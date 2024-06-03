إصدار جدول مباريات نهائي كأس الأردن لبطولات الفئات العمرية

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أصدر اتحاد كرة القدم، جدول المباريات النهائية لبطولات كأس الأردن للفئات العمرية تحت سن 15 و17 و19، والتي تم استحداثها للمرة الأولى هذا الموسم.ويجمع نهائي كأس الأردن تحت 15 عاما ، فريقا مدارس الخضر مع فرسان الأردن عند السادسة والنصف مساء الجمعة على ملعب جرش.وحجز مدارس الخضر بطاقة التأهل بفوزه على أكاديمية رؤى المستقبل بالركلات الترجيحية 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، فيما تفوق فرسان الأردن على عمان FC بهدف دون مقابل، ضمن الدور النصف نهائي.على صعيد بطولة كأس الأردن تحت 17 عاما ، يلتقي فرسان الأردن مع نظيره عمان FC عند السادسة والنصف مساء الأحد على ملعب جرش.ووصل فرسان الأردن إلى المشهد الختامي بعد تغلبه على الجزيرة 9-0، وفاز عمان FC على أكاديمية رؤى المستقبل بالركلات الترجيحية 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، ضمن الدور النصف نهائي.ولحساب بطولة كأس الأردن تحت 19 عاما ، يقابل الجزيرة فريق عمان FC عند السادسة والنصف مساء الأربعاء على ملعب جرش.وحسم الجزيرة تأهله بعد أن عبر محطة سهل حوران بهدف نظيف، فيما تغلب عمان FC على البقعة 2-0، ضمن الدور نصف النهائي.وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث أقيم الدور الأول بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور النصف النهائي.وشهد الدور النصف النهائي مواجهة متصدر المجموعة الأولى مع وصيف "الثانية"، حيث يلتقي متصدر المجموعة الثانية، وصيف "الأولى".وحسب تعليمات البطولة، في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل لبطولتي تحت 17 عاما و تحت 19عاما ، سيتم تمديد المباراة لشوطين اضافيين مدة كل شوط (15) دقيقة وفي حال استمرار التعادل سيتم اللجوء الى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، فيما يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية مباشرة لحسم النتيجة في حال انتهاء مباراة نهائي كأس الأردن تحت 15 عاما بالتعادل.‎ويأتي استحداث بطولة كأس الأردن للفئات العمرية للمرة الأولى، في إطار تطلعات الاتحاد لتطوير البطولات المحلية، وزيادة عدد المباريات للناشئين والشباب، وتعزيز المنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم، لرفد الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين مستقبلاً.