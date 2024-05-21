اتحاد الكرة يصدر جدول الأسبوع الأخير بدوري المحترفين

أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الـ 22 والأخير، من الدوري الأردني للمحترفين، لموسم 2023/2024.



ويلتقي الوحدات مع شباب العقبة عند السابعة مساء الجمعة 24 أيار، على ملعب البترا، وبذات التوقيت يحل الرمثا ضيفا على الجليل على ستاد الحسن.



وتقام عند الثامنة مساء السبت 25 أيار، أربع مباريات، حيث يلتقي مغير السرحان مع السلط على ملعب البترا، والأهلي مع معان على ملعب السلط، وسحاب مع الحسين على ستاد الأمير محمد، والفيصلي مع شباب الأردن على ستاد عمان الدولي.



يذكر أن الاتحاد قام بتحديد ملاعب مواجهتي سحاب والحسين، الفيصلي وشباب الأردن، عن طريق القرعة، بحضور مندوبي الأندية.



ويحتاج الحسين للفوز على سحاب بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب الدوري الأردني للمحترفين للمرة الأولى بتاريخه، فيما يدخله عدم الانتصار بحسابات أخرى في ظل مطاردة الفيصلي صاحب المركز الثاني وبفارق نقطتين.

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