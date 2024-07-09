إنجلترا تمني النفس بنهائي ثان على التوالي بمواجهة هولندا

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مدن- يأمل المنتخب الإنجليزي، في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، للمرة الثانية على التوالي، عندما يلتقي المنتخب الهولندي في دور الأربعة مساء الأربعاء في دورتموند.وكان المنتخب الإنجليزي، قريبا من تحقق حلم إحراز اللقب القاري الأول قبل 3 أعوام، عندما بلغ نهائي "يورو 2020" على ملعب "ويمبلي" العريق، ليلاقي المنتخب الإيطالي، بيد أنه سقط في اختبار الركلات الترجيحية، عقب انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.وشق منتخب إنجلترا طريقه بصعوبة إلى المربع الذهبي، لكنه سيكون على موعد مع مهمة شاقة حينما يلاقي نظيره الهولندي.وتأهل منتخب إنجلترا إلى المربع الذهبي في ثلاث بطولة كبرى تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، في مسيرة متميزة بدأت منذ مونديال روسيا 2018، لكن كان الاستثناء الوحيد في مونديال قطر 2022 حينما فشل "الأسود الثلاثة" في بلوغ هذه المحطة.وستكون طموحات إنجلترا في بلوغ نهائي البطولة القارية معلقة، لحين الانتهاء من الاختبار الصعب أمام هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان، والتي فشلت هي الأخرى في الظهور بشكل مقنع في دور المجموعات قبل أن تنتفض في الأدوار الإقصائية.وفي الوقت الذي احتاج فيه منتخب إنجلترا لهدف قاتل من جود بيلينجهام في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمام سلوفينيا في دور الستة عشر قبل حسم الفوز في الوقت الإضافي، ثم استفاد "الأسود الثلاثة" من تألق الحارس جوردان بيكفورد وتصديه لضربة الجزاء الحاسمة أمام سويسرا في دور الثمانية، شقت "الطواحين" طريقها بثبات إلى المحطة قبل الأخيرة من البطولة القارية بعد فوز مقنع على رومانيا 3-0 في دور الستة عشر ثم انتصار صعب على تركيا 2-1 في دور الثمانية.ويصعد الفائز من هذه المواجهة، لملاقاة الفائز من موقعة فرنسا مع إسبانيا، بمباراة أقيمت في وقت متأخر أمس، في المباراة النهائية لـ"يورو 2024" يوم الأحد المقبل على الستاد الأولمبي في برلين.ويعاني لاعبو منتخب إنجلترا من الإنهاك بعد أن احتاجوا لخوض وقت إضافي أمام سلوفينيا وسويسرا قبل حسم التأهل للمربع الذهبي، في الوقت الذي حسم فيه منتخب هولندا الفوز في مباراتيه بالأدوار الإقصائية في الوقت الأصلي.وسيكون اللقاء هو الرابع بين إنجلترا وهولندا في بطولة كبرى، حيث فازت "الطواحين" 3-1 في "يورو 1988" بفضل هاتريك ماركو فان باستن قبل التعادل السلبي في مونديال 1990، ثم فازت إنجلترا 4-1 في "يورو 1996".وفازت إنجلترا مرة وحيدة في آخر تسع مواجهات مع هولندا على مستوى المسابقات كافة مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم، حيث تحقق هذا الفوز في أمستردام بهدف دون رد خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما في آذار (مارس) 2018.وفي الوقت الذي تعرض فيه ساوثجيت لانتقادات بسبب مستوى الأداء في يورو 2024، فإن سجله في البطولة لا خلاف عليه، إذ قضى منتخب إنجلترا 22 عاما بين 1996 و2018 من دون أن يبلغ المربع الذهبي للبطولة القارية، لكن منذ مونديال روسيا وصل "الأسود الثلاثة" لهذه المحطة ثلاث مرات في البطولات الكبرى.وبعد 65 عاما لم تشرق فيها شمس إنجلترا في المباراة النهائية من البطولة القارية، أصبح الفريق على أعتاب بلوغ نهائي اليورو للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نهائي النسخة الماضية على يد إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية.وخلال ثلاث مشاركات سابقة في الدور قبل النهائي من البطولة القارية، خسر منتخب إنجلترا في أول مباراتين على يد يوغسلافيا في 1968 وأمام ألمانيا في 1996، ثم فاز على الدنمارك 2-1 في قبل نهائي النسخة الماضية.وتمكنت ثلاثة منتخبات فقط من بلوغ نهائي اليورو مرتين أو أكثر على التوالي، ويتعلق الأمر بالاتحاد السوفييتي في العامين 1960 و1964 وألمانيا (ثلاث مرات) في الأعوام 1972 و1976 و1980 وإسبانيا في العامين 2008 و2012.وبالنسبة لمنتخب هولندا، سيكون هذا الظهور السادس في المربع الذهبي الأوروبي، إذ خسر الفريق في آخر أربع مشاركات له في هذا الدور، ويرجع آخر انتصار له في هذه المحطة من البطولة القارية إلى العام 1988 قبل الفوز باللقب، حين سجل فان باستن أحد أشهر الأهداف في تاريخ نهائي البطولة.وسيكون هذا الظهور الأول لهولندا في الدور قبل النهائي لليورو منذ العام 2004، حينما خسرت أمام البرتغال بهدفين لهدف.ويبرز في صفوف منتخب هولندا المهاجم ممفيس ديباي الذي أطلق 17 تسديدة وأسهم في عشر فرص، وكذلك كودي جاكبو صاحب الـ13 تسديدة والذي أسهم في 11 فرصة.ويعد جاكبو هداف الطواحين برصيد ثلاثة أهداف يعتلي بها صدارة قائمة الهدافين رفقة ثلاثة لاعبين آخرين، في الوقت الذي يمتلك ديباي لمسة ساحرة لا غنى عنها، مثل تلك التي أمد بها شتيفان دي فري أثناء تسجيله هدف التعادل في مرمى تركيا.ولد ديباي في 13 شباط (فبراير) 1994 في قرية موردريخت التي تقع جنوب هولندا، لأب من غانا وأم هولندية، لكنه عاش طفولة قاسية بعدما تركه والده في سن صغيرة ليقرر نجم أتلتيكو مدريد الاكتفاء بوضع اسمه فقط "ممفيس" على ظهر قميصه طوال مسيرته مع كرة القدم مع الأندية والمنتخبات.ولكن عاد الود بين نجم منتخب هولندا ووالده عندما زاره بمسقط رأسه في غانا خلال أواخر العام 2022، ونشر بعدها اللاعب الهولندي صورة لأبيه وأمه على حساباته الرسمية، وكتب: "لا أريد الحديث عن الماضي وتكرار ما عشته، بل التعامل بشكل مختلف، فالأجيال السابقة ارتكبت أخطاء، لذا دعونا نتواصل، وأنا بإمكاني أن أدلكم على الطريق، هل تثقون بي؟".وبخلاف نشأته في ظروف صعبة، فقد أثار ديباي حوله دائرة من الجدل الدائم، ولطالما تعرض لكثير من الانتقادات، ولكن النجم الهولندي قال على هامش مشاركته في "يورو 2024": "اعتدت الانتقادات، ولكن أشعر تماما بثقة المدير الفني رونالد كومان بي، وأقدر ذلك، وأريد أن أرد له الجميل".وبالفعل، كان ديباي ركيزة أساسية في خطط المدرب كومان الذي أشركه أساسيا في خمس مباريات أمام بولندا وفرنسا والنمسا في الدور الأول، ثم رومانيا وتركيا في الأدوار الإقصائية، وسيكون ضمن التوليفة التي ستخوض مباراة إنجلترا مساء اليوم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.وبلغ إجمالي مشاركة ديباي في النسخة الحالية ببطولة أوروبا 426 دقيقة، وسجل هدفا واحدا في مرمى النمسا بالدور الأول وصنع هدف التعادل أمام تركيا في دور الثمانية.وبلغ إجمالي محاولات ديباي على مرمى المنافسين 18 تسديدة بمعدل 3.6 تسديدة في المباراة الواحدة، وحقق نسبة نجاح جيدة على مستوى التمريرات الصحيحة 77.6 % مع سرعة ركض 32 كيلومترا في الساعة، ساعدته على تغطية 48.63 كيلومتر بواقع 9.2 كيلومتر في المباراة الواحدة.ويعتمد كومان بشكل رئيسي أيضا على ديباي في تنفيذ الكرات الثابتة، حيث نفذ 22 ركلة ركنية وصنع 6 فرص لزملائه بخلاف تمريراته الحاسمة في مواجهة تركيا، كما نجح في 12 مراوغة للمنافسين، ولكنه وقع في مصيدة التسلل ثلاث مرات.وأظهر ديباي حالة ذهنية قوية ولم يتأثر أداؤه في بطولة أوروبا بقرار نادي أتلتيكو مدريد بإعلان الاستغناء عنه في 30 حزيران (يونيو) الماضي، وذلك بعد موسم ونصف قضاهما مع الفريق.وانضم ديباي (30 عاما) لصفوف أتلتيكو مدريد في كانون الثاني (يناير) 2023 قادما من برشلونة، ولعب بقميص الفريق المدريدي 40 مباراة سجل خلالها 13 هدفا.وبدأ ممفيس مسيرته مع كرة القدم ببلوغه ستة أعوام بقريته موردريخت، ثم تنقل بين ناشئي ناديي سبارتا روتردام وبي إس في أيندهوفن.ولعب ديباي بصفوف الفريق الأول لأيندهوفن خلال الفترة بين العامين 2011 و2015، سجل خلالها 49 هدفا في 124 مباراة، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2015 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.وقع النجم الهولندي مع مانشستر يونايتد عقدا مدته 4 مواسم، ولكنه رحل عن النادي الإنجليزي بعد موسم ونصف فقط لينتقل إلى صفوف ليون الفرنسي، بعقد مدته 4 مواسم ونصف في كانون الثاني (يناير) 2017 مقابل 22 مليون إسترليني شاملة الحوافز المالية.ولمع ديباي مع الفريق الفرنسي حيث سجل بقميصه 76 هدفا في 178 مباراة، قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة الإسباني في صيف 2021 بصفقة انتقال حر بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق حينها.لم يستمر اللاعب الهولندي كثيرا في برشلونة، ورحل بعد موسم ونصف أيضا سجل خلالها 14 هدفا في 42 مباراة قبل أن يحط رحاله مع أتلتيكو مدريد.وعلى المستوى الدولي، تدرج ديباي بين منتخبات الناشئين والشباب في هولندا وبدأ مشواره مع المنتخب الأول في تشرين الأول (أكتوبر) 2013 تحت قيادة المدرب لويس فان جال ليبدأ مشوار استمر 97 مباراة دولية سجل خلالها 46 هدفا.وفي منتخب إنجلترا، يبرز اسم الهداف التاريخي هاري كين الذي يعد اللاعب الوحيد رفقة الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجل خمسة أهداف في تاريخ الأدوار الإقصائية للبطولة.وسجل كين نجم بايرن ميونخ هدفين فقط حتى الآن في ألمانيا، ولمس الكرة 23 مرة فقط في مناطق جزاء المنافسين.لكن الأنظار ستكون موجهة على المدرب ساوثجيت، الذي يبدو وكأنه يقاتل من أجل حياته، بعد سلسلة من الانتقادات العنيفة خلال البطولة بسبب العروض الهجومية المتواضعة.صحيح أنه لم يسبق لإنجلترا الفوز بلقب كأس أوروبا وأنها وصلت في النسخة الماضية إلى النهائي لأول مرة في تاريخها، ولم تفز بأي لقب كبير باستثناء كأس العالم 1966 التي أقيمت على أرضها، إلا أن توقعات جماهيرها دائماً ما تكون كبيرة جداً في أي بطولة، فكيف الحال إذا كانت ترى لاعبي الجيل الحالي بين الأفضل في تاريخ "الأسود الثلاثة".لم يقدم الإنجليز الكثير الذي يشفع لهم في كأس أوروبا الحالية المقامة في ألمانيا، لكنهم بلغوا رغم ذلك نصف النهائي.ومنذ دور المجموعات الذي حققت فيه انتصاراً يتيماً مقابل تعادلين، واجه ساوثجيت الكثير من الانتقادات التي رأت أنه لا يستغل بالشكل اللازم تشكيلة النجوم التي يملكها.ووصل الأمر بالجمهور الإنجليزي الذي ما يزال ينتظر ما يعتبره عودة كرة القدم "إلى موطنها" ويتغنى بهذا الشعار في كل بطولة من دون أن يتحقق له ذلك، إلى رشق ساوثجيت بأكواب الجعة بعد التعادل السلبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع سلوفينيا.وبينما احتفل لاعبو وجماهير سلوفينيا بشكل صاخب في الطرف الآخر من الملعب بعد تأهلهم التاريخي إلى ثمن النهائي للمرة الأولى، قوبل ساوثجيت ولاعبوه بصيحات استهجان عندما توجهوا نحو جماهير إنجلترا.واستهدِف ساوثجيت بأكواب الجعة التي أخطأته لكنها تركت انطباعاً واضحاً على نفسيته، خصوصا أنها جاءت بعد أيام عدة من الانتقادات من طرف لاعبين إنجليز سابقين عقب التعادل المخيب أمام الدنمارك 1-1 في الجولة الثانية.وقال ساوثجيت، مناشداً جماهير إنجلترا لخلق أجواء إيجابية حول المنتخب "لم أر أي منتخب آخر يتأهل ويتلقى رد فعل مماثلا. أنا فخور جداً باللاعبين على الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمور".وأضاف "حافظ اللاعبون على رباطة جأشهم في المباراة عندما دخلوا إليها في أجواء مليئة بالتحديات حقاً. لقد أعادني ذلك إلى الأيام التي كنت ألعب فيها مع منتخب إنجلترا".وتابع "أنا سعيد جداً بوجودي هنا، لن ننجح إلا إذا كنا معاً ومتحدين، وظيفتي هي توجيه الفريق خلال هذا الأمر لتحقيق أقصى استفادة ذلك والبقاء على المسار الصحيح".وزعم ساوثجيت أن النجاح النسبي الذي حققته إنجلترا خلال فترة ولايته المستمرة منذ ثمانية أعوام والتي تضمنت حصولها على المركز الثاني في كأس أوروبا الاخيرة والخروج من نصف نهائي مونديال 2018، خلق توقعات بأن منتخب بلاده يخيب الآمال في الوقت الحالي.ولا يبدو أن هذه الانتقادات أعطت ثمارها وغيّرت واقع الأمور في المنتخب الذي اكتفى بالتسديد على المرمى خمس مرات في 240 دقيقة خاضها في مباراتيه ضد سلوفاكيا وسويسرا في ثمن وربع النهائي.ووصف مهاجم إنجلترا السابق ألن شيرر الفريق بأنه "معفن" بعد المباراة ضد سلوفاكيا.وفي رده على صحفي ألماني، اعتبر أنه "ليس من الممتع مشاهدة إنجلترا تلعب" بعد الفوز على سويسرا، قال ساوثجيت "أنا آسف لذلك، لكن نيتنا دائماً لعب كرة قدم جيدة. في كرة القدم هناك خصم يحاول إيقافك. هذه ليست مباريات كرة قدم عادية، إنها أحداث وطنية وفيها الكثير من الضغط".وتابع "تعرض فريقنا لضغوط هائلة منذ البداية. إنهم يقومون بعمل جيد جداً".وتذرع ساوثجيت بأن خصوم إنجلترا يلعبون بأسلوب دفاعي وحتى أنه وجه اللوم للعشب في الملاعب الألمانية "لكننا رغم ذلك في نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع بطولات".وبعد الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 والخسارة في نهائي كأس أوروبا صيف 2021 بركلات الترجيح أمام إيطاليا، بدأت إنجلترا هذه البطولة من بين أبرز المنتخبات المرشحة للقب إلى جانب فرنسا التي وصلت أيضاً إلى نصف النهائي من دون تقنع وبأسلوب لعب ممل على غرار "الأسود الثلاثة".والآن، يدرك ساوثجيت أنه يلعب من أجل "حياته" واستمراره في المنصب حين يتواجه رجاله مع منتخب هولندي مثير الذي سجل في مبارياته الخمس قرابة ضعف الأهداف التي سجلها الإنجليز على رغم أن الأخير لعب 60 دقيقة أكثر منه.وفي ظل وجود كودي جاكبو وفاوت فيجهورست، يمتلك فريق رونالد كومان مجموعة متنوعة من الأسلحة المختلفة التي يمكن أن تتسبب بفوضى دفاعية لإنجلترا مع الكثير من اللعب المفتوح الذي قد يمنح رجال ساوثجيت فرصة اللاعب بأريحية هجومية إلى حد ما.ومن أبرز النقاط التي يأخذها الجمهور على ساوثجيت أنه يحجم عن إجراء تغييرات، ما جعل كول بالمر، أحد أفضل لاعبي الموسم في الدوري الإنجليزي، يكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء من دون أن يلعب أي مباراة كأساسي حتى الآن.وعلى الرغم من دوره الحاسم، بدا بيلينجهام منهكاً بعد الموسم الرائع الطويل مع ريال مدريد الإسباني، فيما ظهر فيل فودين كشبح للاعب الذي تألق مع مانشستر سيتي.هناك مخاوف من أنه كما حدث في نصف نهائي كأس العالم 2018 ضد كرواتيا (1-2 بعد التمديد)، قد تفقد إنجلترا السيطرة على المباراة أمام منافس أفضل منها إذا لم يكن ساوثجيت استباقياً، ما قد يجعله عرضة لأكثر من الرمي بأكواب الجعة.-(وكالات)