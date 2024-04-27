الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد "الطاولة" يقيم دورة التدريب الدولية على هامش بطولة الأردن

لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن (يمين) خلال مشاركته في التصفيات الأولمبية الماضية 2020)
لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن (يمين) خلال مشاركته في التصفيات الأولمبية الماضية 2020
يقيم الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي، دورة التدريب الدولية، والتي تقام على هامش بطولة الأردن الدولية للفئات العمرية خلال الفترة من 22 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، والتي تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يتنافسون على ألقاب الفئات العمرية (تحت 19 و17 و15 و13 و11 سنة)، وهي إحدى البطولات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، والتي تم إدراجها على أجندة الموسم الحالي.اضافة اعلان
وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي: "بدأنا منذ الآن التحضير لإقامة دورة التدريب الدولية، والتي يحاضر فيها الخبير الدولي محمد العتوم، والتي تشتمل على العديد من الجوانب التدريبية، والاتحاد ينظر إلى هذه الدورة بأهمية كبيرة نظرا لدورها برفع المستوى للمدربين، وأن الاتحاد ماض في سياسته الفنية، التي يركز من خلالها على منظومته سواء أكانت اللاعبين أو المدربين أو الحكام".
من ناحية أخرى، أكد الاتحاد إقامة المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للرجال والسيدات في مدينة السليمانية، خلال الفترة من 12 ولغاية 16 أيار (مايو) المقبل، والذي يأتي ضمن التحضيرات الخاصة بمشاركة اللاعبين واللاعبات في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السلمانية اعتبارا من 17 من الشهر ذاته، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في الوقت الذي اعتمد فيه الاتحاد الأردني اللاعبين واللاعبات الذين سيمثلون الأردن في هذه التصفيات، وهم: (زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان).
ويخضع المنتخب الوطني حاليا إلى تدريبات مكثفة تقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، بإشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني المصري عمرو رضا، الذي عبر عن تفائله بتحقيق نتائج قوية في التصفيات الأولمبية، خصوصا وأن اللاعبين يملكون المستويات الفنية القوية التي تؤهلهم لمنافسة اللاعبين المشاركين، وكله ثقه بجدية اللاعبين وعزيمتهم على خوض هذه التصفيات بكل قوة. 
وتنص تعليمات التصفيات الأولمبية على تأهل لاعب ولاعبة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، عن منطقة غرب آسيا.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال بينما، تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة (الرجال والسيدات)، لكنهما خسرا فرصة التأهل بصعوبة.
وتمكنت "الطاولة الأردنية"، من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربع لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نجم ليفربول محمد صلاح يدخل في نقاش حاد مع مدربه يورجن كلوب أمس -(من المصدر)

مشادة بين كلوب وصلاح تخطف الأضواء من تعادل ليفربول

منذ4 ساعة
4d9b48475e

بشكل نهائي.. حسم مصير أردا غولر مع ريال مدريد

منذ11 ساعة
مدافع آرسنال يورين تيمبر -(من المصدر)

أرتيتا يؤكد جاهزية آرسنال لـ"ديربي" شمال لندن.. وكلوب يدلي برأيه حول خليفته

26 نيسان 2024
662b5298423604361d5b6c02

بعد بقاء تشافي.. برشلونة يدمر خطط ناد إنجليزي

26 نيسان 2024
Untitled-1

بعد الخروج من "الأربعة".. الهلال يتعادل مع النصر ويهزم التعاون

25 نيسان 2024
تشافي هيرنانديز

تشافي سيبقى في منصبه مدربا لبرشلونة

25 نيسان 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الديمقراطية العظمى

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

كلفة ما بعد الحرب لا يذكرها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

ما لم تقله "مينوش" لريك ألين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام معالجة السرطان بالأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات وثقافة المشاركة في إدارة الشأن العام

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الإماراتي.. مؤسسات بحجم دول

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات | منذ3 ساعة
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات | منذ3 ساعة
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |24 نيسان 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات |23 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - حساسية!

حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !
 
 