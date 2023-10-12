إندونيسيا وأستراليا تنافسان السعودية على استضافة مونديال 2034

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تجري إندونيسيا محادثات مع أستراليا لتقديم ملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2034 في كرة القدم، رغم إعلان الاتحاد الآسيوي دعم ملف ترشح السعودية، وذلك وفقا لرئيس اتحاد اللعبة.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعا الأسبوع الماضي الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لاستضافة كأس العالم في نسخة العام 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023، ويصادق كونغرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير للعام 2024.وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي، الوزير والرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي: "إن جاكرتا وكانبيرا قد تعدان الملف الخاص بهما، وذكر لمراسلين صحفيين أنه أثار المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت".وقال في مؤتمر صحفي: "آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا، أجبت حسنا، نحن مستعدون والأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدث"، مضيفا أن الموعد النهائي المحدد من قبل فيفا نهاية الشهر الحالي سرع المحادثات، وأنه أثار المسألة مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي رد بشكل إيجابي: "سألني الطرف الأسترالي مجدداً دعونا نفعل ذلك بجدية".وتشمل خيارات الملف المشترك إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة بحسب ما أضاف: "ما نزال منفتحين على تلك الخيارات، وما يزال أمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشح".وكانت أستراليا عبرت عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا، حيث قال الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون: "رؤيتنا تمتد محليا وعالميا، نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا".وعن آفاق أستراليا وطموحها باستضافة مونديال 2034، قال جونسون لوكالة فرانس برس: "من دون أي شك، ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام. وهل أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات".وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن سابقا عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وكانت السعودية أعلنت عن نيتها الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدا رسميا بالتزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي "فيفا".وتعتزم المملكة بترشحها لاستضافة مونديال 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرصها على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في الوقت ذاته تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.وقال رئيس الاتحاد السعودي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم: "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة العام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".وأضاف المسحل، أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات البلاد لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح وبعد أقل من 72 ساعة بتأييد أكثر من 70 اتحادا من مختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم السعودية لاستضافة البطولة، ومنها قطر التي استضافت كأس العالم 2022 كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بتنظيم المونديال.وتتمتع السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية مسابقات رياضية بارزة تشارك فيها مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة، ومنها كرة القدم ورياضة المحركات والتنس والفروسية والرياضات الإلكترونية والغولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.ووفقا لموقع اتحاد الكرة السعودي، سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح السعودية لاستضافة المونديال، علما بأن النسخة المقبلة 2026 من البطولة ستقام في أميركا والمكسيك وكندا، في حين أعلن الفيفا قبل أيام إقامة نسخة 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال. -(وكالات)