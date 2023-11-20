إصابة جافي تعكر صفو إسبانيا وتهدد طموحات برشلونة

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كشف نادي برشلونة أمس، التشخيص النهائي لإصابة جافي نجم الفريق.وأصيب جافي خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة "الأخيرة" من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح أمس لجافي، أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، إضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد".من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من المتوقع أن يغيب جافي، بناء على التشخيص الجديد، لمدة 7 أشهر على الأقل، وقد تصل الفترة إلى 9 أشهر".وفاز الماتادور على جورجيا 3-1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، وكان ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.من ناحية ثانية، كشف تقرير صحفي، عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا.ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.وأشارت، إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة، وأوضحت أنه عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.وأردفت: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".إلى ذلك، دعم فيران توريس نجم إسبانيا، زميله جافي عقب تعرضه للإصابة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نرسل دعمنا لجافي، ولا نعرف مدى خطورة إصابته، لكن الطريقة التي غادر بها الملعب تشير إلى إنها إصابة خطيرة".وأضاف توريس الذي احتفل بهدفه في اللقاء، بقميص جافي لدعمه: "نأمل بأن يتعافى في أسرع وقت.. نخرج بشعور حلو ومر لأن جافي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وندعو الله ألا تكون إصابته خطيرة". -(وكالات)