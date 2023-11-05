الأحد 05 تشرين الثاني 2023
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إصدار جدول مباريات نصف نهائي دوري "الثانية"

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إصدار جدول مباريات نصف نهائي دوري "الثانية"
أصدر اتحاد كرة القدم اليوم،  جدول مباريات الدور نصف النهائي من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.

وضمن ذهاب الدور نصف النهائي يستقبل جرش نظيره دوقرة عند الرابعة عصر الخميس المقبل على ملعب جرش، فيما يحل الكرمل ضيفا على دير أبي سعيد بذات التوقيت عصر السبت المقبل، وعلى نفس الملعب.اضافة اعلان

في المقابل، يلتقي دوقرة مع جرش عند الثالثة والنصف عصر الخميس 16 تشرين الثاني الحالي، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، على أن يواجه الكرمل نظيره دير أبي سعيد بذات التوقيت عصر السبت 18 من ذات الشهر وعلى نفس الملعب.

وحسب تعليمات البطولة، في حال تعادل الفريقين في مجموع المباراتين سيتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، ليصعد الفائزان بمجموع المباراتين لدوري الدرجة الأولى مباشرة.
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