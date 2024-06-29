 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ابن رونالدو الأصغر يسجل هدفًا ويحتفل على طريقة والده

رونا
عائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو

يبدو أن عائلة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، ستفرز لنا موهبة جديدة بعد ابنه الأكبر كريستيانو جونيور، الذي يلعب مع أشبال "العالمي" حاليًا.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لابن رونالدو الأصغر "ماتيو" من صديقته جورجينا رودريغيز، وهو يخوض مباراة في أحد الملاعب الخماسية مع عدة أطفال وأحد الأشخاص الكبار ويبدو أنه المدرب، حيث خطف الطفل منه الكرة وسدد في المرمى الذي تم عمله عن طريق الأقماع، ليحتفل الطفل الصغير بجنون على طريقة والده الشهيرة بالقفز في الهواء والصراخ بكلمة "SUIII".

 

واحتفل رونالدو، مؤخرًا، بطفليه التوأم إيفا ماريا وماتيو، حيث بلغ الطفلان سن السابعة في الخامس من يونيو، وشارك لهما صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.


ويشارك رونالدو، حاليًا، مع منتخب البرتغالي في بطولة "يورو 2024".

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