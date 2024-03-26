إيقاف لاعب برازيلي لمدة عامين بسبب "الاحتيال" على فحص للمنشطات

أعلنت محكمة العدل الرياضية لمكافحة المنشطات في البرازيل إيقاف البرازيلي غابرييل باربوسا المعروف بـ "غابيغول" مهاجم فلامنغو لمدة عامين في أعقاب التحقيق بوقائع احتيال تتعلق بالمنشطات.



واتهم غابيغول (27 عاما) بتعقيد مهمة المسؤول المنوط به إجراء اختبار مفاجئ لكشف المنشطات في نيسان/أبريل الماضي في مقر النادي في ريو دي جانيرو.

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ووفقا لوكالة الانباء الالمانية فقد لفت باربوسا الأنظار إلى نفسه عبر سلوكه المريب خلال الاختبار المفاجئ للكشف عن المنشطات في الثامن من نيسان/أبريل 2023، قبل يوم واحد من خوض فريقه فلامنغو مباراة في دوري ولاية ريو دي جانيرو حيث تجاهل بشكل كبير مسؤولي مكافحة المنشطات الذين حضروا لإخضاع اللاعبين إلى الاختبارات، ثم أجرى الاختبار بعد ساعات من خضوع زملائه للاختبار.



واستند محامو باربوسا إلى أن العينة التي سحبت من موكلهم في ذلك الوقت كانت نظيفة وأشاروا إلى أن السلوك غير الودي تجاه المسؤولين لا يعني أنه تورط في واقعة خداع .



وبإمكان باربوسا الاستئناف ضد العقوبة التي ستحرمه من ممارسة النشاط الكروي حتى 25 نيسان/ أبريل 2025.