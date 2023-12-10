الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إنزاجي يثني على لاعبيه بعد تخطي أودينيزي

لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى أودينيزي -(من المصدر)
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى أودينيزي -(من المصدر)
مدن - اعترف سيموني إنزاجي، المدير الفني لإنتر ميلان، بأنه كان خائفا من لقاء أودينيزي، الذي انتهى بفوز النيراتزوري 4-0 أول من أمس، في إطار الجولة 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.اضافة اعلان
وقال إنزاجي، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "لقد كانت أهدافا جميلة جدا، وقام اللاعبون بعمل جيد.. كنت خائفا من هذه المباراة، حيث رأيتهم يفوزون هنا (سان سيرو) قبل 3 أسابيع على ميلان (1-0)".
وأضاف: "إنهم قريبون من قاع الجدول في الوقت الحالي، لكن لديهم جودة أفضل مما قد يوحي به تراجع ترتيبهم. كان من الممكن أن يكون الأمر خطيرا بالهجمات المرتدة، لكن اللاعبين حافظوا على الموقف الصحيح والكثافة، من البداية للنهاية".
وتابع: "يجب التركيز على أنفسنا، وليس على ما يحدث في أي مكان آخر. لقد اعتدنا اللعب بعد يوفنتوس.. لحسن الحظ، هذا الفريق عمل بجد وحماس كبير منذ الصيف". 
وحول إمكانية اللعب بديفيد فراتيسي كظهير أيمن، أجاب: "لا، لم يكن هذا خيارا".
وواصل إنزاجي: "كوادرادو يعاني من مشكلة في الأوتار، ولا يلعب 90 دقيقة.. لكن لحسن الحظ، لدي ماتيو دارميان الذي بدأ كظهير أيمن، ثم انتقل لليسار، وفي النهاية لعب كقلب دفاع.. لاعب مثل دارميان يعد ثروة لأي مدرب".
من جانبه، أشاد لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بمدربه إنزاجي، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "بالتأكيد نحن فريق رائع، لقد عملنا بجد كل يوم، ويمكنك رؤية تأثير المدرب ونحن نلعب بأفكاره".
وأضاف: "ليس من السهل اللعب بعد فوز يوفنتوس، لكن كان من المهم الرد، الآن يجب الاستمرار على هذا المنوال، وإنزاجي له الفضل في تألقنا".
وتابع: "نضغط بقوة وهذا يسمح لنا باستعادة الكرة بسرعة وخلق فرص عدة، للتسجيل وإبقاء الخصم في المنطقة الخلفية، كان الشوط الأول قويا جدا ونحن سعداء، عملنا بشكل جيد مع المدرب لمدة 3 سنوات، ونستمر في التحسن والتطور وإظهار أننا نستحق أن نكون بهذا المستوى".
وحول تسجيل 14 هدفا في الكالتشيو هذا الموسم، علق: "أنا فخور جدا، وأعمل بجد لمساعدة زملائي".
وعن تجديد عقده، أوضح: "الشيء المهم هو التركيز، وكيل أعمالي وعائلتي يعتنون بالأمر وأشعر بالراحة، وأتمنى الوصول لاتفاق قريب". -(وكالات)
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