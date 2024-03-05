الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعتقال مشجع بعد دخوله الملعب وإعتدائه على اللاعبين (فيديو)

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صورة من فيديو هجوم مشجع على اللاعبين في مباراة بين هانزا روستوك وكايزرسلاوترن

خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني بين هانزا روستوك وكايزرسلاوترن تم اعتقال أحد مشجعي الأول بعد دخوله الملعب بهدف مهاجمة لاعبي الفريق الثاني.

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سجل راغنار أتشي هاتريك لفريق كايزرسلاوترن، مما أدى إلى فوزهم 3-0 على فريق المضيف هانزا روستوك الذي كان يلعب بعشرة لاعبين. بعد هدف أتشي الثالث، اقتحم أحد المشجعين الملعب وواجه لاعبي كايزرسلاوترن الذين كانوا يحتفلون بجوار علم الركنية.

 

تدخل الأمن ودفعوا المشجع للأرض قبل أن يتم إخراجه من الملعب. تم تسجيل الحادث على الفيديو وتمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي والمشجع الذي تم اعتقاله يواجه الآن عواقب قانونية.

 

من جهته أعرب أتشي عن استيائه، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة. ولقد قدم هانزا روستوك اعتذارًا رسميًا لكايزرسلاوترن بسبب الحادث.

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