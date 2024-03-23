السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إلغاء ودية روسيا والباراغواي بعد هجوم موسكو

ودية روسيا
المباراة الودية بين ​روسيا​ و​الباراغواي

ألغيت المباراة الودية بين روسيا والباراغواي المقررة الإثنين في موسكو، عقب الهجوم المسلّح في كراسنوغورسك إحدى ضواحي العاصمة بحسب ما أعلن السبت الاتحاد الروسي لكرة القدم.

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وارتفعت حصيلة الهجوم الذي وقع الجمعة في قاعة للحفلات إلى 93 قتيلاً، على ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية محذّرة من أن هذا العدد قد يرتفع أكثر

 

قال الاتحاد الروسي للعبة في بيان "بسبب الهجوم.. قرر الاتحادان الروسي والباراغوياني إلغاء المباراة الودية".

 

وبحسب المصدر عينه، فإن المباراة التي كانت مقررة على ملعب دينامو في موسكو، قد تقام في موعد لاحق. وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إلغاء جميع الأحداث العامة نهاية هذا الأسبوع.

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