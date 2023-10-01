إنزاجي: مارتينيز قائدنا ويجب أن يستمر على هذا المنوال

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اعترف سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، بأن ساليرنيتانا أربك حساباته في بداية لقاء الفريقين، قبل أن يتحسن النيراتزوري بالشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوزه 4-0 أمس السبت، بملعب أريكي.وفي تصريح لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قال إنزاجي: "إنه انتصار مهم للغاية، خلقنا الكثير من الفرص بالشوط الأول وكان علينا التسجيل، لعبنا بشكل أفضل بالشوط الثاني لأن ساليرنيتانا يمكنه خلق المشاكل لخصومه على ملعبه".وأضاف: "كان لدينا يوم ونصف فقط للتحضير لهذه المباراة، اللاعبون بذلوا جهدا وكان بإمكاننا تقديم أداء أفضل بالشوط الأول، لكن الفريق حافظ دائما على شكله، بمجرد أن كسرنا جمود اللقاء بدا الأمر أسهل".وزاد المدرب: "كنا نتوقع أن يلعب ساليرنيتانا بنظام مختلف، لكن لدي لاعبين ذوي خبرة وكان عليهم التكيف بشكل أفضل، قمنا بتسوية الأمور خلال الاستراحة وتحسنا".وحول بداية لاوتارو مارتينيز للموسم وتسجيله 9 أهداف، 4 منها في مباراة أول من أمس، علق المدرب: "إنها بداية ممتازة لكن خلال العامين اللذين قضيتهما هنا كان ثابتا دائما، والليلة كانت هي الوقت المناسب للحصول على القليل من الراحة، إنه قائد ويجب أن يستمر على هذا المنوال".ورفض إنزاجي إبداء رأيه حول المرشحين للقب الدوري، مختتما: "قلت قبل المباراة الأولى بالموسم، ما نريد القيام به هو لعب أكبر عدد ممكن من المباريات بالطريقة التي لعبنا بها الموسم الماضي، إنه أمر مرهق مع كل السفر والسهر لوقت متأخر من الليل وقضاء يوم ونصف فقط للتحضير، لكن الأمر يستحق كل هذا العناء".وجلس لاوتارو جلس على مقاعد البدلاء بأوامر من إنزاجي الذي فضل منحه قسطا من الراحة، قبل أن يشارك في الدقيقة 55 بدلا من أليكسيس سانشيز، بينما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.وعقب مشاركته بدقائق، تمكن القناص الأرجنتيني من تسجيل 4 أهداف متتالية، قاد بها النيراتزوري لفوز عريض.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لاوتارو هو أول لاعب يتمكن من تسجيل 4 أهداف بعد مشاركته كلاعب بديل بالدوري الإيطالي، وذلك منذ عصر احتساب الفوز بـ3 نقاط أي منذ الموسم (1994-1995).بهذا الانتصار، استعاد إنتر صدارة ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 18 نقطة بالتساوي مع غريمه ميلان الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف. -(وكالات)