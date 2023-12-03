إشادة كبيرة بكروس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

اضافة اعلان

أبرز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أهمية الفوز على ضيفه غرناطة 2-0 أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، وكنا بكامل تركيزنا، وحاولنا إيقاف أي خطورة لغرناطة".وعن إصابة داني كارفاخال، قال: "أعتقد أنه يعاني من حمل عضلي زائد.. سنقيم حالته غدًا، رغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة".وبخصوص مستوى إبراهيم دياز، صاحب الهدف الأول في مباراة أمس، أجاب: "دياز يلعب بشكل جيد للغاية، في أي مركز يشارك به، لم يكن يظهر كثيرًا، لكنه الآن يُظهر كل إمكانياته".وأضاف: "فالفيردي يريد المشاركة في مركزه الحالي، لأنه يستمتع من خلاله.. من الصعب تحديد المركز الأفضل له، وعندما يعود إلى الخلف، يصل أيضا إلى منطقة المنافس ويكون أخطر.. لكنه دائمًا ما يقوم بعمل مفيد للفريق".وأشاد أنشيلوتي بتوني كروس أيضا، بقوله: "إنه فريد من نوعه، لأنه لا يفقد التمريرات، ويختار دائما الحل الأفضل، إنه يريد الكرة دائما، يتمتع بقدرة كبيرة على التحكم وتوجيه مسار اللعب، ومن الصعب استبداله في المباريات، لا يمكن تعويضه".وبشأن رودريجو الذي سجل الهدف الثاني أمام غرناطة، صرح المدرب الإيطالي: "لقد عاد إلى أفضل مستوياته، وأحرز العديد من الأهداف، اليوم سجل من الجهة اليمنى بتسديدة رائعة".وأكمل: "أعتقد أن مودريتش سيكون جاهزًا للمباراة المقبلة.. لوكاس (فاسكيز) لعب بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، وكيبا أصبح جاهزًا للعب".من جانبه، علق الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، على فوز فريقه أمام غرناطة، مشيرا إلى أنه "شعر بالملل من ندرة هجمات الخصم".وقال لونين في تصريحاته لقناة ناديه، عقب المباراة: "أنا مستعد للمشاركة في كل مباراة مثل هذه، اليوم كنت مرتاحا للغاية، لم تكن هناك هجمات أو فرص خطيرة على مرمانا، بفضل عمل الفريق الجيد والسيطرة على المباراة، شعرت أن أصابعي قد تجمدت اليوم، بسبب قلة التصدي للكرات".وأكمل: "ما يفعله توني كروس ليس مفاجئا، فهو يلعب بهذه الطريقة منذ 15 عاما، كما أن إبراهيم دياز لاعب سريع و ذكي.. أحب أسلوبه وهذا لا يفاجئني".وختم لونين: "دياز لاعب جيد للغاية، لأنه يقاتل ويقدم كل شيء على أرض الملعب، هو يريد إثبات نفسه مع ريال مدريد".إلى ذلك، تحدث إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، عن كواليس هدفه في شباك غرناطة، وقال دياز خلال تصريحاته لقناة ناديه: "لقد حققنا انتصارا عظيما، ودعمتنا الجماهير، وضغطنا من أجل تسجيل الهدف الأول، ولعبنا بطريقتنا".وأضاف "لقد كانت مباراة مثالية تقريبا، وسيطرنا على اللعب ولم يخلق الخصم سوى القليل من الفرص، لم يسددوا علينا أي كرة، وركزنا بشكل كبير طوال المباراة، وهذا هو نتاج عمل الفريق بأكمله".وعن صناعة كروس له في الهدف الأول، علق: "يعود الفضل للنجم الألماني الذي يرى الأمور، التي لا يراها أي لاعب آخر في الملعب، التمريرات التي يقدمها كروس مذهلة، وفي التدريبات نرى ما هو قادر عليه بالفعل، لذلك كان علي أن أقوم بتنظيف حذائه اليوم".في السياق ذاته، أبدى داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، سعادته بالانتصار قائلا: "لقد دخلنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكان من المهم أن نبذل قصارى جهدنا.. الصلابة الدفاعية مهمة، فنحن نستقبل عددا قليلا من الأهداف، وهذا ما يتعين علينا القيام به للفوز بالليجا".واستكمل: "فترة إصابتي كانت صعبة للغاية، وأعمل للوصول إلى مستواي، وآمل أن أصل لأفضل نسخة لي قريبا جدًا".وعن رأيه في زميله كروس، أجاب: "لقد قلت دائما إن كروس بمثابة مرجع تاريخي، رأيت عددا قليلا من اللاعبين مثله.. هو شخص عظيم، وبوجوده فإن الفريق يلعب بسرعة، وكل شيء يصبح أسهل بكثير".وأتم: "القدرة التنافسية جيدة، ووجود العديد من اللاعبين في خط الوسط يرفع المستوى.. والمدرب سيشرك جميع اللاعبين، لأن الموسم طويل جدًا".وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد غرناطة عند 7 نقاط، في المركز قبل الأخير. -(وكالات)