إيران تقصي اليايان وتحجز مكانا في دور الأربعة

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الريان - تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه الشاق على اليابان 2-1 أمس السبت على ستاد المدينة التعليمية في الريان، ضمن ربع نهائي كأس آسيا AFC قطر 2023.وتقدم المنتخب الياباني عبر هدف هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، قبل أن ترد إيران بتسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد محبي (55) وعلي رضا جاهانباخش (90+6 من ضربة جزاء).ويتقابل الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة قطر وأوزبكستان التي أقيمت أمس أيضاً على ستاد البيت في الخور.دخل الفريقان مجريات اللقاء بحذر شديد مع محاولة المنتخب الياباني السيطرة على وسط الملعب ومحاولة الاختراق من خلال تحركات تاكيفوسو كوبو على حافة المنطقة ومن الجهة اليسرى التي يتواجد فيها دايزن مايدا، في حين حاول المنتخب الإيراني الاعتماد على سرعة علي رضا جاهانباخش ومحمد محبي في الأطراف.وجاءت أولى المحاولات الخطيرة في اللقاء، حينما تسلم جاهانباخش كرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يسددها قوّية بقدمه اليمنى مرّت فوق المرمى بقليل (13). وسنحت فرصة أخرى للمنتخب الإيراني حنيما سدد سعيد عزة الله كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة بين أحضان الحارس الياباني زيون سوزوكي (17).في المقابل، نجح المنتخب الياباني في استغلال أولى محاولاته الحقيقية على المرمى الإيراني ليفتتح باب التسجيل، وذلك حينما تبادل أياسي أويدا وهيديماسا موريتا الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء قبل أن يتجاوز موريتا الدفاع الإيراني ويسدد كرة زاحفة حاول الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند التصدي لها بقدمه، لكن الكرة واصلت طريقها نحو الشباك (28).وأهدر المنتخب الإيراني فرصة تعديل النتجية عندما استلم سامان قدوس الكرة على الجهة اليسرى قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية قوّية مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (39)، لتنتهي مجريات الشوط الأول بتفوق اليابان بهدف دون مقابل.دخل الفريقان مجريات الشوط الثاني بقوة، وكاد المنتخب الياباني أن يضاعف تقدمه بعد أن أرسل كوبو كرة عرضية من الجهة اليسرى باتجاه القائم البعيد ارتقى لها أويدا ليحوّلها برأسه باتجاه أعلى الزاوية اليسرى، لكنها علت المرمى بقليل (51).في الجهة المقابلة، تمكن المنتخب الإيراني من إحراز هدف التعادل إثر هجمة سريعة مرر من خلالها سردار أزمون كرة بينية جميلة خلف المدافعين باتجاه محبي الذي سدد بدوره الكرة أرضية على يمين الحارس سوزوكي داخل الشباك (55).وألغى حكم اللقاء هدفاً آخر للمنتخب الإيراني سجله أزمون بسبب وقوعه في مصيدة التسلل، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (63).واصل منتخب إيران أفضليته الواضحة خلال الشوط الثاني، ولاحت فرصة خطيرة عندما أرسل رضائيان كرة عرضية من الجهة اليمنى باتجاه القائم البعيد حوّلها محبي برأسه باتجاه الزاوية الضيّقة ارتدت من الشباك الخارجية (67). وبعد دقيقة واحدة فقط سدد أزمون كرة قوّية من داخل منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليسرى تألق الحارس سوزوكي في التصدي لها.حاول المدير الفني للمنتخب الياباني هاجيمي مورياسو إيجاد الحلول ومحاولة السيطرة على مجريات اللعب خاصة وسط الميدان من خلال إجرائه تبديلين متتاليين بدخول كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو بدلاً من كوبو ومايدا.بدوره عاد أزمون ليواصل تهديده للمرمى الياباني عندما ارتقى لكرة عرضية عالية أرسلها ميلاد محمدي من الجهة اليسرى حوّلها برأسه لكنها مرّت قريبة بجوار أعلى الزاوية اليسرى (73). في حين سدد عزة الله كرة نصف طائرة من على مشارف منطقة الجزاء كان لها الحارس سوزوكي بالمرصاد (84).وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء، نجح المنتخب الإيراني في الحصول على ضربة الجزاء بعد تعرض لاعبه حسين كنعاني للعرقلة من قبل المدافع كو ايتاكورا داخل الصندوق، انبرى لتنفيذها جاهانباخش الذي سددها بقوة على يسار الحارس سوزوكي داخل الشباك محرزاً الهدف الثاني لفريقه (90+6)، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية بفوز مثير لإيران بهدفين لهدف.سون: نريد اللقبمن ناحية ثانية، أكد سون هيونج مين قائد منتخب كوريا الجنوبية، تصميمه على التتويج بلقب كأس آسيا، وذلك بعد الفوز على أستراليا 2-1 أول من أمس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن ربع النهائي.في الوقت الأصلي تقدم المنتخب الأسترالي في الشوط الأول عبر هدف كريج غودوين، قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل في الوقت القاتل عبر ضربة جزاء نفذها هوانج هي-تشان (90+6).ثم خطف سون هدف الفوز الثمين لصالح المنتخب الكوري في الدقيقة 14 من الشوط الإضافي الأول عبر ركلة حرة مباشرة.وأكمل منتخب أستراليا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط البديل ايدن اونيل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.ويتقابل المنتخب الكوري في الدور نصف النهائي بعد غد الثلاثاء، مع المنتخب الوطني الذي تغلب على طاجيكستان 1-0 أول من أمس أيضاً على ستاد أحمد بن علي في الريان.وقال سون بعد نهاية المباراة: "عقب اختتام مباريات الغد سيكون هنالك أربعة منتخبات متبقية هنا في الدوحة، ومن هذه المنتخبات الأربعة سوف يقوم واحد فقط برفع كأس البطولة، وأنا أريد أن أقاتل من أجل هذه الكأس".كشف حول نجاح الفريق في رد الاعتبار لخسارة نهائي كأس آسيا 2015 أمام أستراليا بالتحديد: "لا أريد أن أصف هذا الفوز بالثأر، لكن صحيح أن خسارة نهائي 2015 كانت مؤلمة، وقد آلمتني تلك الخسارة، حيث كان أمامنا فرصة ممتازة يومها، وأنا كنت من ضمن اللاعبين الذين أصيبوا بخيبة الأمل بسبب تلك النتيجة".وأضاف: "لكن هذا جزء من كرة القدم، وهذه الخبرات ساعدتني كثيراً من أجل النضوج كشخص وكلاعب، وهي ساعدتني في مسيرتي.. مباراة اليوم لم تكن متعلقة بمباراة العام 2015، بل كانت تتركز على هدفي في هذه البطولة وهدفنا كفريق، وهذا كل ما كنا نفكر فيه، وأنا سعيد لأننا اقتربنا من أجل تحقيق طموحنا".وأشار اللاعب على لقب "فريق الزومبي" الذي تطلقه الجماهير على المنتخب الكوري لكونه يرفض الاستسلام على الإطلاق وينجح في التسجيل بالرمق الأخير من المباريات: "الشيء الأهم هو أننا حققنا النتيجة المطلوبة، بغض النظر عن الوصف الذي يتم تسميته للفريق".وأوضح: "لعب 120 دقيقة أمر صعب، وهو ليس سهلاً على الإطلاق، ولكن روح التي يظهرها اللاعبون تجعلنا نتماسك مع بعض، وأنا يمكنني القول بكل ثقة أن قوتنا تكمن في روح الفريق الواحد.. نحن متعاضدون في هذه المنافسة، وهذا هو الأمر الأهم، فالروح التي نظهرها هي ما يجب أن يركز عليه الناس".وتابع: منذ أن بدأت مسيرتي كلاعب، أعتقد أن هذه المرة الأولى التي ألعب فيها 120 دقيقة في مباراتين على التوالي، ولكن الأمر ليس سيئاً كما يبدو للبعض. فالأمر يعتمد على التركيز الذهني وما يدور في ذهنك، لكن الآن أنا ألعب من أجل بلدي، ولا يوجد أي أعذار".وختم: "التعب أو الإرهاق، لا يجب أن يكون هنالك أي أعذار، نحن سوف نواصل من أجل الفوز بلقب البطولة والعودة بها إلى بلدنا". -(وكالات)