الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة جافي تعكر صفو إسبانيا وتهدد طموحات برشلونة

جافي لدى تعرضه للإصابة أمام جورجيا أول من أمس -(من المصدر)
جافي لدى تعرضه للإصابة أمام جورجيا أول من أمس -(من المصدر)
 كشف نادي برشلونة أمس، التشخيص النهائي لإصابة جافي نجم الفريق.
وأصيب جافي خلال المشاركة في انتصار إسبانيا على جورجيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة "الأخيرة" من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024".اضافة اعلان
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت صباح أمس لجافي، أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، إضافة إلى إصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي. وسيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة، ثم سيصدر تحديث طبي جديد".
من جانبه، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "من المتوقع أن يغيب جافي، بناء على التشخيص الجديد، لمدة 7 أشهر على الأقل، وقد تصل الفترة إلى 9 أشهر".
وفاز الماتادور على جورجيا 3-1، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.
ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، وكان ضمن تأهله ليورو قبل هذه الجولة، وتوقف رصيد جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.
من ناحية ثانية، كشف تقرير صحفي، عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا.
ووفقا لصحيفة "سبورت" كانت أجواء غرفة الملابس عقب إصابة جافي أشبه بالجنازة، حيث تأثر نجوم إسبانيا بشكل قوي بما حدث لزميلهم.
وأشارت، إلى أن جافي دخل في حالة من البكاء بعد أن وصل غرفة الملابس، وحرص الجميع على إظهار الدعم له وتحيته في هذه اللحظة الصعبة، وأوضحت أنه عقب إبلاغ جافي بنتيجة الفحوصات الأولى، ظهر نجم برشلونة وكأن العالم قد سقط عليه، ولم يكن قادرا على إخفاء حزنه.
وأردفت: "الأجواء كانت درامية للغاية، وغادر جافي معتمدا على عكازين ركب بهما السيارة مع ألبرت لوك المدير الرياضي للاتحاد الإسباني".
إلى ذلك، دعم فيران توريس نجم إسبانيا، زميله جافي عقب تعرضه للإصابة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نرسل دعمنا لجافي، ولا نعرف مدى خطورة إصابته، لكن الطريقة التي غادر بها الملعب تشير إلى إنها إصابة خطيرة".
وأضاف توريس الذي احتفل بهدفه في اللقاء، بقميص جافي لدعمه: "نأمل بأن يتعافى في أسرع وقت.. نخرج بشعور حلو ومر لأن جافي لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وندعو الله ألا تكون إصابته خطيرة". -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
التعويض شعار البرازيل والأرجنتين في "سوبر كلاسيكو"

التعويض شعار البرازيل والأرجنتين في "سوبر كلاسيكو"

منذ2 ساعة
قائد المنتخب الفرنسي بعد انتهاء المباراة أمام جبل طارق -(من المصدر)

ديشان يسخر من إنريكي بعد فوز قياسي على جبل طارق

19 تشرين الثاني 2023
فرنسا تسجل أكبر فوز في تاريخ كرة القدم.. 14 هدفا دون مقابل

فرنسا تسجل أكبر فوز في تاريخ كرة القدم.. 14 هدفا دون مقابل

19 تشرين الثاني 2023
لاعب فريق ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس - (من المصدر)

لعنة الإصابات.. ريال مدريد يتلقى "خبرا صادما" بشأن إصابة فينيسيوس

19 تشرين الثاني 2023
large (1)

ضربة مزدوجة لمانشستر يونايتد

18 تشرين الثاني 2023
جانب من تدريبات المنتخب الإيطالي لكرة القدم - (من المصدر)

مصير إيطاليا وهولندا على المحك في سباق الأمتار الأخيرة

16 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم

غزة تزيل الأقنعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 