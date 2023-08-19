إنجلترا وإسبانيا.. حلم اللقب المونديالي الأول على مستوى السيدات

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يشكل حلم اللقب المونديالي الأول، دافعا إضافيا لمنتخبي انجلترا وإسبانيا، عندما يلتقيان مساء اليوم في ملعب ستاديوم أستراليا بمدينة سيدني الأسترالية، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 لكرة القدم التي استضافتها أستراليا ونيزيلندا.وكان المونديال الحالي، هو أول بطولة تضمّ 32 منتخباً، مقابل 24 قبل أربع سنوات، وشهدت منافسات البطولة، العديد من المفاجآت وتبخر حلم مجموغة من المنتخبات الكبيرة في إحراز اللقب.وودعت ألمانيا، بطلة نسختي 2003 و2007، في دور المجموعات، إلى جانب البرازيل، إيطاليا والبطلة الأولمبية كندا، ثم فجّرت السويد المفاجأة في ثمن النهائي عندما أقصت بركلات الترجيح الولايات المتحدة التي كانت تطمح إلى احراز اللقب ثلاث مرات توالياً في سابقة تاريخية.بلغت منتخبات جنوب إفريقيا، جامايكا والمغرب ثمن النهائي للمرة الأولى، فيما تركت كولومبيا بصمة رائعة بعد وصولها إلى ربع النهائي حيث ودّعت أمام إنجلترا 1-2.واستغرق المنتخب الإنجليزي وقتا لدخول أجواء البطولة، ولكن رغم البداية البطيئة في المجموعة الرابعة، فاز في كل مبارياتها الثلاث، حيث كان هدف من ضربة جزاء سجلتها جورجيا ستانواي كافيا للفوز على هاييتي التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، كما حقق الفريق فوزا صعبا على الدنمارك 1-0 بفضل هدف لورين جيمس، قبل تحقيق فوز كاسح على الصين 6-1 في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات حيث تألقت لورين جيمس وسجلت هدفين وصنعت هدفين لزميلتيها أليسيا روسو ولورين هامب، فيما سجلت أيضا كل من كلوي كيلي وراشيل دالي.بقدر ما تألقت لورين جيمس أمام الصين، فقد تسببت في خيبة أمل لفريقها في أولى مباريات دور خروج المغلوب، وذلك عقب حصولها على البطاقة الحمراء بسبب تدخلها على ميشيل ألوزي لاعبة المنتخب النيجيري، وتسبب ذلك الطرد في مباراة صعبة للمنتخب الإنجليزي أمام نيجيريا التي صمدت لمدة 120 دقيقة، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح حيث سجلت كيلي الضربة الحاسمة وفازت إنجلترا 4-2 لتتفادى سيناريو الخروج المبكر من البطولة.وبذل المنتخب الإنجليزي جهدا كبيرا للفوز على كولومبيا 2-1، وذلك بعدما تأخر في الشوط الأول، حينما سجلت ليسي سانتوس هدفا رائعا من فوق الحارسة ماري إيربس، لكن هيمب نجحت في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة للوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجلت روسو مهاجمة أرسنال الهدف الثاني بعد ساعة من اللعب.وواجه المنتخب الإنجليزي أجواء غير ودية في سيدني لدى مواجهته المنتخب الأسترالي المضيف، لكن إيلا تون أسكتت الملعب بأكمله حينما سجلت الهدف الأول في الدقيقة 36 من خلال تسديدة في الزاوية العليا للمرمى، لكن المنتخب الأسترالي بدأ الشوط الثاني بشكل جيد ونجح في تسجيل هدف التعادل من خلال سام كير بعد مرور ساعة من اللعب، لكن المنتخب الإنجليزي نجح في تنظيم صفوفه مجددا وسجل هدفه الثاني عن طريق هيمب التي استغلت كرة طويلة من ميلي برايت في الدقيقة 71، قبل أن تضيف روسو الهدف الثالث.في الجهة المقابلة، كانت بداية المنتخب الإسباني في دور المجموعات متميزة للغاية، حيث فاز 3-0 على منتخب كوستاريكا، ثم فاز على منتخب زامبيا بخماسية نظيفة، ليضمن الفريق التأهل للدور الثاني.وفي آخر مباراة بدور المجموعات، خسر المنتخب الإسباني أمام نظيره الياباني 0-4، حيث أنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن تسجل مينا تاناكا الهدف الرابع في الدقيقة 82.وبعد تسجيل ثمانية أهداف في مباراتين وعدم تلقي أي هدف، جاءت الهزيمة الثقيلة أمام اليابان بمثابة صدمة قوية، لكن الفريق كان قد حقق المطلوب بالتأهل.تلك الخسارة، أدت لإجراء تغييرات، أبرزها هو الاعتماد على حارسة المرمى كاتا كول التي حلت مكان ميسا رودريجيز.وفي دور الـ16، التقى المنتخب الإسباني نظيره السويسري، الذي كان يبدو أنه منافس أقوى من المنتخبات التي واجهتها إسبانيا في دور المجموعات، لكن المنتخب السويسري لم يكن قادرا على مجاراة المنتخب الإسباني، الذي تمكن من الفوز بالمباراة 5-1.وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجلته أيتانا بونماتي في الدقيقة الخامسة، ولكن المنتخب السويسري عادل النتيجة بهدف سجلته لايا كودينا، لاعبة المنتخب الإسباني، بالخطأ في مرمى فريقها.ولكن مسيرة المنتخب الإسباني استمرت بتسجيله ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الأول، عن طريق ألبا ريدوندو وبونماتي وكودينا، فيما سجلت جنيفر هيرموسو الهدف الخامس في الشوط الثاني لتؤكد فوز المنتخب الإسباني.كان المنتخب الإسباني على موعد مع مباراة صعبة في دور الثمانية أمام المنتخب الهولندي، الذي سجل 11 هدفا قبل تلك المباراة، وكان على المنتخب الإسباني العمل بكل قوة لضمان حجز مقعده في الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وعبر السيطرة على مجريات اللقاء والمحاولات المستمرة، سجل المنتخب الإسباني هدف التقدم في الدقيقة 81 عن طريق ماريونا كالدينتي من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وكان الجميع يعتقد أن المنتخب الإسباني حسم تأهله للدور قبل النهائي.ولكن المنتخب الهولندي تمكن من تعديل النتيجة عن طريق ستيفاني فان دير جرات في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليخوض المنتخبان شوطين إضافيين سجل خلالهما المنتخب الإسباني هدف الفوز عن طريق سلمى بارالويلو ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي.تمكن المنتخب السويدي من الإطاحة بالمنتخب الأميركي، حامل اللقب، من البطولة في طريقه للوصول للدور قبل النهائي، ولكن هذا لم يرهب منتخب إسبانيا، ولم تشهد مباراة الفريقين سوى القليل من الفرص، لكن إثارتها ازدادت بشكل واضح خلال الدقائق العشر الأخيرة.ونجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 81 عن طريق بارالويلو، ولكن المنتخب السويدي سجل هدف التعادل عن طريق ريبيكا بلومكوفيست في الدقيقة 88، وكادت المباراة أن تستمر لشوطين إضافيين.ولكن بعدها بدقيقة واحدة، تمكن المنتخب الإسباني من التقدم عن طريق أولجا كارمونا، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإسباني 2-1 وتأهله للمباراة النهائية. -(وكالات)لاعبات المنتخب الإسباني -(من المصدر)