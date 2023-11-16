إيرادات قياسية للسيتي.. بيكهام يتغزل بميسي.. وسيريزو يرشح أتلتيكو للقب

اضافة اعلان

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تحقيقه إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار أميركي خلال الموسم 2022-2023، والذي توج فيه بالثلاثية التاريخية، متفوقا بفارق كبير على الرقم الذي أعلنه جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.وقال بطل إنجلترا وأوروبا عن تحقيقه زيادة بلغت 124 مليون دولار في إيراداته السنوية لموسم 2022-2023، مقارنة بالعام السابق: "لتتضاعف أرباحه إلى نحو 100 مليون دولار.وأعلن مانشستر يونايتد، الذي يعيش في ظل السيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي لإيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ حوالي 807 ملايين دولار أميركي في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأصبح رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ثاني ناد إنجليزي بعد مانشستر يونايتد العام 1999 يحرزون ألقاب دوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا في موسم واحد، فيما حصل سيتي، الذي تصدر القائمة الصادرة عن شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي للعام 2023 على إيرادات النقل التلفزيوني في العام حتى 30 حزيران (يونيو)، والتي بلغت حوالي 374 مليون دولار، والتي عززها نجاحه الأوروبي. وارتفعت قيمة الأجور لدى النادي من حوالي 87 مليون دولار إلى 527 مليونا، وحقق أرباحا قاربت 152 مليونا من صفقات تبادل اللاعبين.من جانبه، أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تنحي مديره التنفيذي ريتشارد آرنولد عن منصبه بعد ستة عشر عاما قضاها في "أولد ترافورد".وسيتابع ريتشارد الأمور الإدارية فيما يخص تسليم مهامه حتى نهاية العام الحالي، حيث من المنتظر أن يشهد النادي الإنجليزي تغييرات في هيكل الإدارة في الفترة المقبلة، ولا سيما عندما يحصل السير جيم راتكليف على جزء من الملكية قد تصل إلى خمسة وعشرين بالمائة من أسهم النادي.وينتظر نادي مانشستر يونايتد تغييرات على مستوى الإدارة قبل التحرك للتعاقدات المستقبلية وضم لاعبين جدد، حيث سيكون راتكليف مسؤولا عن الملف الرياضي وكرة القدم، كما سيشرف على الصفقات ومستقبل المدير الفني.سيريزو يرشح أتلتيكو للفوز بالليغاأكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أن ناديه يعتبر المرشح الأول للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.وفي مقابلة على إذاعة (كوبيه) الإسبانية، قال سيريزو ردا على سؤاله حول ما إذا كان يعتبر أتلتيكو مرشحا للفوز بلقب الليغا، قائلا: "بالتأكيد نعم، أتلتيكو هو المرشح الأول للفوز باللقب، أعتقد أن كل اللاعبين يرون الأمر نفسه".وعما إذا كانت الصحافة تتحيز لريال مدريد، قال: "لا أعتقد هذا، ولكن أرى أن الصحافة تحمي أندية أكثر من أخرى".وعن استمرار المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مع أتلتيكو مدريد، حتى العام 2027، أشار: "لم أعتقد قط أن سيميوني سيرحل عن أتلتيكو مدريد ولا حتى العام الماضي".وفيما يخص تجديد عقد الفرنسي أنطوان جريزمان، أضاف: "سيبقى هنا للفترة التي يريدها، عقد غريزمان ينتهي أيضا في العام 2027، لذلك أنظر كم يتبقى له من الوقت في العقد، سيميوني سيظل معنا للفترة التي يريدها وكذلك جريزمان".وحول من تربطه به علاقة أفضل بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس برشلونة، قال: "علاقتي جيدة بالاثنين، عندما نجتمع نقضي وقتا جيدا، وهما جيدان للغاية".وبسؤاله عن الفترة التي يعتزم الاستمرار فيها برئاسة أتلتيكو، قال: "أنا مستعد للاستمرار في منصبي بقدر ما يتحمل جسدي، ليس لدي أي مشكلة، لقد بدأنا أنا وميجيل أنخيل خيل الرئيس التنفيذي للنادي معا وسنغادر معا، لدينا ناد تحت السيطرة، مع أعضاء رائعين".ومن ناحية أخرى، تحدث سيريزو عن البرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو إلى برشلونة، قائلا: "جواو فيليكس سيكون أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وأتمنى له كل التوفيق في برشلونة، عقده مستمر لعام وإذا أراد البارسا أن يستمر فلديه خيار شراءه، لا أعلم لماذا لم ينجح في أتلتيكو، اللاعبون ليسوا ماكينات، أنت تجلب لاعبا وقد يقدم موسما مذهلا وآخر لا، هذا ما حدث لنا مع جاكسون مارتينيز. جواو فيليكس لاعب مذهل ولكنه لم يتأقلم معنا وفي البارسا يلعب بشكل جيد للغاية".بيكهام يشيد بصفقة ميسيوقال البريطاني ديفيد بيكهام، المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي: "إن التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي، الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري هناك".وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، في حديث لوكالة فرانس برس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي: "عندما يخبرني أحدهم أن ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدق ذلك حتى الآن". وتابع: "بصفتي مالكا، أنا فخور جدا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن جلب ليونيل إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية لأميركا والدوري".وأردف: "شخصا مثل ميسي يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين، لهذا السبب أردناه في الفريق. بالطبع، نريد أيضا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل الجديد من اللاعبين في الولايات المتحدة".وعن حظوظ إنجلترا في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، قال قائد "الأسود الثلاثة" السابق: "أنا أؤمن بالفعل بهذا المنتخب الإنجليزي، أنا أؤمن بالمدرب غاريث ساوثجيت، وبما يفعله منذ سنوات عدة. لقد خسرنا مع الأسف في نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إيطاليا، لكننا اقتربنا جدا من الفوز".وختم: "في كأس أوروبا 2024، لدينا فرصة بالفعل، في ظل تواجد لاعبين شباب مثل كول بالمر وجود بيلينجهام وآخرون، وبالطبع هناك القائد الهداف هاري كين الذي يتابع دوره كقدوة للفريق ويسجل الأهداف".ترقب لدعوى الغازي ضد ماينزفي المقابل، جرى تحديد يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعدا للنظر في دعوى اللاعب أنور الغازي ضد فريقه السابق ماينز، بعد فسخ عقده من طرف واحد. واتخذ اللاعب إجراءات قانونية ضد ماينز، بعد فسخ عقده الممتد مع الفريق حتى العام 2025، وذلك أوائل الشهر الحالي، بعد منشوراته بشأن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.وتم إيقاف الغازي من قبل ماينز بعد منشور عبر منصة "إنستغرام"، والذي تم حذفه فيما بعد، قبل فسخ عقد اللاعب. -(وكالات)