 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الكرة يستضيف بطولة ثلاثية للناشئات

ناشئات القدم
ناشئات القدم

أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة وتنظيم بطولة ودية للناشئات، خلال الفترة من الرابع والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الرابع من الشهر المقبل ، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة المنتخب الوطني النسوي ت17 إلى جانب نظيريه السعودي واللبناني.

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وبحسب جدول البطولة، يخوض المنتخب اللقاء الأول أمام نظيره اللبناني في الثامن والعشرين من شهر الحالي ، على أن يشهد الأحد 30 منه مباراة السعودية مع لبنان، فيما تقام المواجهة الأخيرة يوم الرابع من الشهر المقبل بين المنتخب الوطني ونظيره السعودي، علما أن جميع المباريات تقام عند السادسة مساء.


في المقابل، يواصل المنتخب الوطني النسوي ت 17 تحضيراته الفنية والبدنية اليومية تأهبا للبطولة، حيث أجرى حصة تدريبية عصر اليوم الخميس، على ملعب الكرامة في مدينة الحسين للشباب.


وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبة: ملك طالب، رينا أبو جابر، ريناتا البداينة، شهد الرمامنة، سيلين غزال، سدين الضامن، إيمان الطميزي، جنى المصري، لين أبو حلوة، هيا أبو علي، تاليا الكردي، نادين أبو صالحة، ملك سلامة، ليا مرار، جنى المحتسب، دانا أبو هزيم، حلا عساف، ناديا داود، ريتال رامي، ليان الضمور، جيدا غسان، ميرا جرار، سلمى الكسيح، لارا جرادات، غزل أمين، إلى جانب عليا حماد التي تلعب لنادي HTX الأمريكي.


بدوره، أكد مدرب المنتخب جمال اللحام، أن قائمة اللاعبات جاءت بعد متابعة حثيثة لدوري الفئات العمرية بفئتيه النخبة والدرجات رفقة الجهاز الفني المعاون، إلى جانب إجراء فحوصات دورية ومستمرة خلال الفترة السابقة.


أضاف: يعد هذا التجمع الرسمي الأول للمنتخب منذ بداية الاختبارات بداية العام الحالي.. نتطلع لتحقيق الفائدة المرجوة من هذا المعسكر، والوقوف على الحالة الفنية والبدنية للفريق، إلى جانب اكتساب اللاعبات الخبرة وفرصة الاحتكاك بأجواء المباريات الرسمية، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية مطلع العام المقبل.


ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي ت17، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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