الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنريكي ينفي وجود توتر في علاقته مع مبابي

كيليان مبابي ومدربه لويس إنريكي -(من المصدر)
كيليان مبابي ومدربه لويس إنريكي -(من المصدر)
مدن - أنظر مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي، "كل أنواع التكهنات" حول علاقته بالنجم كيليان مبابي وتقليص وقت مشاركته مع فريق العاصمة، منذ اعلان نيته بالرحيل في نهاية الموسم.اضافة اعلان
وسئل إنريكي في مؤتمر صحافي عشية مواجهة رين في نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم عن سلوك قائد منتخب فرنسا وهداف مونديال 2022، بعد خروجه بعد ساعة على انطلاق مباراة مرسيليا الأخيرة في الدوري الأحد (2-0).
وقال ممتعضاً "الغريب هو كل ما يقال بين جزء من الصحافيين بناء على أخبار كاذبة. اخترع أحدهم إهانة (انطلاقاً من اللقطات)، فنشأت تكهنات من جميع الأنواع".
بدوره، نشر مبابي صورة على حسابه في انستاجرام وهو يدير ظهره مستعداً لتسليم شارة القائد للاعب آخر.
وتابع إنريكي: "أعيش كل هذا الامر براحة تامة. أنا سعيد من كل اللاعبين، من بينهم كيليان، لقد تصرّف دوماً بطريقة باهرة".
واعتبر المدرّب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ان التعليقات "لا تؤثّر علي، لا اسمع، لا اقرأ".
ويستعد سان جرمان لمواجهة قوية مع برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 و16 نيسان (أبريل).
وفيما يبدو احتفاظه بلقب الدوري المحلي مسألة سهلة، يحارب الفريق المملوك قطرياً على ثلاث جبهات، ما دفع إنريكي إلى القول "أتمنى ان تنتهي الأمور بشكل جيد لسان جرمان، لكيليان، للجميع.. جميعنا في قارب واحد، يبحر أملاً في تحقيق النجاح".
من ناحية ثانية، استقر إنريكي على عودة أحد اللاعبين إلى "حديقة الأمراء" في الصيف المقبل، لتعويض رحيل مبابي.
ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن إنريكي وافق على عودة تشافي سيمونز إلى باريس في الموسم المقبل، لتعويض غياب مبابي عن هجوم الفريق.
ويرى إنريكي أن سيمونز، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المعار لنادي لايبزج الألماني، يؤدي بشكل جيد ولديه حلول متنوعة في الهجوم أقنعت المدرب المدرب الإسباني.
إلى ذلك، حرص فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على التدخل لمنع وقوع مبابي في أزمة.
وظهر كيليان مبابي حزينا عقب استبداله أمام مارسيليا، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، أمس الأحد.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حرص بيريز على الاتصال بفايزة العماري، والدة ووكيلة مبابي، عقب انتشار صور اللاعب الفرنسي غاضبا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وطلب بيريز من العماري أن يحافظ مبابي على صبره وهدوئه أثناء التواجد مع باريس، لأن كل الإيماءات التي يقوم بها يتم تحليلها بدقة.
ولا يريد بيريز أن يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان بشكل سيئ أو تتدمر صورته، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد.-(وكالات)
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