الأحد 11 شباط 2024
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اتحاد الكرة يحدد مواعيد المباريات المؤجلة وفترة القيد الثانية للمحترفين

الاتحاد الأردني لكرة القدم
الاتحاد الأردني لكرة القدم

عمان - الغد- أصدر اتحاد كرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين للموسم الحالي.
وتم تحديد يوم السابع عشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، موعدا لاقامة المباراتين المؤجلتين من منافسات الاسبوع الخامس، الفيصلي مع شباب العقبة عند الساعة الخامسة مساء، على ستاد عمان، والوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.اضافة اعلان
ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة مساء 21 من الشهر الحالي، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء من اليوم ذاته على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.
كما حدد الاتحاد فترة التسجيل الثانية لتبدأ اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي ولغاية السادس من شهر اذار (مارس)، على أن تنطلق مرحلة إياب الدوري الأردني للمحترفين يوم الثاني والعشرين من شهر شباط (فبراير).
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