطولة للمرة الأولى.ويحتاج المنتخب الأسترالي للفوز على نظيره النيجيري للتأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) بغض النظر عن نتائج باقي مباريات المجموعة.وأشارت وسائل الإعلام الأسترالية، إلى أن حالة كير ستخضع للتقييم بعد مباراة نيجيريا، ولكن من المرجح أن تغيب اللاعبة عن المباراة الثالثة للفريق في المجموعة أيضا، والتي يلتقي فيها المنتخب الكندي.إنجلترا تتخلص من "نشوة اليورو"وأكدت لورين هيمب مهاجمة المنتخب الإنجليزي للسيدات، أن الفريق تخلص من نشوة التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2022)، ويحرص على استعادة تركيزه في مشواره ببطولة كأس العالم 2023 للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.وشاركت هيمب لاعبة مانشستر سيتي، ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب تحت قيادة المدربة سارينا ويجمان طوال مشوار المنتخب في يورو 2022، البطولة التي شهدت أول لقب كبير للمنتخب الإنجليزي للسيدات، على ملعب ويمبلي، ما أسفر عن اهتمام غير مسبوق بالكرة النسائية في بريطانيا.ونظرا لحالات الإصابات والاعتزال، يشهد المنتخب الإنجليزي المشارك في مونديال السيدات حاليا 7 لاعبات لم يتواجدن ضمن الفريق في نهائي البطولة الأوروبية، كما أصبحت راشيل دالي تلعب في مركز الهجوم بعد أن كانت في مركز الظهير الأيسر في يورو 2022.ولدى سؤالها حول ما إذا كان من العدل تعليق طموحات هائلة على المنتخب الإنجليزي الذي شهد تغييرات كبيرة، قالت هيمب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "نعم، أعتقد أن الأمر كذلك، فقد تحقق هذا الإنجاز في الصيف الماضي، يا له من صيف كان رائعا".وأضافت: "لكننا الآن في صيف جديد ونواجه تحديات جديدة، رأينا مباريات في البطولة الحالية لم يكن من الممكن التوقع بشأنها، لكننا مستعدون لأي مباراة".5.6 مليون مشاهد لمباراة ألمانيا والمغربفي المقابل، كشف تقرير إخباري أول من أمس، أن نحو 5.6 مليون شخص شاهدوا المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الألماني للسيدات على نظيره المغربي 6-0، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2023 للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.وذكرت قناة "زد.دي.إف" التليفزيونية الألمانية، أن هذا العدد يشكل 60.4 % من إجمالي الحصة السوقية.كذلك سجلت المباراتان الثانيتان اللتان أقيمتا الإثنين الماضي، نسب مشاهدة عالية في ألمانيا، حيث تابع مباراة البرازيل وبنما نحو 2.3 مليون مشاهد، كما تابع مباراة إيطاليا والأرجنتين، نحو 1.2 مليون مشاهد.وتجدر الإشارة، إلى أن مواعيد المباريات كانت من أسباب الخلافات بين جهات البث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حول الحقوق الإعلامية للبطولة.وكان فيفا يهدف للحصول على مبالغ مالية أكبر من المعروضة من جانب جهات البث، وقد تأخر الاتفاق مع جهات البث الرئيسية في أوروبا، في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، حتى قبل انطلاق مونديال السيداتبأسابيع. -(وكالات)