إصابات الرباط الصليبي تداهم لاعبا جديدا من صفوف ريال مدريد

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تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن فوز فريقه على فياريال بنتيجة 4-1، في الجولة الـ17 من الليجا أول من أمس، معبرا عن حزنه على إصابة نجمه ديفيد ألابا في الرباط الصليبي.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نشعر بالحزن للغاية، لأن إصابة ديفيد ألابا هي الثالثة من هذا النوع، التي نتعرض لها خلال 4 أشهر، وهو أمر لم يحدث لي من قبل.. لكن الفريق يتغلب على كل هذا".وأضاف: "تعرض فيرلان ميندي لبعض الانزعاج في ساقه اليمنى، وفضلنا عدم المخاطرة به".وعن عودة أوريلين تشواميني، أجاب: "إنه الخيار الأول لدينا، وعلى استعداد للعب في قلب الدفاع في حالة الطوارئ، وأعتقد أنه يستطيع ذلك".وواصل: "لقد كان بيلينجهام هو بطل الرواية.. إنه يلعب بشكل جيد ويساعد دائما الفريق، وقد قمت باستبداله كإجراء احترازي، تدرب مارفيل معنا، لكنه مصاب أيضا، وفي الوقت الحالي الوضع كما هو.. وبعد أعياد الميلاد سنرى ما يمكننا القيام به.. أعتقد أن ميليتاو يتعافى بشكل جيد للغاية، لم نفكر بعد في عودته، لكنها قد تكون قبل نهاية الموسم".واختتم المدرب الإيطالي: "فينيسيوس وكامافينجا وأردا جولر سيكونون جاهزين للعودة مع الفريق عقب الإجازة".من جهته، أبدى ظهير ريال مدريد، الإسباني لوكاس فاسكيز، حزنه الشديد بسبب الإصابة التي تعرض لها زميله ألابا.وقال فاسكيز عقب المباراة "ألابا مستاء، إنه أسوأ خبر لنا اليوم، إنها إصابة معقدة وطويلة، نحن نواجه سوء حظ مع هذا النوع من الإصابات... إنها صعبة، ألابا شخص لا يصدق، لاعب محترف من الدرجة الأولى.. نحن نشعر بالحزن، لكننا نعلم أنه سيبذل كل ما لديه للعودة أفضل مما كان عليه".وأصيب ألابا في الدقيقة 33 من المباراة، عندما تعرض لالتواء في ركبته، أثناء تجاوزه للمهاجم جيرارد مورينو.ويلتحق ألابا بهذا الشكل بزميليه، حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا وقلب الدفاع البرازيلي إيدير ميليتاو، اللذين تعرضا لنفس الإصابة الخطيرة قبل أربعة أشهر، ويأملان في العودة للملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.وعن سلسلة اللا هزيمة لريال، والتي وصلت للمباراة الـ16 تواليا، قال فاسكيز "سلسلة النتائج الجيدة تعكس مدى جودة الفريق.. واجهنا مشكلات مع تعدد الإصابات في انطلاقة هذا الموسم، لكن المستوى لم يهبط في أي وقت.. هذا يعكس مستوى هذا الفريق، وقدرته على التتويج بالألقاب".في السياق ذاته، يرى إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، أن الانتصار على فياريال، جاء خلال إحدى أفضل المباريات التي لعبها طوال مسيرته حتى الآن.وقال دياز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أول شيء، يجب أن أوجه رسالة تشجيعية لألابا.. فنحن معه، ونأمل أن تكون إصابته خفيفة".وعن الهدف الذي سجله في مباراة اليوم (الثالث)، أجاب: "أنا سعيد جدًا بعمل الفريق، وبالطبع الهدف الذي أحرزته والانتصار.. فهي إحدى أفضل المباريات في مسيرتي، وخاصةً في برنابيو".وتابع: "يجب تسليط الضوء على العمل الدفاعي.. نحن لاعبون موهوبون، ويمكننا خلق الفرص.. لكن العمل الدفاعي مهم جدًا".وحول التفاهم مع زميليه جود بيلينجهام ورودريجو جويس، علق: "نحن نفهم بعضنا جيدًا، داخل وخارج الملعب، ويمكن رؤية ذلك حقا".وبشأن تصفيق جماهير الريال له، قال اللاعب الإسباني: "إنه شيء فريد من نوعه.. وهو حلم في البرنابيو.. لا يسعني إلا أن أكون ممتنا للجمهور، وأقول لهم شكرا جزيلا.. انتهى العام 2023، ومتأكد أن 2024 سيكون جميلا للغاية".وأبدى رودريجو سعادته بالانتصار الكاسح قائلا: "الفوز اليوم مهم للغاية، حيث وسع الفارق مع برشلونة إلى 7 نقاط.. لكن ما يزال هناك الكثير من المباريات، وجيرونا أيضًا ينافسنا".وأضاف صاحب الهدف الثاني في شباك الغواصات الصفراء: "أنا سعيد لأن كل شيء يسير على ما يرام.. وعلينا أن نحاول الفوز بكل مباراة".وبخصوص إصابة زميله ألابا، أجاب: "لا نعرف الكثير، وإصابته أحزنتنا بين الشوطين.. والأمر يجعلنا قلقين قليلا".على صعيد مختلف، وقع الاختيار على كيكي سانشيز فلوريس، ليتولى الإدارة الفنية لإشبيلية بدلا من الأوروجوائي دييجو ألونسو، الذي أقيل من منصبه عقب هزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام خيتافي يوم السبت الماضي، وبعدما حصد خمس نقاط فقط في المباريات الثماني التي قادها بالدوري الإسباني.وتفاوضت إدارة إشبيلية على مدار الساعة طوال أول من أمس مع المدرب البالغ من العمر 58 عامًا لتولي قيادة الفريق في التدريبات المقررة أمس الاثنين، استعدادا لمواجهة غرناطة اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة عشر من الليجا.وظل كيكي سانشيز فلوريس بلا فريق منذ نيسان (أبريل) الماضي، عندما أنهى حقبته الثالثة مع خيتافي، النادي الذي بدأ فيه مسيرته كمدرب في عام 2004.ومنذ ذلك الحين، قام بتدريب عدة فرق من بينها فالنسيا وبنفيكا وأتلتيكو مدريد وإسبانيول، وكذلك الأهلي والعين بالإمارات، بين أندية أخرى. -(وكالات)